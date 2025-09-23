Calendrier économique : données PMI préliminaires pour septembre ; discours de Powell (23.09.2025)

Nous débutons la séance du mardi sur les marchés financiers. Les bourses de la région APAC ont clôturé en ordre dispersé : Tokyo était fermée pour cause de jour férié, Hang Seng a reculé, Shanghai Composite a progressé et l'Australie a terminé en baisse ; les contrats à terme de Wall Street sont en légère hausse après une journée positive lundi, et les contrats à terme Euro Stoxx 50 sont en légère hausse avant l'ouverture. Le sentiment a été stimulé par l'annonce d'un partenariat majeur entre OpenAI et NVIDIA, et Piper Sandler a relevé l'objectif de cours de Tesla, soulignant son avantage en matière d'IA. Le dollar reste stable, l'or continue de progresser, le pétrole et le gaz sont en baisse et le marché des cryptomonnaies est mitigé avant la publication de données macroéconomiques clés et des indices PMI. Publications prévues pour aujourd'hui : Micron, Kingfisher (résultats) ; la séance d'aujourd'hui est marquée par les PMI flash (ZE/Royaume-Uni/États-Unis), les décisions de la Riksbank et de la NBH ; discours importants de la BoE, de la Fed (Powell), de la BCE, des représentants de la BoC et du président Trump à l'ONU (09h50 ET / 14h50 BST). Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Vous trouverez ci-dessous le calendrier détaillé de la journée : 09h15, France - Données PMI pour septembre : PMI des services HCOB France : prévision 49,7 ; précédent 49,8 ;

PMI composite HCOB France : prévision 49,9 ; précédent 49,8 ;

PMI manufacturier HCOB France : prévision 50,2 ; précédent 50,4 ; 09h30, Allemagne - Données PMI pour septembre : PMI composite HCOB Allemagne : prévision 50,5 ; précédent 50,5 ;

PMI manufacturier HCOB Allemagne : prévision 50,0 ; précédent 49,8 ;

PMI des services HCOB Allemagne : prévision 49,5 ; précédent 49,3 ; 10h00, zone euro - Données PMI pour septembre : PMI des services de la zone euro HCOB : prévision 50,6 ; précédent 50,5 ;

PMI composite de la zone euro HCOB : prévision 51,1 ; précédent 51,0 ;

PMI manufacturier de la zone euro HCOB : prévision 50,7 ; précédent 50,7 ; 10h30, Royaume-Uni - Données PMI pour septembre : PMI composite S&P Global : prévision 52,7 ; précédent 53,5 ;

PMI manufacturier S&P Global : prévision 47,1 ; précédent 47,0 ;

PMI des services S&P Global : prévision 53,4 ; précédent 54,2 ; 11h00, Royaume-Uni - Déclaration de Pill, membre du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre 14h30, États-Unis - Déclaration de Goolsbee, membre de la Fed 14h30, États-Unis - Compte courant (T2) : prévision -259,0 milliards ; précédent -450,2 milliards ; 14h30, Canada - Indice des prix des logements neufs pour août : prévision : variation mensuelle nulle ; précédent : variation mensuelle nulle ; 15h00, États-Unis - Discours de M. Bowman, membre du FOMC 15h45, États-Unis - Données PMI pour septembre : PMI des services S&P Global : prévision 54,0 ; précédent 54,5 ;

PMI composite S&P Global : prévision 54,6 ; précédent 54,6 ;

PMI manufacturier S&P Global : prévision 52,2 ; précédent 53,0 ; 15 h 50, États-Unis - Déclaration du président américain Trump 16 h 00, États-Unis - Expéditions manufacturières de Richmond pour septembre : précédent -5 ; 16h00, États-Unis - Déclaration de M. Bostic, membre du FOMC 16h00, États-Unis - Indice Richmond Manufacturing pour septembre : prévision -5 ; précédent -7 ; 16h00, États-Unis - Indice Richmond Services pour septembre : précédent 4 ; 18h35, États-Unis - Discours du président de la Fed, Jerome Powell 19h00, États-Unis - Masse monétaire M2 pour le mois d'août : précédent 22,12 T en variation mensuelle ; 19h00, États-Unis - Adjudication de bons du Trésor à 2 ans : précédent 3,641 % ; 20h15, Canada - Discours du gouverneur de la Banque du Canada Macklem 22h30, États-Unis - Données de l'EIA : Stocks hebdomadaires du pétrole de l'API : précédent -3,420 millions 00h00, Allemagne - Discours de Mauderer, membre de la Bundesbank 00h20, États-Unis - Discours du président américain Trump 02h30, Japon - Données PMI pour septembre : PMI manufacturier et des services : précédent 52,00 % en variation mensuelle ;

PMI des services au Jibun Bank : précédent 53,1 ;

PMI manufacturier au Jibun Bank : prévision 50,2 ; précédent 49,7 ;

