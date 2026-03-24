Calendrier économique - Les données PMI occupent le devant de la scène alors que le pétrole reprend son ascension

Bien que l'agenda économique d'aujourd'hui soit plus chargé que celui d'hier, les marchés mondiaux restent tributaires de l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Malgré l'ultimatum de cinq jours lancé par Donald Trump pour parvenir à un accord diplomatique, les frappes nocturnes contre les infrastructures énergétiques iraniennes ont relancé la reprise sur les marchés du pétrole brut. Plus tôt, la séance asiatique a livré une série de données japonaises moins bonnes que prévu. L'indice PMI manufacturier préliminaire pour mars a reculé à 51,4, décevant les estimations consensuelles qui tablaient sur un rebond à 53,2. De plus, l'inflation de l'IPC national s'est étonnamment ralentie à 1,3 % en glissement annuel, contre 1,5 % en février. Néanmoins, les analystes suggèrent que la Banque du Japon reste sur la voie d'une hausse des taux en avril, compte tenu des effets de répercussion significatifs du choc énergétique actuel sur les prix intérieurs. Calendrier économique (consensus via Reuters) : 09h15 – France : PMI manufacturier flash (Prévision : 49,4 ; Précédent : 50,1)

– PMI manufacturier flash (Prévision : 49,4 ; Précédent : 50,1) 09h15 – France : PMI des services flash (Prévision : 49,2 ; Précédent : 49,6)

– PMI des services flash (Prévision : 49,2 ; Précédent : 49,6) 09h30 – Allemagne : PMI manufacturier flash (Prévision : 49,6 ; Précédent : 50,9)

– PMI manufacturier flash (Prévision : 49,6 ; Précédent : 50,9) 09h30 – Allemagne : PMI des services flash (Prévision : 52,5 ; Précédent : 53,5)

– PMI des services flash (Prévision : 52,5 ; Précédent : 53,5) 10h00 – Zone euro : PMI manufacturier flash (Prévision : 49,4 ; Précédent : 50,8)

– PMI manufacturier flash (Prévision : 49,4 ; Précédent : 50,8) 10h00 – Zone euro : PMI flash des services (Prévision : 51,1 ; Précédent : 51,9)

– PMI flash des services (Prévision : 51,1 ; Précédent : 51,9) 10h30 – Royaume-Uni : PMI flash manufacturier (Prévision : 50,0 ; Précédent : 51,7)

– PMI flash manufacturier (Prévision : 50,0 ; Précédent : 51,7) 10h30 – Royaume-Uni : PMI flash des services (Prévision : 52,8 ; Précédent : 53,9)

– PMI flash des services (Prévision : 52,8 ; Précédent : 53,9) 13h30 – États-Unis : Coûts salariaux unitaires T4 (Prévision : 2,8 % en glissement trimestriel ; Précédent : -1,9 % en glissement trimestriel)

– Coûts salariaux unitaires T4 (Prévision : 2,8 % en glissement trimestriel ; Précédent : -1,9 % en glissement trimestriel) 13h30 – États-Unis : Productivité hors agriculture T4 (Prévision : 2,8 % en glissement trimestriel ; Précédent : 4,9 % en glissement trimestriel)

– Productivité hors agriculture T4 (Prévision : 2,8 % en glissement trimestriel ; Précédent : 4,9 % en glissement trimestriel) 14h45 – États-Unis : PMI flash du secteur manufacturier (Prévision : 51,5 ; Précédent : 51,6)

– PMI flash du secteur manufacturier (Prévision : 51,5 ; Précédent : 51,6) 14h45 – États-Unis : PMI flash des services (Prévision : 52,0 ; Précédent : 51,7)

– PMI flash des services (Prévision : 52,0 ; Précédent : 51,7) 21h30 – États-Unis : Rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut (Précédent : 6,6 millions de barils) Comment le marché pourrait-il réagir ? PMI flash (zone euro, Allemagne, Royaume-Uni) : Ces indices donnent un premier aperçu de la santé économique pour le mois en cours. Avec l' EURUSD s'échangeant actuellement à 1,16, tout écart significatif par rapport aux prévisions dans le secteur manufacturier allemand ou de la zone euro (en particulier s'il passe en dessous du seuil de contraction de 50,0) pourrait déclencher une forte vague de ventes sur l'euro, les marchés réévaluant alors la trajectoire de la BCE.

Ces indices donnent un premier aperçu de la santé économique pour le mois en cours. Avec l' s'échangeant actuellement à 1,16, tout écart significatif par rapport aux prévisions dans le secteur manufacturier allemand ou de la zone euro (en particulier s'il passe en dessous du seuil de contraction de 50,0) pourrait déclencher une forte vague de ventes sur l'euro, les marchés réévaluant alors la trajectoire de la BCE. Coûts unitaires de main-d'œuvre et productivité aux États-Unis : Dans le contexte actuel de taux d'intérêt « plus élevés plus longtemps », la Fed est extrêmement attentive aux pressions inflationnistes. Des coûts unitaires de main-d'œuvre supérieurs aux prévisions (estimés à 2,8 %) suggéreraient que l'inflation tirée par les salaires reste une menace, ce qui renforcerait probablement encore davantage le USD face aux principales devises.

Dans le contexte actuel de taux d'intérêt « plus élevés plus longtemps », la Fed est extrêmement attentive aux pressions inflationnistes. Des supérieurs aux prévisions (estimés à 2,8 %) suggéreraient que l'inflation tirée par les salaires reste une menace, ce qui renforcerait probablement encore davantage le face aux principales devises. Rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut : Compte tenu des frappes nocturnes en Iran et de la situation précaire dans le golfe Persique, les données hebdomadaires sur les stocks seront scrutées de près. Une « baisse » (diminution des stocks) apporterait un soutien fondamental supplémentaire à la remontée actuelle des prix du pétrole.

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