Calendrier économique : les discours des dirigeants des banques centrales et les résultats de Tesla à l'honneur

Le calendrier économique d'aujourd'hui est relativement peu chargé. Après la publication des données britanniques (notamment l'inflation IPC et IPP, qui constituent un indicateur important pour la politique de la Banque d'Angleterre), l'attention se portera sur les chiffres des demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis. Dans l'après-midi, l'accent sera mis sur les discours des responsables de la BCE, qui pourraient fournir des indices sur l'orientation future de la politique monétaire, ainsi que sur les résultats financiers de Tesla et d'IBM.
Calendrier économique
Données macroéconomiques
- 12 h, Allemagne – Rapport mensuel de la Bundesbank
- 13 h, États-Unis – Demandes de prêts hypothécaires MBA ; précédent : 1,8 %
- 14 h, États-Unis – Taux hypothécaire à 30 ans ; précédent : 6,42 %
- 14 h, Turquie – Taux repo hebdomadaire ; prévision : 37 % ; précédent : 37 %
- 16h30, États-Unis – Stocks de pétrole brut de l'EIA ; précédent : -0,913 million
- 16h30, États-Unis – Stocks d'essence ; précédent : -6,328 millions
- 16h30, États-Unis – Stocks de distillats ; précédent : -3,122 millions
- 16h30, États-Unis – Stocks de Cushing ; précédent : -1,727 M
Interventions des responsables de la banque centrale
- 14h15, BCE – Intervention de Lane
- 17h10, BCE – Intervention de Schnabel
- 19h00, BCE – Intervention de Nagel
- 22h05, BCE – Intervention de Lagarde
Autres événements
- 22h10, IBM – Publication des résultats
- 22h30, Tesla – Publication des résultats
EURUSD (D1)
Source : xStation5
Source: xStation5
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