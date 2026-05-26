Le cours du cacao enregistre une progression brutale à la suite des prévisions météorologiques dégradées par El Niño. La baisse anticipée des rendements en Afrique de l'Ouest, principal bassin mondial, réintroduit une prime de risque significative sur un marché physiquement restreint. Les opérateurs exposés aux matières premières constatent une volatilité extrême, accentuée par les clôtures de positions vendeuses de la part des fonds spéculatifs.

Analyse du cours du cacao et pression sur l'offre

El Niño menace la production ouest-africaine

Le cours du cacao enregistre une dynamique haussière marquée pour atteindre 3 818 dollars la tonne en ce début de semaine. Cette progression de 0,58 % par rapport à la séance précédente illustre la réévaluation immédiate des risques climatiques par les acteurs du marché. Le phénomène météorologique El Niño altère la régularité des précipitations et menace directement les rendements des prochaines récoltes cacaoyères.

L'offre mondiale dépend fortement de l'Afrique de l'Ouest, notamment de la Côte d'Ivoire qui représente 40 % de la production mondiale. Toute dégradation des conditions climatiques dans cette zone géographique se traduit instantanément par l'intégration d'une prime de risque supplémentaire sur les contrats à terme. La forte concentration géographique de la culture du cacao laisse une marge de manœuvre extrêmement réduite en cas de déficit hydrique.

La chute des prix observée au cours des mois précédents avait commencé à stimuler modestement la demande de la part des broyeurs. Toutefois, la structure très tendue de l'offre réagit avec une grande sensibilité à ces nouvelles alertes météorologiques. Les courtiers spécialisés sur ces actifs observent de près ces fluctuations climatiques qui dictent l'orientation du marché à court terme.

Un marché sensible aux rachats de positions

L'appréciation récente du cours du cacao s'explique également par la clôture précipitée de positions vendeuses de la part des fonds spéculatifs. Ces gestionnaires de portefeuille avaient initialement parié sur une baisse prolongée de la demande et sur l'augmentation des effets de substitution face aux tarifs élevés du chocolat industriel. Le retournement soudain des prix les oblige à racheter leurs contrats en urgence pour limiter leurs pertes.

Le nombre de contrats ouverts diminue de 791 unités au cours de cette phase d'appréciation. Cette corrélation chiffrée indique que la progression des cours repose principalement sur la fermeture de positions à découvert existantes, plutôt que sur l'afflux de nouveaux capitaux acheteurs. Une véritable tendance haussière structurelle nécessiterait une augmentation simultanée des prix et de l'intérêt ouvert global.

Les industriels et les producteurs, regroupés sous la catégorie des commerciaux, n'augmentent pas leurs couvertures à la vente. Leur exposition vendeuse brute recule d'environ 2 000 contrats sur une base hebdomadaire. Ce mouvement prouve que les opérateurs physiques ne considèrent pas les tarifs actuels comme une opportunité suffisamment évidente pour verrouiller le produit de leurs récoltes futures.