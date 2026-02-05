Calendrier économique : les banques centrales éclipsées par la volatilité des marchés boursiers (05.02.2026)

Le marché reste dominé par la vague de ventes qui continue de toucher les valeurs technologiques et par la pression renouvelée sur les métaux précieux, tandis que la tension générale devrait s'accentuer avant la publication aujourd'hui de données macroéconomiques à fort impact. La journée de jeudi sera principalement marquée par les décisions des banques centrales européennes. La Banque d'Angleterre (BoE) publiera sa décision sur les taux d'intérêt à 13h00, suivie par la Banque centrale européenne (BCE) à 14h15. Si les deux institutions devraient maintenir leurs taux inchangés, l'attention se portera sur les déclarations qui accompagneront ces décisions. La BoE pourrait signaler sa volonté de procéder à de nouvelles baisses dans les mois à venir, tandis que la BCE devrait réaffirmer un équilibre favorable des risques, caractérisé par une inflation atteignant son objectif et une reprise économique progressive, bien qu'inégale, dans la zone euro. Aux États-Unis, les investisseurs attendent une nouvelle série de données sur le marché du travail. Outre les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, le rapport JOLTS sur les offres d'emploi sera publié. Le rapport ADP sur l'emploi publié hier, plus faible que prévu (avec seulement 22 000 nouveaux emplois), a donné le ton à un pessimisme relatif ; par conséquent, tout nouveau signe de faiblesse du marché du travail pourrait freiner la hausse actuelle du dollar américain. Les résultats financiers seront présentés par des entreprises telles que : Amazon, Shell, UniCredit, BNP Paribas, Philip Morris. Toutes les heures sont indiquées en heure d'Europe centrale (GMT+1). Filtrées par États-Unis, Royaume-Uni, zone euro, Allemagne, France, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, importance moyenne et élevée. Source : xStation5

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 75% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."