Calendrier économique : Nvidia et les minutes de la Fed sous les projecteurs

Les marchés sont dans une ambiance mitigée avant la publication des résultats de Nvidia

Le calendrier sera complété par le compte rendu du FOMC.

Les données de l'API publiées hier indiquaient une forte augmentation des stocks du pétrole américain ; les données de l'EIA confirmeront-elles cette tendance ?

20h00, États-Unis - Discours de M. Williams, membre du FOMC

20h00, États-Unis - Compte rendu de la réunion du FOMC

16h30, États-Unis - Rapport de l'EIA :

Stocks de pétrole : prévision -1 900 millions ; précédent 6 413 millions ; Traitement du pétrole par les raffineries - données de l'EIA (t/t) : précédent 0,717 million ; Importations de pétrole : précédent 0,849 million ; Stocks de pétrole à Cushing : précédemment -0,346 million ; Production de carburants distillés : précédemment 0,319 million ; Prix hebdomadaires des distillats selon l'EIA : précédemment -0,637 million ; Production d'essence : précédemment 0,102 million ; Stocks d'essence : précédemment -0,945 million ; Taux d'utilisation hebdomadaire des raffineries – données de l'EIA (d'une semaine sur l'autre) : précédemment 3,4 % ;

09h00, zone euro - Réunion de la Banque centrale européenne sur la politique monétaire

11h00, zone euro - Données sur l'inflation pour octobre :

Indice IPCH, hors énergie et alimentation : prévision 2,4 % a/a ; précédemment 2,4 % a/a ; IPC de base : prévision 2,4 % a/a ; précédent 2,4 % a/a ; IPC de base : prévision 0,3 % en glissement mensuel ; précédent 0,1 % en glissement mensuel ; Indice IPC : prévision 2,1 % en glissement annuel ; précédent 2,2 % en glissement annuel ; Indice IPC : prévision 0,2 % en glissement mensuel ; précédent 0,1 % en glissement mensuel ; IPC hors tabac : précédent 0,1 % en glissement mensuel ; IPC hors tabac : précédent 2,2 % en glissement annuel ; Indice HICP, hors énergie et alimentation : prévision 0,2 % en glissement mensuel ; précédent 0,1 % en glissement mensuel ; Indice des prix à la consommation (IPC), non corrigé des variations saisonnières : prévision 129,70 ; précédent 129,43 ;

La séance de mercredi sur les marchés financiers internationaux pourrait s'avérer cruciale pour déterminer le sentiment général du marché pour le reste de la semaine, voire plus, étant donné que nous connaîtrons aujourd'hui le rapport trimestriel de Nvidia et le compte rendu du FOMC sur sa dernière réunion consacrée aux taux d'intérêt.

À un moment où le marché boursier est dominé par des reculs, poussant les indices vers d'importants niveaux de soutien psychologiques, les résultats de Nvidia pourraient déterminer si les doutes des investisseurs concernant le secteur de l'IA sont justifiés ou si les solides performances de l'entreprise parviendront à maintenir les marchés à flot.

La situation est légèrement différente en ce qui concerne le procès-verbal du FOMC, car il est peu probable qu'il modifie les prévisions actuelles d'une pause de la Fed en décembre, mais il pourrait néanmoins fournir des informations importantes sur l'état d'esprit des banquiers centraux américains.

En Europe, l'attention se portera sur les données relatives à l'inflation au Royaume-Uni et dans la zone euro.

Données macroéconomiques clés pour la journée (heure CET) :

08h00, Royaume-Uni - données sur l'inflation pour octobre :

IPC de base : prévision 3,4 % a/a ; précédent 3,5 % a/a ;

Indice des prix de détail (RPI) : prévision 4,3 % a/a ; précédent 4,5 % a/a ;

Indice des prix à la production (PPI Output) : précédent 3,4 % a/a ;

Indice des prix à la production (PPI Output) : prévision 0,1 % en glissement mensuel ; précédent 0,0 % en glissement mensuel ;

Indice des prix à la production (PPI Input) : prévision 0,7 % a/a ; précédent 0,8 % a/a ;

Indice des prix à la production (PPI Input) : prévision 0,0 % en glissement mensuel ; précédent -0,1 % en glissement mensuel ;

Indice des prix de détail (RPI) : prévision 0,3 % en glissement mensuel ; précédent -0,4 % en glissement mensuel ;

Indice des prix à la consommation (CPI), non corrigé des variations saisonnières : précédent 139,30 ;

CPIH : précédemment 4,1 % a/a ;

Indice des prix à la production de base (Core PPI) : précédemment 0,1 % en glissement mensuel ;

Indice des prix à la production de base (Core PPI) : précédemment 3,6 % en glissement annuel ;

IPC de base : prévision 0,4 % en glissement mensuel ; précédemment 0,0 % en glissement mensuel ;

Indice IPC : précédemment 4,4 % a/a ;

Indice IPC : prévision 3,5 % a/a ; précédemment 3,8 % a/a ;

Indice IPC : prévision 0,4 % en glissement mensuel ; précédemment 0,0 % en glissement mensuel ;

Indice IPC : précédemment -0,4 % en glissement mensuel ;

09h00, zone euro - Réunion de la Banque centrale européenne sur la politique monétaire

11h00, zone euro - Données sur l'inflation pour octobre :

Indice IPCH, hors énergie et alimentation : prévision 2,4 % a/a ; précédemment 2,4 % a/a ;

IPC de base : prévision 2,4 % a/a ; précédent 2,4 % a/a ;

IPC de base : prévision 0,3 % en glissement mensuel ; précédent 0,1 % en glissement mensuel ;

Indice IPC : prévision 2,1 % en glissement annuel ; précédent 2,2 % en glissement annuel ;

Indice IPC : prévision 0,2 % en glissement mensuel ; précédent 0,1 % en glissement mensuel ;

IPC hors tabac : précédent 0,1 % en glissement mensuel ;

IPC hors tabac : précédent 2,2 % en glissement annuel ;

Indice HICP, hors énergie et alimentation : prévision 0,2 % en glissement mensuel ; précédent 0,1 % en glissement mensuel ;

Indice des prix à la consommation (IPC), non corrigé des variations saisonnières : prévision 129,70 ; précédent 129,43 ;

16h30, États-Unis - Rapport de l'EIA :

Stocks de pétrole : prévision -1 900 millions ; précédent 6 413 millions ;

Traitement du pétrole par les raffineries - données de l'EIA (t/t) : précédent 0,717 million ;

Importations de pétrole : précédent 0,849 million ;

Stocks de pétrole à Cushing : précédemment -0,346 million ;

Production de carburants distillés : précédemment 0,319 million ;

Prix hebdomadaires des distillats selon l'EIA : précédemment -0,637 million ;

Production d'essence : précédemment 0,102 million ;

Stocks d'essence : précédemment -0,945 million ;

Taux d'utilisation hebdomadaire des raffineries – données de l'EIA (d'une semaine sur l'autre) : précédemment 3,4 % ;

20h00, États-Unis - Discours de M. Williams, membre du FOMC

20h00, États-Unis - Compte rendu de la réunion du FOMC