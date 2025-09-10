Calendrier économique : inflation des producteurs américains et rapport de l'EIA (10 septembre 2025)

Ce mercredi, le sentiment en Europe est ébranlé par la violation de l'espace aérien polonais par des drones russes et par la poursuite des troubles politiques en France après la nomination d'un nouveau Premier ministre par Emmanuel Macron. Pour les marchés, cependant, les questions géopolitiques ont actuellement une importance limitée, l'attention se tournant de plus en plus vers la politique monétaire américaine. Le calendrier macroéconomique sera principalement dominé par les données américaines, tandis que l'absence de publications importantes en Europe devrait mettre en évidence le poids et la tension qui pèsent sur les données américaines relatives à l'inflation des prix à la production. Les précédents chiffres de l'IPP ont été très supérieurs aux attentes, mettant fin à une série de données médiocres et à la complaisance concernant l'impact des droits de douane de Donald Trump sur l'inflation. Nous recevrons également le rapport de l'EIA sur les matières premières énergétiques. Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Calendrier économique du jour : 14h00, Allemagne – Discours de Buch, vice-président de la Bundesbank allemande

14h30, États-Unis – Données sur l'inflation des prix à la production en août : Indice PPI : prévision 3,3 % a/a ; précédent 3,3 % a/a Indice PPI : prévision 0,3 % en glissement mensuel ; précédent 0,9 % en glissement mensuel IPP hors alimentation/énergie/transport : précédent 2,8 % en glissement annuel IPP hors alimentation/énergie/transport : précédent 0,6 % en glissement mensuel IPP de base : prévision 0,3 % en glissement mensuel ; précédent 0,9 % en glissement mensuel IPP de base : prévision 3,5 % en glissement annuel ; précédent 3,7 % en glissement annuel

16h30, États-Unis – Rapport de l'EIA : Stocks du pétrole : prévision -1,900 million ; précédent 2,415 millions Stocks d'essence : précédent -3,795 millions Taux d'utilisation hebdomadaire des raffineries – EIA (semaine sur semaine) : précédent -0,3 % Stocks de fioul domestique : précédent 0,557 million Production d'essence : précédent -0,109 million Stocks de fioul distillé – EIA : précédent 1,681 million Production de fioul distillé : précédent 0,036 million Stocks de pétrole brut à Cushing : précédent 1,590 million Importations de pétrole brut : précédent 0,434 million Production de pétrole brut des raffineries – EIA (semaine sur semaine) : précédente -0,011 million

19h00, États-Unis – Adjudication des bons du Trésor à 10 ans : précédente 4,255 %

19h00, États-Unis – Données du PIB : Atlanta Fed GDPNow (T3) : prévision 3,0 % ; précédente 3,0 %



