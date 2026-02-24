Calendrier économique : les marchés attendent les données du Conference Board américain et les discours des membres de la Fed

Le calendrier économique est relativement peu chargé aujourd'hui, les investisseurs se concentrant sur les données du Conference Board relatives à la confiance des consommateurs et sur les discours des responsables de la Réserve fédérale, qui pourraient fournir des indications supplémentaires sur l'orientation de la politique monétaire et l'état actuel de l'économie américaine. Avant l'ouverture de la séance, les résultats du détaillant de produits de rénovation Home Depot (HD.US) seront publiés. Calendrier macroéconomique 12h15 GMT – États-Unis, variation de l'emploi ADP, précédente 10,25k 13h00 GMT – États-Unis, indice des prix immobiliers dans 20 villes, prévision 1,3 % contre 1,4 % précédemment 13h00 GMT – États-Unis, indice des prix immobiliers, prévision 0,3 % contre 0,6 % précédemment 14h00 GMT – États-Unis, confiance des consommateurs CB, prévision 87,1 contre 84,5 précédemment 14h00 GMT – États-Unis, ventes en gros, prévisions 0,2 % en glissement mensuel contre 1,3 % précédemment 14h00 GMT – États-Unis, indice Richmond Fed, prévisions -6 contre -5 précédemment 20h30 GMT – États-Unis, variation des stocks de pétrole brut API Interventions des banques centrales (GMT) 09h30 GMT – Kocher (BCE)

12h00 GMT – Goolsbee de la Fed

13h00 GMT – Bostic de la Fed

13h10 GMT – Waller de la Fed

13h35 GMT – Collins de la Fed

19h15 GMT – Barkin de la Fed Dow Jones (intervalle D1) Source: xStation5

