Calendrier économique : série de décisions des banques centrales en Europe 🔔

En Europe, l'attention des marchés se tourne désormais vers trois décisions clés des banques centrales, à commencer par celle de la B Banque nationale suisse (BNS)B . La BNS devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés à B 0 %B , cherchant à trouver un équilibre entre les pressions déflationnistes et la vigueur persistante du franc suisse. Les responsables monétaires s'efforcent d'éviter autant que possible les mesures d'assouplissement non conventionnelles, préférant recourir à des interventions sur le marché des changes pour stabiliser la monnaie et gagner du temps afin que l'inflation reprenne. Vient ensuite la décision de la Banque d'Angleterre (BoE), pour laquelle les marchés anticipent presque entièrement le maintien des taux à 3,75 %. L'attention se portera principalement sur la répartition des votes, qui pourrait mettre en évidence les divisions internes entre les « faucons » et les « colombes ». Alors que certains membres penchent en faveur d'un assouplissement, la montée des risques géopolitiques et l'incertitude liée à l'inflation pourraient inciter la banque à rester prudente. Enfin, la B Banque centrale européenne (BCE)B annoncera sa décision. Avec la résurgence des risques d’inflation — en partie alimentée par les tensions au Moyen-Orient —, les marchés ont commencé à anticiper la possibilité de hausses de taux dans les mois à venir. La BCE devrait maintenir ses taux inchangés, mais pourrait conserver une position restrictive. Jeudi 19 mars 09h00 — Données sur les salaires au Royaume-Uni

09h30 — Décision de la BNS sur les taux

09h30 — Décision de la Riksbank sur les taux

10h00 — Données sur les salaires en Pologne

10h00 — Conférence de presse de la BNS

13h00 — Décision de la BoE sur les taux

14h15 — Décision de la BCE sur les taux

14h30 — Décision de la CNB sur les taux

14h45 — Conférence de presse de la BCE (Lagarde)

15h30 — Stocks de gaz naturel de l'EIA aux États-Unis

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