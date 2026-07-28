Résumé quotidien : les marchés limitent le recul en attendant la décision de la Fed

États-Unis Malgré une évolution géopolitique modérément positive, le marché s'est concentré sur la poursuite des ventes massives de titres du secteur de la mémoire et des semi-conducteurs. Les entreprises SaaS profitent de la faiblesse du segment de l'IA et enregistrent de solides gains. Les contrats à terme sur l'US500 et l'US30 progressent modérément, l'US2000 oscille près de son niveau d'ouverture, tandis que l'US100 recule d'environ 0,7%. L'indice technologique se situe désormais à environ 10% de son plus haut niveau.

Les analystes et le grand public s’interrogent de plus en plus sur la ligne de conduite et les messages que pourrait adopter le nouveau président de la Fed lors de la conférence de presse de demain. L’abandon d’une politique de « forward guidance » accroît considérablement l’incertitude et exerce une pression supplémentaire sur un sentiment déjà fragile. Actualités des entreprises, États-Unis Palantir (PLTR.US) : le gouvernement français annonce son intention de retirer les produits de la société de l’agence DGSI. Parallèlement, plusieurs cabinets d’analyse publient des rapports mitigés sur l’entreprise, avec une prédominance d’avis négatifs. Le titre recule d’environ 5%.

Boeing (BA.US) : Malgré une déception notable en matière de rentabilité, la hausse des volumes de livraisons, la croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration de la trésorerie rassurent les investisseurs. Le titre progresse de 5% après la publication des résultats.

Nvidia (NVDA.US) : La société rattrape les pertes enregistrées en début de séance, causées par des inquiétudes concernant un « financement en boucle fermée » lié aux dernières informations faisant état de nouveaux investissements dans OpenAI.

Coca-Cola (KO.US) : Le conglomérat agroalimentaire a publié ses résultats du deuxième trimestre 2026, surprenant positivement le marché en matière de rentabilité (bénéfice par action), et la direction a relevé de 5% ses prévisions de croissance organique du chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année. L’action gagne environ 4%.

PayPal (PYPL.US) : La société a relevé ses prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’année et a présenté aux investisseurs de nouvelles méthodes d’optimisation des coûts. L’action progresse d’environ 4%. Données macroéconomiques, États-Unis L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est révélé inférieur aux attentes, tombant à 90,8, son plus bas niveau de l'année.

Le déficit commercial américain sur les biens s'est réduit à 101,5 milliards de dollars en juin. Europe Le sentiment en Europe est également mitigé. Les déclarations de la BCE n'ont pas donné d'orientation claire au marché, et le cessez-le-feu au Moyen-Orient pourrait n'être que temporaire, ce qui ne donne guère de raisons aux investisseurs européens d'acheter. La panique qui touche le secteur des semi-conducteurs gagne également l’Europe, mais malgré cela, la plupart des indices terminent la journée en légère hausse. Actualités des entreprises, Europe ASML (ASML.NL) : Le leader de la lithographie poursuit sa baisse, sous l’effet de rumeurs selon lesquelles la Chine commencerait à produire une nouvelle génération de machines DUV. Le titre recule d’environ 3 %.

Kering (KER.FR) : les résultats de Gucci montrent que le recul des ventes ralentit, avec un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros au deuxième trimestre 2026. Le titre progresse d’environ 3 %.

Unilever (UNA.NL) : l’opérateur spécialisé dans les marques grand public et la distribution a publié ses résultats du deuxième trimestre 2026, surprenant par la croissance de son chiffre d’affaires, la maîtrise de ses prix et ses prévisions. Le titre progresse de 8 %.

Orange (ORA.FR) : l’opérateur de télécommunications a relevé ses prévisions de bénéfices et de flux de trésorerie disponible. L’action progresse de 4 %.

Mercedes-Benz (MBG.DE) : le constructeur automobile a publié des résultats supérieurs aux attentes, portés principalement par la performance du segment de la location longue durée et la maîtrise des coûts. L’action progresse d’environ 2 %. Données macroéconomiques, Europe La croissance des ventes au détail en Espagne a ralenti à 0,5 %. Le chômage a reculé de 10,8 % à 9,87 %. Marché des changes Sur le marché des changes, le dollar néo-zélandais et l’euro sont les devises les plus performantes. Tous deux progressent d’environ 0,2 % par rapport au reste du panier de devises. Le NZD est soutenu par le discours modérément belliciste de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, tandis que l’euro bénéficie de la baisse des cours du pétrole. Matières premières Les matières premières agricoles restent influencées par les conditions météorologiques. Le café affiche des hausses particulièrement fortes, la production et le transport restant limités. Les hausses de prix atteignent 5 %.

Du côté des matières premières énergétiques, les baisses se poursuivent. Les perspectives d’apaisement et/ou de négociations entre l’Iran et les États-Unis font chuter le prix du pétrole à 82 dollars le baril.

Du côté des métaux, l’argent et le zinc reculent d’environ 2 %. Cryptomonnaies Le marché des cryptomonnaies est dominé par les baisses. Le bitcoin recule d’environ 1,8 % et passe sous la barre des 64 000 dollars américains. L’ethereum recule de plus de 2 % et passe sous la barre des 1 900 dollars américains. Le solana recule de plus de 2,5 %, atteignant 73 dollars américains.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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