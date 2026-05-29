Calendrier économique : l'IPC allemand sous les projecteurs. Quelle sera la prochaine étape pour le DE40 ? (29.05.2026)

Aujourd'hui, l'attention des marchés se concentre principalement sur l'Allemagne, où la publication de chiffres clés sur le marché du travail et l'inflation pourrait influencer les anticipations à l'approche de la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne. Les marchés anticipent actuellement une hausse des taux de la BCE de 25 points de base avec une probabilité de près de 85 %, ce qui rend les chiffres de l'inflation publiés aujourd'hui particulièrement importants tant pour les décideurs politiques que pour les investisseurs.

En début de séance, les traders analyseront les données du marché du travail allemand, le taux de chômage devant rester inchangé à 6,4 % et le nombre de chômeurs devant augmenter de 10 000, contre 20 000 précédemment. Cependant, l'événement principal aura lieu dans l'après-midi avec la publication des chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne, où l'IPC devrait légèrement reculer à 2,8 % en glissement annuel contre 2,9 %, tandis que l'IPCH devrait rester inchangé à 2,9 % en glissement annuel.

Toute surprise à la hausse concernant l'inflation pourrait renforcer les anticipations d'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la BCE malgré les signes de ralentissement de l'activité économique dans la zone euro. Des perspectives plus restrictives de la BCE pourraient, du moins en théorie, exercer une certaine pression sur les contrats à terme sur l'indice DAX allemand.

Calendrier économique

Europe

9h – Suisse : Indice des anticipations KOF (Prévision : 98,0 , Précédent : 97,9 )

Indice des anticipations KOF (Prévision : , Précédent : ) 9h – Espagne : IPC préliminaire en glissement annuel (Précédent : 3,2 % )

IPC préliminaire en glissement annuel (Précédent : ) 9h – Espagne : IPC préliminaire en glissement mensuel (Prévision : 0,2 %, Précédent : 0,4 %)

Allemagne

9h55 – Allemagne : Taux de chômage (Prévision : 6,4 % , Précédent : 6,4 % )

Taux de chômage (Prévision : , Précédent : ) 9h55 – Allemagne : Variation du nombre de chômeurs, corrigée des variations saisonnières (Prévision : +10 000 , Précédent : +20 000 )

Variation du nombre de chômeurs, corrigée des variations saisonnières (Prévision : , Précédent : ) 9h55 – Allemagne : Nombre total de chômeurs, corrigé des variations saisonnières (précédent : 3,006 millions)

Italie

10h – Italie : Taux de chômage (prévision : 5,3 %, précédent : 5,2 %)

Publications sur l'inflation régionale en Allemagne

10h – Saxe : IPC en glissement annuel (Précédent : 2,9 % )

IPC en glissement annuel (Précédent : ) 10h – Saxe : IPC en glissement mensuel (Précédent : 0,6 % )

IPC en glissement mensuel (Précédent : ) 10h – Rhénanie-du-Nord-Westphalie : IPC en glissement annuel (Précédent : 2,7 % )

IPC en glissement annuel (Précédent : ) 10h – Rhénanie-du-Nord-Westphalie : IPC en glissement mensuel (précédent : 0,4 % )

IPC en glissement mensuel (précédent : ) 10h – Bavière : IPC en glissement annuel (précédent : 2,9 % )

IPC en glissement annuel (précédent : ) 10h – Bavière : IPC en glissement mensuel (précédent : 0,5 %)

Données sur l'inflation en Italie

11h – Italie : IPCH préliminaire en glissement annuel (Prévision : 3,3 % , Précédent : 2,8 % )

IPCH préliminaire en glissement annuel (Prévision : , Précédent : ) 11h – Italie : IPCH préliminaire en glissement mensuel (Prévision : 0,3 % , Précédent : 1,6 % )

IPCH préliminaire en glissement mensuel (Prévision : , Précédent : ) 11h – Italie : IPC préliminaire en glissement annuel (Prévision : 3,1 % , Précédent : 2,7 % )

IPC préliminaire en glissement annuel (Prévision : , Précédent : ) 11h – Italie : IPC préliminaire en glissement mensuel (Prévision : 0,1 %, Précédent : 1,1 %)

PIB italien

12h – Italie : PIB définitif en glissement trimestriel (Prévision : 0,2 % , Précédent : 0,2 % )

PIB définitif en glissement trimestriel (Prévision : , Précédent : ) 12h – Italie : PIB définitif en glissement annuel (Prévision : 0,7 %, Précédent : 0,7 %)

Données sur l'inflation en Allemagne

14h – Allemagne : IPC préliminaire en glissement annuel (Prévision : 2,8 % , Précédent : 2,9 % )

IPC préliminaire en glissement annuel (Prévision : , Précédent : ) 14h – Allemagne : IPCH préliminaire en glissement annuel (Prévision : 2,9 % , Précédent : 2,9 % )

IPCH préliminaire en glissement annuel (Prévision : , Précédent : ) 14h – Allemagne : HICP préliminaire en glissement mensuel (Prévision : 0,0 % , Précédent : 0,5 % )

HICP préliminaire en glissement mensuel (Prévision : , Précédent : ) 14h – Allemagne : IPC préliminaire en glissement mensuel (Prévision : 0,1 %, Précédent : 0,6 %)

Amérique du Nord

14h30 – Canada : PIB annualisé en glissement trimestriel (Prévision : 1,5 % , Précédent : -0,6 % )

PIB annualisé en glissement trimestriel (Prévision : , Précédent : ) 14h30 – Canada : PIB en glissement mensuel (Prévision : 0,0 % , Précédent : 0,2 % )

PIB en glissement mensuel (Prévision : , Précédent : ) 14h30 – Canada : PIB trimestriel (Précédent : -0,2 % )

PIB trimestriel (Précédent : ) 14h30 – États-Unis : Stocks de gros préliminaires mensuels (Prévision : 0,8 % , Précédent : 1,3 % )

Stocks de gros préliminaires mensuels (Prévision : , Précédent : ) 14h30 – États-Unis : Stocks de détail préliminaires hors automobiles (Précédent : 0,4 % )

Stocks de détail préliminaires hors automobiles (Précédent : ) 14h30 – États-Unis : Balance commerciale préliminaire des biens (Prévision : -87,0 milliards de dollars , Précédent : -87,45 milliards de dollars )

Balance commerciale préliminaire des biens (Prévision : , Précédent : ) 14h30 – États-Unis : PMI de Chicago (Prévision : 50,3, Précédent : 49,2)

Interventions de responsables de banques centrales

10h20 – Royaume-Uni : Andrew Bailey, gouverneur de la BoE

Andrew Bailey, gouverneur de la BoE 10h30 – Zone euro : Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE

Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE 12h50 – États-Unis : Adriana Kugler, gouverneure de la Fed

Adriana Kugler, gouverneure de la Fed 13h15 – Zone euro : Olli Rehn, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE

Olli Rehn, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE 15h10 – États-Unis : Michael Barr Bowman, gouverneur de la Fed

Michael Barr Bowman, gouverneur de la Fed 15h15 – États-Unis : Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie

Patrick Harker, président de la Fed de Philadelphie 15h45 – Zone euro : Madis Müller, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE

Madis Müller, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE 18h40 – États-Unis : John Williams, président de la Fed de New York

Analyse technique DE40 (D1)

L'indice allemand DE40 reste dans une forte tendance haussière, après avoir récupéré la quasi-totalité des pertes subies lors de la correction de mars-avril et testé une nouvelle fois des sommets historiques. L'indice s'échange actuellement autour de 25 200 points, juste en dessous d'une zone de résistance clé définie par les récents sommets.

Tendance et moyennes mobiles

Le cours reste au-dessus de la MME à 50 jours (24 620) et de la MME à 200 jours (24 215) .

et de la . La MME à 50 jours reste largement au-dessus de la MME à 200 jours, conservant ainsi une structure haussière classique.

Ces dernières semaines ont donné lieu à une série de plus hauts et de plus bas successifs, confirmant la domination continue des acheteurs.

D'un point de vue technique, la tendance à long terme reste résolument haussière.

Zone de résistance clé

La zone de résistance la plus importante se situe actuellement entre :

25 200 – 25 350 points

Cette zone correspond à la fois aux plus hauts de l'année et aux plus hauts historiques, qui ont déjà été testés à plusieurs reprises au cours du mois de mai.

Un franchissement décisif au-dessus de cette zone pourrait déclencher une nouvelle vague haussière, car il n'y a pratiquement aucune résistance historique au-dessus.

MACD

Le MACD reste au-dessus de la ligne zéro, tandis que l'histogramme a recommencé à s'étendre à la hausse.

Cela suggère :

Un renforcement de la dynamique haussière

Une domination persistante des acheteurs

Un potentiel de progression vers de nouveaux records

À l'heure actuelle, l'indicateur ne laisse pas présager de correction importante imminente.

RSI

Le RSI s'établit actuellement près de 60.

Ce niveau :

Reste bien en deçà de la zone de surachat

Continue de soutenir une perspective haussière

Laisse une marge de hausse supplémentaire sans nécessiter de recul plus marqué

Niveaux techniques clés

Résistance

25 250 – 25 350 (plus hauts historiques)

(plus hauts historiques) 25 500 (objectif psychologique après une cassure)

(objectif psychologique après une cassure) 26 000 (objectif haussier étendu)

Support

24 900 – 25 000

24 600 (MME à 50 jours)

(MME à 50 jours) 24 200 (MME à 200 jours)

(MME à 200 jours) 23 700 (plus bas d'avril)

Scénarios

Si l'indice reste au-dessus de 25 000 et franchit la résistance autour de 25 300, le marché pourrait entrer dans une nouvelle phase de découverte des prix. Dans ce scénario, les prochains objectifs haussiers se situeraient dans la zone 25 500–26 000. L'incapacité à dépasser les plus hauts historiques pourrait déclencher des prises de bénéfices. Le premier objectif baissier serait la zone de support 24 900–25 000, tandis qu'une correction plus profonde pourrait repousser l'indice vers la MME à 50 jours, proche de 24 600.

Un mouvement soutenu en dessous de ce niveau constituerait le premier signe significatif d'un affaiblissement de la dynamique haussière. Le DE40 reste l'un des principaux indices boursiers les plus solides d'un point de vue technique.

L'évolution des cours continue de se maintenir au-dessus des moyennes mobiles clés, le MACD soutient la tendance haussière et le RSI reste confortablement en dessous de la zone de surachat. Tant que l'indice reste au-dessus de 24 600, le scénario de base reste une poursuite de la hausse et une nouvelle tentative d'établir de nouveaux records historiques.

Source: xStation5