Calendrier économique : indices PMI manufacturiers définitifs début décembre (01/12/2025)

Le premier lundi de décembre sera marqué par la publication des rapports PMI manufacturiers du mois précédent. Les chiffres définitifs ne devraient pas susciter de réactions significatives sur les marchés, en particulier après le long week-end à Wall Street et dans un contexte de hausse générale de l'aversion au risque, qui pousse les actions et les cryptomonnaies à la baisse en ce début de semaine. Néanmoins, après la publication récente d'un indice Ifo du climat des affaires plus faible que prévu, le PMI allemand pourrait exercer une pression supplémentaire sur le DAX et l'euro. Calendrier économique du jour : 03h45, Chine – Rapport PMI de novembre : PMI manufacturier Caixin : réel 49,9 m/m ; prévision 50,5 m/m ; précédent 50,6 m/m ; 06h00, Allemagne – Discours du président de la Bundesbank, M. Nagel 10h00, Pologne – Rapport PMI de novembre : PMI manufacturier : réel 49,10 ; prévisionnel 48,80 ; précédent 48,80 ; 10h15, Espagne – Rapport PMI de novembre : PMI manufacturier : prévisionnel 52,3 ; précédent 52,1 ; 10h30, Suisse – Rapport PMI : PMI procure.ch : prévision 49,0 ; précédent 48,2 ; 10h50, France – Rapport PMI de novembre : PMI manufacturier : prévision 47,8 ; précédent 48,8 ; 10h55, Allemagne – Rapport PMI de novembre : PMI manufacturier : prévision 48,4 ; précédent 49,6 ; 11h00, Pologne – Données du PIB : PIB (trimestriel, T3) : prévision 0,8 % ; précédent 0,8 % ;

PIB (a/a, T3) : prévision 3,7 % ; précédent 3,3 % ; 11h00, zone euro – Rapport PMI de novembre : PMI manufacturier : prévision 49,7 ; précédent 50,0 ; 16h45, États-Unis – Rapport PMI de novembre : PMI manufacturier : prévision 51,9 ; précédent 52,5 ; 17h00, États-Unis – Données sur l'inflation de septembre : Dépenses de construction : précédent 0,2 % en glissement mensuel ; 17h00, États-Unis – Données ISM de novembre : Indice ISM de l'emploi dans le secteur manufacturier : précédent 46,0 ;

Indice des nouvelles commandes manufacturières de l'ISM : précédent 49,4 ;

Indice manufacturier de l'ISM : prévision 49,0 ; précédent 48,7 ;

Indice manufacturier de l'ISM : prévision 59,5 ; précédent 58,0 ; 19h00, États-Unis – Données sur le PIB : PIBNow de la Fed d'Atlanta (T4) : prévision 3,9 % ; précédent 3,9 %.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."