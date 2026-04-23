Calendrier économique : les indices PMI à l'honneur, une journée décisive pour les marchés mondiaux

La journée d'aujourd'hui s'annonce comme l'une des plus importantes de la semaine pour les marchés financiers mondiaux en termes de publication de données macroéconomiques. L'attention des investisseurs sera très focalisée sur les chiffres préliminaires de l'indice PMI, qui comptent parmi les indicateurs avancés les plus importants de l'activité économique. L'indice PMI reflète le sentiment actuel tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services, sur la base d'enquêtes menées auprès des responsables des achats et de la logistique, ce qui en fait un indicateur rapide et fiable des changements de dynamique économique bien avant la publication de données concrètes telles que le PIB ou la production industrielle. Le seuil d'interprétation clé reste le niveau de 50 points, qui sépare l'expansion de la contraction. Par conséquent, tout résultat supérieur ou inférieur à ce niveau peut avoir un impact significatif sur les anticipations du marché concernant la croissance économique et les perspectives de politique monétaire. Calendrier macroéconomique du jour 02h00 Australie : PMI manufacturier (flash) : avril : actuel 51 (prévision 49,8) : (précédent 49,8)

02h00 Australie : PMI des services (estimation rapide) : avril : actuel 50,3 (prévision 46,3) : (précédent 46,3)

03h30 Japon : PMI manufacturier (estimation rapide) : avril : actuel 54,9 (prévision 51,2) : (précédent 51,6)

09h00 Norvège : Taux de chômage (sais. corr.) : mars : 4,9 %

09h45 France : Indice de confiance des entreprises : avril : (prévision 98) : (précédent 99)

10h15 France : PMI manufacturier (flash) : avril : (prévision 49,5) : (précédent 50)

10h15 France : PMI des services (flash) : avril : (prévision 48,5) : (précédent 48,8)

10h30 Pologne : Confiance des consommateurs : avril Indice actuel de confiance des consommateurs : -12,2 Indice avancé de confiance des consommateurs : -9,5

10h30 Pologne : Ventes au détail : mars Ventes au détail (m/m) : -5,6 % Ventes au détail (a/a) : (prévision 6,2 %) : (précédent 4,3 %) Ventes au détail à prix constants (a/a) : (prévision 5,9 %) : (précédent 5 %)

10h30 Allemagne : PMI manufacturier (flash) : avril : (prévision 51,3) : (précédent 52,2)

10h30 Allemagne : PMI des services (flash) : avril : (prévision 50,4) : (précédent 50,9)

11h00 Zone euro : PMI manufacturier (flash) : avril : (prévision 50,7) : (précédent 51,6)

11h00 Zone euro : PMI des services (flash) : avril : (prévision 49,8) : (précédent 50,2)

11h30 Royaume-Uni : PMI manufacturier (flash) : avril : (prévision 49,9) : (précédent 51)

11h30 Royaume-Uni : PMI des services (flash) : avril : (prévision 50) : (précédent 50,5)

13h00 Royaume-Uni : Commandes industrielles CBI : avril : (prévision -33) : (précédent -27)

15h00 Pologne : Masse monétaire M3 (en glissement a/a) : mars : 10,7 % : (précédent 10,6 %)

15h30 Canada : Inflation des prix à la production : mars IPP (m/m) : 1,9 % : (précédent 0,4 %) IPP (a/a) : 5,4 %

15h30 États-Unis : Demandes initiales d'allocations chômage : hebdomadaires : 210 000 : (précédent 207 000)

16h45 États-Unis : PMI manufacturier (estimation rapide) : avril : (prévision 52,5) : (précédent 52,3)

16h45 États-Unis : PMI des services (estimation rapide) : avril : (prévision 50,1) : (précédent 49,8)

17h30 États-Unis : Variation hebdomadaire des stocks de gaz naturel : hebdomadaire : 96 milliards de pieds cubes : (précédent : 59 milliards de pieds cubes)

18h00 États-Unis : Indice manufacturier de la Fed de Kansas City : avril : 11

18h00 Allemagne : Discours public du président de la Bundesbank, Joachim Nagel

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