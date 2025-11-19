Calendrier économique : Nvidia et les minutes de la Fed sous les projecteurs

- Les marchés sont dans une ambiance mitigée avant la publication des résultats de Nvidia
- Le calendrier sera complété par le compte rendu du FOMC.
- Les données de l'API publiées hier indiquaient une forte augmentation des stocks du pétrole américain ; les données de l'EIA confirmeront-elles cette tendance ?
20h00, États-Unis - Discours de M. Williams, membre du FOMC
20h00, États-Unis - Compte rendu de la réunion du FOMC
16h30, États-Unis - Rapport de l'EIA :Stocks de pétrole : prévision -1 900 millions ; précédent 6 413 millions ; Traitement du pétrole par les raffineries - données de l'EIA (t/t) : précédent 0,717 million ; Importations de pétrole : précédent 0,849 million ; Stocks de pétrole à Cushing : précédemment -0,346 million ; Production de carburants distillés : précédemment 0,319 million ; Prix hebdomadaires des distillats selon l'EIA : précédemment -0,637 million ; Production d'essence : précédemment 0,102 million ; Stocks d'essence : précédemment -0,945 million ; Taux d'utilisation hebdomadaire des raffineries – données de l'EIA (d'une semaine sur l'autre) : précédemment 3,4 % ;
La séance de mercredi sur les marchés financiers internationaux pourrait s'avérer cruciale pour déterminer le sentiment général du marché pour le reste de la semaine, voire plus, étant donné que nous connaîtrons aujourd'hui le rapport trimestriel de Nvidia et le compte rendu du FOMC sur sa dernière réunion consacrée aux taux d'intérêt.
À un moment où le marché boursier est dominé par des reculs, poussant les indices vers d'importants niveaux de soutien psychologiques, les résultats de Nvidia pourraient déterminer si les doutes des investisseurs concernant le secteur de l'IA sont justifiés ou si les solides performances de l'entreprise parviendront à maintenir les marchés à flot.
La situation est légèrement différente en ce qui concerne le procès-verbal du FOMC, car il est peu probable qu'il modifie les prévisions actuelles d'une pause de la Fed en décembre, mais il pourrait néanmoins fournir des informations importantes sur l'état d'esprit des banquiers centraux américains.
En Europe, l'attention se portera sur les données relatives à l'inflation au Royaume-Uni et dans la zone euro.
Données macroéconomiques clés pour la journée (heure CET) :
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."