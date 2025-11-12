Points clés La Chambre des représentants des États-Unis votera sur le projet de loi du Sénat visant à financer les agences fédérales jusqu’à fin janvier 2026, ce qui pourrait mettre fin au shutdown historique.

Les commentaires des membres de la Fed et de la BCE seront les principaux moteurs de l’EUR/USD.

Les rapports de l’OPEP et de l’API devraient accentuer la volatilité sur le marché pétrolier.

La séance d’aujourd’hui devrait être relativement calme sur le plan des publications macroéconomiques majeures, l’attention des investisseurs étant centrée sur le vote de la Chambre des représentants des États-Unis concernant le projet de loi de dépenses fédérales adopté par le Sénat, qui pourrait mettre fin au shutdown de plus de 40 jours. De nombreux démocrates ont déjà promis de bloquer le projet, jugeant insuffisante la promesse de « réexaminer » la réforme de la santé en décembre. Le premier vote devrait débuter vers 21h BST. Sur le plan macroéconomique, les événements les plus importants seront les interventions des membres de la Fed et de la BCE, particulièrement pertinentes pour la volatilité de l’EUR/USD. Les attentes d’une baisse des taux en décembre aux États-Unis reprennent progressivement, les données récentes de l’ADP montrant une baisse moyenne d’environ 11 000 emplois par semaine sur les quatre dernières semaines. Pour le marché pétrolier, les événements clés seront la publication du rapport de l’OPEP et des données API sur les stocks de brut américains. À Wall Street, les résultats financiers de Cisco Systems, Tencent Music Entertainment et Circle Internet seront publiés, tandis qu’en Europe, les rapports de Bayer et Infineon sont déjà sortis. Voici le calendrier économique d’aujourd’hui converti à l’heure de Paris (CET/CEST) : 08:00 – Allemagne : Données d’inflation d’octobre HICP y/y : 2,3 % (prévision 2,3 %, précédent 2,4 %)

HICP m/m : 0,3 % (prévision 0,3 %, précédent 0,2 %)

CPI y/y : 2,3 % (prévision 2,3 %, précédent 2,4 %)

CPI m/m : 0,3 % (prévision 0,3 %, précédent 0,2 %) 09:30 – Chine : Octobre Total Social Financing Prévision : 1 230,0 Mds ; précédent : 3 530,0 Mds 09:30 – Chine : Masse monétaire M2 (y/y) Prévision : 8,1 % ; précédent : 8,4 % 09:30 – Chine : Nouveaux prêts (octobre) Prévision : 460,0 Mds ; précédent : 1 290,0 Mds 09:30 – Chine : Croissance des prêts en cours (y/y) Prévision : 6,6 % ; précédent : 6,6 % 11:00 – Zone euro : Réunion de l’Eurogroupe 11:00 – États-Unis : Rapport mensuel de l’OPEP 11:45 – Zone euro : Discours de Schnabel (BCE) 12:40 – Zone euro : Discours de de Guindos (BCE) 13:00 – États-Unis : Rapport mensuel de l’OPEP 13:00 – États-Unis : Indice de refinancement hypothécaire Précédent : 1 290,8 13:00 – États-Unis : Indice du marché hypothécaire Précédent : 332,3 13:00 – États-Unis : Taux hypothécaire 30 ans MBA Précédent : 6,31 % 13:05 – Royaume-Uni : Discours de Pill (BoE MPC) 14:30 – Canada : Données du logement et de la construction (septembre) Permis de construire m/m : +0,8 % (précédent –1,2 %) 15:20 – États-Unis : Discours de Williams (FOMC) 16:20 – États-Unis : Discours de Waller (Fed Board) 22:30 – États-Unis : Rapport EIA Stocks de brut API : précédent +6,500 M 22:45 – Nouvelle-Zélande : Ventes au détail d’octobre Ventes au détail par carte électronique m/m : précédent –0,5 %

Ventes au détail par carte électronique y/y : précédent +1,0 %

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."