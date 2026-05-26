Cette stratégie est financée par les liquidités générées par la forte demande pour ses traitements contre l'obésité.

L'opération cible la prévention du zona, du staphylocoque doré et du virus d'Epstein-Barr.

Le laboratoire américain déploie ses liquidités pour diversifier ses activités. Le cours de l'action Eli Lilly gagne 1,2 % en séance à Wall Street ce mardi, en réaction à l'annonce d'une triple acquisition à 3,8 milliards de dollars dans les maladies infectieuses. L'entreprise met la main sur Curevo, LimmaTech Biologics et Vaccine Company afin d'étoffer son arsenal médical. Pour les investisseurs qui suivent les actions du secteur pharmaceutique, cette manœuvre acte un retour vers la prévention clinique, directement porté par les revenus de ses traitements contre le surpoids.

Un tournant stratégique financé par l'anti-obésité

Les détails financiers de l'opération

Eli Lilly a structuré cette offensive en trois accords distincts pour une enveloppe globale pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars. L'acquisition de Vaccine Company représente la part la plus importante, évaluée à un maximum de 1,55 milliard de dollars.

Le rachat de Curevo suit de près, avec des paiements initiaux et des versements liés à la réalisation d'étapes spécifiques, le tout estimé à 1,5 milliard de dollars. Le laboratoire suisse LimmaTech Biologics vient compléter cette opération pour un montant de 780 millions de dollars en espèces.

Shams Afzal, directeur général chez Carnegie Investment Counsel, évalue cette enveloppe globale comme un prix abordable au regard des capacités actuelles du marché. Le titre s'inscrit en hausse à la bourse de New York, matérialisant une réception favorable des opérateurs financiers.

Le financement par les traitements phares

Cette série de rachats traduit la logique de réinvestissement d'Eli Lilly. Le laboratoire dégage d'importantes liquidités grâce à l'explosion de la demande pour ses traitements contre l'obésité.

Ses dépenses liées aux fusions et acquisitions pour l'année 2026 dépassent déjà les montants observés les années précédentes. Daniel Skovronsky, directeur scientifique du groupe, explique que la stratégie vise à prévenir les maladies à la source plutôt que d'en traiter les conséquences.

Cette inflexion marque le retour du laboratoire vers les maladies infectieuses, un segment mis de côté ces dernières années au profit de l'expansion de ses autres pipelines. L'embauche en octobre de Peter Marks, ancien responsable de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, à la tête de la division infectiologie présageait l'intention de l'entreprise de s'imposer sur ce marché.

Les pathologies ciblées par le nouveau portefeuille

Trois vaccins expérimentaux en développement

Chaque entreprise acquise apporte un produit clinique spécifique. Curevo développe l'amezosvatein, un traitement préventif contre le zona. Ce marché attire régulièrement de nombreuses actions américaines concurrentes en raison de ses perspectives régulières.

De son côté, LimmaTech Biologics apporte son programme LTB-SA7, actuellement au stade précoce. Ce vaccin cible le staphylocoque doré (S. aureus), l'une des principales causes d'infections survenues lors d'opérations chirurgicales.

Enfin, Vaccine Company se consacre à un traitement contre le virus d'Epstein-Barr. Cette infection se révèle très courante et hautement contagieuse à l'échelle mondiale. L'exposition au cours Eli Lilly donne accès au potentiel commercial de ces recherches.

La vision neurologique et oncologique

La sélection de ces trois pathologies repose sur une logique scientifique de long terme. Geoffrey Meacham, analyste pour Citi, note que ces agents pathogènes viraux sont liés à des risques neurologiques et oncologiques.

Ces cibles médicales correspondent étroitement aux intérêts actuels d'Eli Lilly dans le développement de ses futurs traitements. Les investisseurs en ETF sectoriels spécialisés dans la santé observeront l'intégration de ces entités à l'architecture globale de la firme d'Indianapolis.

La société signale ainsi son intention de devenir un innovateur médical majeur en infectiologie. Les essais de phase ultérieure détermineront la viabilité clinique de ces investissements.

❓ FAQ

Quelles entreprises ont été acquises pour consolider l'action Eli Lilly ? L'entreprise américaine rachète Curevo, LimmaTech Biologics et Vaccine Company. L'ensemble de ces trois opérations représente un investissement total pouvant atteindre 3,8 milliards de dollars.

Comment l'entreprise finance-t-elle ces acquisitions dans le secteur pharmaceutique ? La société s'appuie sur les importantes liquidités générées par la forte demande pour ses traitements contre l'obésité. Ses dépenses d'acquisition pour l'année 2026 atteignent des niveaux inédits.

Quelles maladies le laboratoire cible-t-il avec ces nouveaux vaccins ? Le groupe développe des traitements préventifs contre le zona (via Curevo), le staphylocoque doré responsable d'infections postopératoires (via LimmaTech) et le virus d'Epstein-Barr (via Vaccine Company).