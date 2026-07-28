L'analyse technique du Nasdaq 100 indique une cassure de la moyenne mobile EMA100 et un oscillateur RSI glissant à 35 en zone de survente.

Coca-Cola rehausse sa prévision de croissance organique annuelle à 5% grâce à un bénéfice par action trimestriel de 0,97 $.

Les indices américains ouvrent en ordre dispersé à Wall Street ce jeudi en séance, tirés vers le bas par une baisse de 1,5% du Nasdaq 100 tandis que le Dow Jones gagne 0,5%. Dans un climat d'apaisement diplomatique au Moyen-Orient et d'interrogations sur les orientations de la Réserve fédérale, les publications de résultats d'entreprises ravivent la volatilité sur les actions technologiques. Les intervenants scrutent également la publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board attendu à 92,1 points.

Tendance lourde sur les indices américains et publications de la tech

Divergence entre le Nasdaq et le Dow Jones

À l'ouverture des marchés new-yorkais, le contrat à terme sur l'indice S&P 500 recule d'environ 0,3%. Le secteur technologique broad accuse un repli plus prononcé, avec un glissement de 1,5% sur les futures du Nasdaq 100. À l'opposé, l'indice Dow Jones affiche une trajectoire positive avec une hausse de 0,5%. Ces mouvements divergents traduisent une rotation des flux vers des sous-secteurs perçus comme moins exposés aux cycles informatiques. L'environnement macroéconomique global intègre la phase de désescalade des tensions au Moyen-Orient ainsi que les incertitudes entourant les décisions de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Au sein de la cote technologique, une nette fracture s'observe entre les différentes activités. Les éditeurs de logiciels SaaS enregistrent des gains significatifs, portés par la hausse des titres Shopify et Workday. À l'inverse, l'ensemble de la chaîne de valeur des puces électroniques subit de vifs dégagements. Les sociétés spécialisées dans les semi-conducteurs et les composants de mémoire demeurent particulièrement exposées aux prises de bénéfices.

La sensibilité sectorielle s'explique par l'arbitrage des valorisations avant des publications financières majeures. La baisse relative des tensions sur le marché pétrolier atténue les craintes inflationnistes sans pour autant dissiper les craintes d'un ralentissement de la demande dans le matériel informatique. Les intervenants privilégient la visibilité des revenus récurrents du logiciel face à la volatilité accrue des équipementiers. Dans ce cadre, les flux de capitaux s'orientent momentanément vers les valeurs à profil défensif.

Des résultats trimestriels aux fortunes diverses

Du côté des annonces d'entreprises, Applied Digital présente des chiffres supérieurs aux estimations du consensus financier. Le fournisseur d'infrastructures numériques appliquées aux crypto-actifs extirpe ses comptes du rouge avec un bénéfice par action de 0,19 $, contre une perte de 0,04 $ anticipée. Son chiffre d'affaires s'établit à 258 millions de dollars, soit plus du double des prévisions initiales. Le titre gagne plus de 5% en début de séance à New York.

À l'inverse, le fabricant de puces Amkor Technology chute de plus de 10% après la présentation de perspectives de ventes inférieures aux attentes du marché. Dans le domaine des équipements industriels, Carrier Global cède plus de 4% à la suite de résultats décevants au titre du deuxième trimestre 2026. La firme d'analyses et de notation S&P Global enregistre également un repli supérieur à 5%. Sa rentabilité trimestrielle ressort à 4,83 $ par action, en deçà du consensus fixé à 5,02 $.

Le groupe de boissons Coca-Cola se distingue par une performance solide lors de ce deuxième trimestre 2026. La société annonce un bénéfice par action ajusté de 0,97 $, surpassant l'estimation moyenne des analystes établie à 0,93 $. La direction rehausse sa prévision de croissance organique annuelle à environ 5%. L'action Coca-Cola progresse de 3% à Wall Street. Cette publication confirme la résilience de l'entreprise face à l'évolution des habitudes de consommation.

Analyse technique du US100 et statistiques économiques à suivre

Niveaux de support clés et indicateurs de survente sur le US100

Sur le plan graphique en donnée journalière (D1), l'indice US100 enfonce le niveau de support formé par sa moyenne mobile à 100 jours (EMA100). Le cours se rapproche du seuil d'extension de Fibonacci de 161,8% calculé à partir de la vague de hausse du mois de mai. Le franchissement technique signale un affaiblissement temporaire de la structure haussière à court terme. Les investisseurs observent ces repères graphiques pour évaluer les zones de réaction potentielles sur les indices américains.

L'indicateur de force relative RSI configuré sur 14 périodes glisse sous la barre des 35 points. Il atteint ainsi son niveau le plus bas enregistré depuis le mois de mars 2025. La lecture reflète un état de survente appuyé sur l'indice technologique. Dans l'historique de cours, l'atteinte de tels niveaux d'extrême précède régulièrement des phases de stabilisation ou de rebond technique.

La combinaison des retracements de Fibonacci et des moyennes mobiles fournit des indications claires sur les zones d'accumulation potentielles. Les chartistes surveillent la formation d'une bougie de retournement avant de valider une fin de correction. La rigueur d'analyse s'applique également lors des mouvements de volatilité observés sur les matières premières ou les devises.

Statistiques de confiance et stocks de pétrole au programme

Sur le plan macroéconomique, plusieurs rendez-vous chiffrés figurent à l'agenda de la journée aux États-Unis. Une demi-heure après l'ouverture de la bourse, le Conference Board rend public son indice de confiance des consommateurs. Le consensus des économistes vise une remontée de l'indicateur à 92,1 points, après un niveau de 91,2 points le mois dernier. Une confirmation de ce chiffre attesterait de la résistance du moral des ménages américains.

Dans la foulée de la clôture des marchés actions, l'American Petroleum Institute (API) publiera son rapport hebdomadaire sur les réserves de pétrole brut. Le consensus anticipe un tirage d'environ 1,35 million de barils sur la période écoulée. Cette prévision s'inscrit en contraste avec la hausse de 2,6 millions de barils signalée lors du précédent pointage. Une contraction effective des stocks témoignerait d'un niveau d'activité toujours soutenu dans le secteur de l'énergie.

Ces données économiques apportent un éclairage utile sur l'orientation de la conjoncture américaine. L'enchaînement des publications trimestrielles et des chiffres d'activité incitent à une sélectivité accrue dans le choix des dossiers. Les gérants de portefeuilles équilibrent leurs positions entre valeurs de croissance et valeurs de rendement. L'issue de la séance permettra de jauger la capacité du marché à préserver ses principaux supports.

❓ FAQ

Pourquoi les indices américains évoluent-ils en ordre dispersé aujourd'hui ? La baisse du Nasdaq 100 découle principalement du repli marqué des sociétés de puces électroniques et de matériel informatique. De son côté, l'indice Dow Jones tire parti du comportement favorable de grandes valeurs de consommation comme Coca-Cola, dont la révision à la hausse des objectifs annuels soutient le titre en séance.

Comment l'action Coca-Cola réagit-elle à la publication de ses résultats ? L'action Coca-Cola gagne environ 3% à Wall Street après l'annonce d'un bénéfice par action de 0,97 $, supérieur aux 0,93 $ anticipés. La révision de la trajectoire de croissance organique à 5% pour l'ensemble de l'exercice confirme la solidité financière du groupe.

Quels facteurs pèsent actuellement sur le Nasdaq 100 et les actions technologiques ? Le Nasdaq 100 est pénalisé par des révisions de prévisions décevantes chez des sous-traitants de semi-conducteurs comme Amkor Technology. Sur le plan technique, la rupture de la moyenne mobile EMA100 accentue les flux vendeurs, bien que l'oscillateur RSI sous les 35 points traduise une situation de survente marquée.

Comment s'exposer à l'évolution des grandes entreprises américaines ? L'exposition aux sociétés cotées aux États-Unis s'effectue généralement par l'achat direct d'actions de la cote new-yorkaise ou via des fonds indiciels cotés (ETF). Ces fonds permettent de répliquer la performance globale de paniers de valeurs composant les principaux indices américains.