Calendrier économique : L'industrie allemande est-elle en train de se redresser ? (07.07.2026)

Principales publications macroéconomiques Allemagne Les données publiées hier concernant les commandes de biens durables en Allemagne ont surpris à la hausse (croissance de 6,2%). Les chiffres de la production industrielle d’aujourd’hui pour le mois de mai se sont également révélés meilleurs que prévu (avec une hausse impressionnante de 0,9% en glissement mensuel). Le pays attend toujours les effets du plan de relance budgétaire massif annoncé en mars de l’année dernière par le chancelier Friedrich Merz. 500 milliards d’euros avaient alors été alloués à des investissements dans les infrastructures, la santé, le secteur de l’énergie et la modernisation numérique.

Zone euro L’inflation de l’IPP de mai dans la zone euro est également en hausse (à 5,9%). Ce chiffre est toutefois largement conforme aux attentes. Les données sur les ventes au détail n’ont pas non plus réservé de surprises (1,6% en glissement annuel).

États-Unis Aux États-Unis, les indicateurs PMI de juin ont fait l’objet d’une légère révision à la baisse. L’indice composite s’est établi à 51,9, ce qui suggère un ralentissement de la croissance économique par rapport au très impressionnant 2,7% enregistré au premier trimestre. Hongrie Les deux mesures de l’inflation se sont situées à des niveaux bas en juin. L’inflation globale est tombée en dessous de la limite inférieure de la fourchette cible (1,7%). Il semble probable que la Banque nationale de Hongrie (MNB) poursuive l’assouplissement de sa politique monétaire. La dernière réunion s’est soldée par une baisse du taux d’intérêt de référence à 6%. Calendrier macroéconomique Mardi Royaume-Uni : discours d’Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE) 11 h 30

États-Unis : discours de Michelle Bowman, membre du FOMC 12 h 00

États-Unis : balance commerciale (mai) 12 h 00 Consensus : -78,3 milliards de dollars Chiffre précédent : -55,9 milliards de dollars

Publication des résultats d’entreprises Penguin Solutions (PENG.US) - AMC (après la clôture du marché)

Kura Sushi ( KRUS.US ) - AMC (après la clôture) 3 marchés à surveiller US100 : Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de plus de 1%. Le sentiment à l’égard des leaders de la révolution de l’IA, ces entreprises qui ont enregistré les plus fortes hausses jusqu’à présent, se détériore à nouveau. Le catalyseur de cette vague de ventes : les résultats préliminaires de Samsung pour le deuxième trimestre.

: Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 reculent de plus de 1%. Le sentiment à l’égard des leaders de la révolution de l’IA, ces entreprises qui ont enregistré les plus fortes hausses jusqu’à présent, se détériore à nouveau. Le catalyseur de cette vague de ventes : les résultats préliminaires de Samsung pour le deuxième trimestre. Café et cacao : Au cours du mois, les cours du café et du cacao ont progressé de plus de 40% sur fond d’inquiétudes croissantes concernant une forte hausse des températures au Ghana et en Côte d’Ivoire, ainsi que des averses soudaines au Brésil, que le phénomène El Niño devrait entraîner cette année.

: Au cours du mois, les cours du café et du cacao ont progressé de plus de 40% sur fond d’inquiétudes croissantes concernant une forte hausse des températures au Ghana et en Côte d’Ivoire, ainsi que des averses soudaines au Brésil, que le phénomène El Niño devrait entraîner cette année. EURUSD : La paire s’est redressée par rapport aux plus bas locaux atteints fin juin, mais elle reste légèrement au-dessus de 1,14. Mercredi, nous attendons la publication du compte-rendu de la dernière réunion du FOMC.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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