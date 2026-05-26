Résumé quotidien : Les semi-conducteurs soutiennent le moral du Nasdaq malgré la hausse du prix du pétrole ; le DJIA reste à la traîne

Les actions européennes ont évolué sous la pression des vendeurs tout au long de la séance, l'Euro Stoxx 50 reculant de près de 1,2 % et le DAX allemand perdant également environ 1,2 %. Malgré la faiblesse des marchés européens, le sentiment sur les actions américaines reste solide. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 progressent de près de 0,2 % aujourd'hui et ont franchi pour la première fois de leur histoire le seuil psychologique des 30 000 points. La reprise continue d'être principalement tirée par le secteur des semi-conducteurs, où Micron bondit de près de 20 % à la suite d'une révision à la hausse optimiste d'UBS, tandis que l'action Sandisk progresse d'environ 10 %. Les fabricants de puces mémoire figurent actuellement parmi les plus performants de l'ensemble du secteur des semi-conducteurs.

Il est à noter que les investisseurs semblent largement indifférents aux tensions géopolitiques renouvelées entre les États-Unis et l'Iran, alors même que les prix du pétrole augmentent de près de 4 %.

Il est intéressant de noter que, tandis que le Nasdaq continue de progresser, les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average (DJIA) s'échangent en baisse sous la pression de UnitedHealth Group (UNH.US) et d'IBM (IBM.US). Il est à noter que malgré la hausse quasi exponentielle de l'US100, l'indice le plus étroitement lié à la santé générale de l'économie américaine affiche une sous-performance. Cela pourrait également constituer un signal d'alerte indiquant une détérioration de la largeur du marché, où un groupe de plus en plus restreint d'entreprises supporte une part disproportionnée de la reprise globale du marché, ce qui pourrait créer des déséquilibres malsains susceptibles de conduire à terme à une volatilité accrue.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board américain a progressé à 93,1 points, dépassant les prévisions de 92 et le précédent relevé de 92,8, ce qui indique un sentiment légèrement meilleur que prévu parmi les consommateurs américains. Par ailleurs, l'indice des activités manufacturières de la Fed de Dallas a progressé à 0,4 point, contre des prévisions de 0 et un précédent relevé de -2,3, suggérant une légère amélioration du moral des entreprises manufacturières au Texas.

Qualcomm a annoncé un accord portant sur des puces d'IA avec ByteDance, le propriétaire de TikTok ($QCOM). ByteDance devrait acheter des millions de puces ASIC (circuits intégrés spécifiques à une application) de Qualcomm, utilisées dans le calcul IA et l'infrastructure des centres de données. L'action Qualcomm progresse de près de 3 % aujourd'hui. Cet accord renforce le discours général sur la demande croissante en infrastructures d'IA et l'expansion de Qualcomm au-delà de son activité historiquement dominante dans les smartphones. Par ailleurs, le conseiller de la Maison Blanche Kevin Hassett a déclaré que le gouvernement américain surveillait le développement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle. US100 (H1 interval) Source: xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."