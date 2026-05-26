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Le phénomène El Niño ravive les craintes sur la production ouest-africaine et propulse les contrats à terme à 3 818 dollars la tonne.
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Le marché observe des rachats de positions à découvert par les fonds spéculatifs, amplifiant mécaniquement l'appréciation des prix.
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L'exposition de ces fonds reste massivement vendeuse, avec un solde net de 12 500 contrats selon le dernier rapport de la CFTC.
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Le phénomène El Niño ravive les craintes sur la production ouest-africaine et propulse les contrats à terme à 3 818 dollars la tonne.
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Le marché observe des rachats de positions à découvert par les fonds spéculatifs, amplifiant mécaniquement l'appréciation des prix.
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L'exposition de ces fonds reste massivement vendeuse, avec un solde net de 12 500 contrats selon le dernier rapport de la CFTC.
Le cours du cacao enregistre une progression brutale à la suite des prévisions météorologiques dégradées par El Niño. La baisse anticipée des rendements en Afrique de l'Ouest, principal bassin mondial, réintroduit une prime de risque significative sur un marché physiquement restreint. Les opérateurs exposés aux matières premières constatent une volatilité extrême, accentuée par les clôtures de positions vendeuses de la part des fonds spéculatifs.
Analyse du cours du cacao et pression sur l'offre
El Niño menace la production ouest-africaine
Le cours du cacao enregistre une dynamique haussière marquée pour atteindre 3 818 dollars la tonne en ce début de semaine. Cette progression de 0,58 % par rapport à la séance précédente illustre la réévaluation immédiate des risques climatiques par les acteurs du marché. Le phénomène météorologique El Niño altère la régularité des précipitations et menace directement les rendements des prochaines récoltes cacaoyères.
L'offre mondiale dépend fortement de l'Afrique de l'Ouest, notamment de la Côte d'Ivoire qui représente 40 % de la production mondiale. Toute dégradation des conditions climatiques dans cette zone géographique se traduit instantanément par l'intégration d'une prime de risque supplémentaire sur les contrats à terme. La forte concentration géographique de la culture du cacao laisse une marge de manœuvre extrêmement réduite en cas de déficit hydrique.
La chute des prix observée au cours des mois précédents avait commencé à stimuler modestement la demande de la part des broyeurs. Toutefois, la structure très tendue de l'offre réagit avec une grande sensibilité à ces nouvelles alertes météorologiques. Les courtiers spécialisés sur ces actifs observent de près ces fluctuations climatiques qui dictent l'orientation du marché à court terme.
Un marché sensible aux rachats de positions
L'appréciation récente du cours du cacao s'explique également par la clôture précipitée de positions vendeuses de la part des fonds spéculatifs. Ces gestionnaires de portefeuille avaient initialement parié sur une baisse prolongée de la demande et sur l'augmentation des effets de substitution face aux tarifs élevés du chocolat industriel. Le retournement soudain des prix les oblige à racheter leurs contrats en urgence pour limiter leurs pertes.
Le nombre de contrats ouverts diminue de 791 unités au cours de cette phase d'appréciation. Cette corrélation chiffrée indique que la progression des cours repose principalement sur la fermeture de positions à découvert existantes, plutôt que sur l'afflux de nouveaux capitaux acheteurs. Une véritable tendance haussière structurelle nécessiterait une augmentation simultanée des prix et de l'intérêt ouvert global.
Les industriels et les producteurs, regroupés sous la catégorie des commerciaux, n'augmentent pas leurs couvertures à la vente. Leur exposition vendeuse brute recule d'environ 2 000 contrats sur une base hebdomadaire. Ce mouvement prouve que les opérateurs physiques ne considèrent pas les tarifs actuels comme une opportunité suffisamment évidente pour verrouiller le produit de leurs récoltes futures.
Source: xStation5
Positionnement des fonds spéculatifs selon la CFTC
Une exposition vendeuse encore massive
Le dernier rapport Commitments of Traders (CoT) publié par la CFTC détaille la répartition exacte des positions sur ce contrat à terme. Les fonds spéculatifs (Managed Money) conservent une posture majoritairement orientée à la baisse, avec 35 039 contrats courts contre seulement 22 577 contrats longs. Cet écart comptable correspond à une position nette vendeuse de 12 500 contrats.
Malgré la remontée vigoureuse du cours du cacao, une grande partie du capital spéculatif demeure positionnée pour anticiper une rechute des cotations. Ces institutions financières réduisent leurs engagements à l'achat de manière agressive au cours de la semaine écoulée, tout en ne diminuant que partiellement leurs positions vendeuses. Leur positionnement reste donc défensif, en contradiction avec l'évolution immédiate du marché.
La configuration actuelle réunit les conditions techniques d'une possible liquidation forcée (short squeeze). Les commerciaux détiennent une position nette vendeuse de 27 400 contrats (48 077 à l'achat contre 75 520 à la vente), un volume habituel pour ces professionnels qui couvrent physiquement leur production. La pression du risque asymétrique pèse par conséquent presque exclusivement sur les fonds spéculatifs.
Vers une accélération de la hausse ?
Le marché se trouve actuellement dans la phase initiale à intermédiaire d'un rachat de positions à découvert, sans pour autant présenter les signes d'une panique ou d'une capitulation totale. Les fonds spéculatifs disposent encore d'une marge financière avant d'être contraints de solder l'intégralité de leurs paris baissiers. Néanmoins, chaque impulsion à la hausse accroît mécaniquement le coût de détention de ces contrats vendeurs.
La conjonction d'une production sous pression en Afrique de l'Ouest et d'une importante position nette vendeuse façonne un environnement de cotation très inflammable. Si la valeur de la fève continue de grimper, les fonds devront accélérer le processus de rachat. Une baisse continue de l'intérêt ouvert dans les prochaines statistiques validera ce changement de phase.
L'apparition d'un nouveau catalyseur négatif concernant les rendements agricoles précipiterait ce mécanisme de liquidation en chaîne. Les investisseurs particuliers qui suivent le marché des actions du secteur agroalimentaire examinent les publications hebdomadaires de la CFTC pour mesurer l'ampleur de ces ajustements. Tant que les menaces pèsent sur l'approvisionnement ouest-africain, la volatilité s'installera durablement sur ce sous-jacent.
Source: CFTC
❓ FAQ
Quels facteurs influencent le cours du cacao aujourd'hui ? Le cours du cacao dépend principalement des conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire et Ghana), des maladies affectant les plantations, et du positionnement des fonds spéculatifs sur les marchés à terme.
Comment lire le rapport CoT de la CFTC ? Le rapport Commitments of Traders de la CFTC classe les opérateurs en plusieurs catégories. Il distingue les acteurs commerciaux (producteurs, industriels) qui couvrent leur production physique, et les fonds spéculatifs (Managed Money) qui recherchent une performance financière pure.
Comment s'exposer au cours du cacao sur les marchés ? Les opérateurs peuvent s'exposer à cette thématique par le biais d'actions d'entreprises liées à la confiserie, via des ETF sectoriels liés à l'agriculture mondiale, ou par le biais de contrats à terme listés sur les bourses spécialisées.
Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst
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