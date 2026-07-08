Calendrier économique : les procès-verbaux du FOMC et la position restrictive de la RBNZ sous les feux de l'actualité

Le principal facteur qui influence le sentiment sur les marchés financiers mondiaux est la forte escalade des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. À la suite des frappes militaires réciproques entre les forces américaines et iraniennes, le marché des matières premières a connu une flambée des cours du pétrole brut. Les investisseurs surveillent de près le risque d’une nouvelle escalade du conflit et son impact potentiel sur les voies d’approvisionnement en énergie. La situation coïncide avec une forte attente concernant l’événement macroéconomique clé de la semaine : la publication, en soirée, du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale (compte-rendu du FOMC). Le marché scrutera ce document à la recherche de signaux « hawkish » et d’indications sur l’évolution future des taux d’intérêt, en particulier dans un climat d’inflation élevée mesurée par l’IPC (4,2% en glissement annuel) et de données plus faibles sur le marché du travail pour le mois de juin. Une volatilité accrue est attendue principalement sur les paires de devises liées au dollar américain, les indices boursiers de Wall Street et les contrats à terme sur le pétrole brut. Principales publications de la séance asiatique La Banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé son taux directeur (OCR) de 25 points de base à 2,50%, reprenant ainsi son cycle de resserrement monétaire en raison d’une inflation persistante.

La paire NZD/USD a bondi de près de 2% en réaction immédiate à la déclaration belliciste de la banque centrale néo-zélandaise.

Le marché des matières premières énergétiques a connu une remontée rapide des cours du Brent et du WTI à la suite d’informations faisant état d’un échange direct de tirs entre les forces américaines et iraniennes. Calendrier économique 12h00 États-Unis - Indice MBA des demandes de prêts hypothécaires. Consensus : aucune donnée. Précédent : 272,2

15h00 États-Unis - Stocks de gros (var. mensuelle). Consensus : 0,3%. Valeur précédente : 0,3%

15h00 États-Unis - Ventes de gros (var. mensuelle). Consensus : aucune donnée. Valeur précédente : 2,0%

15h30 États-Unis - Rapport GDPNow de la Fed d’Atlanta. Consensus : 1,2%. Valeur précédente : 1,2%

16h30 États-Unis - Variation des stocks de pétrole brut (EIA). Consensus : aucune donnée. Chiffre précédent : -3,775 M

16h30 États-Unis - Variation des stocks d'essence (EIA). Consensus : aucune donnée. Chiffre précédent : -2,333 M

19h00 États-Unis - Adjudication d'obligations à 10 ans. Consensus : aucune donnée. Dernière publication : 4,538%

19 h 00 États-Unis - Compte-rendu du FOMC. Consensus : aucune donnée. Dernière publication : aucune donnée

20 h 00 États-Unis - Crédit à la consommation. Consensus : 16,90 milliards. Dernière publication : 20,73 milliards Résultats des entreprises AZZ Inc. (avant l'ouverture du marché)

Helen of Troy Ltd. (avant l'ouverture du marché)

Levi Strauss & Co. (après la clôture du marché)

PriceSmart Inc. (après la clôture du marché) Marchés à surveiller Pétrole brut (WTI / Brent) – Un point névralgique sur les marchés des matières premières en raison de l’escalade militaire et des échanges de tirs entre les États-Unis et l’Iran au Moyen-Orient, ce qui génère une forte prime de risque géopolitique. Indice du dollar (DXY) / EUR/USD – La principale paire de devises et l’indice du dollar américain seront soumis à de fortes pressions de volatilité ce soir en réaction au compte-rendu du FOMC, qui définira la probabilité implicite du marché quant aux prochains mouvements des taux américains. Wall Street (principaux indices) – Le marché boursier américain reste très sensible aux accents « hawkish » (restrictifs) ou « goveish » (accommodants) du compte-rendu de la Fed, en particulier dans un contexte de rotation sectorielle en cours et de pressions au sein du secteur technologique.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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