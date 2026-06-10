BREAKING : La Banque du Canada ne réserve aucune surprise ; les taux d'intérêt canadiens restent inchangés 🚨

La Banque du Canada (BoC) a maintenu son taux de financement à un jour inchangé à 2,25%, conformément aux attentes du marché. Voici les principaux points à retenir de la déclaration de politique monétaire et des remarques du gouverneur Macklem : Une économie dans une situation difficile La BoC reconnaît ouvertement qu’elle est confrontée à un dilemme de stagflation classique, une croissance économique faible combinée à une hausse des prix, que la Banque elle-même qualifie de « dilemme de politique monétaire ». L'activité économique reste modérée, l'emploi est pratiquement inchangé depuis le début de 2026, et l'économie devrait rester en situation d'offre excédentaire même si la croissance du PIB devrait rebondir au deuxième trimestre. Inflation : principalement liée à l'énergie, pas une pression généralisée La Banque ne tient pas compte de l’impact à court terme du conflit avec l’Iran sur l’inflation. Le message clé est que les décideurs politiques ne voient pas encore de signes clairs indiquant que la hausse des prix de l’énergie se répercute sur d’autres catégories. L’inflation devrait osciller autour de 3% au cours des prochains mois avant de s’atténuer progressivement. Les prix du pétrole sont actuellement supérieurs d’environ 10 dollars le baril à ce qui avait été prévu dans les prévisions d’avril de la Banque, ce qui représente une révision significative des perspectives. Orientations prospectives : des risques dans les deux sens La Banque du Canada affiche clairement une attitude de flexibilité et d’ouverture : Des baisses de taux restent possibles si les États-Unis introduisent de nouvelles restrictions commerciales.

restent possibles si les États-Unis introduisent de nouvelles restrictions commerciales. Des hausses de taux, potentiellement consécutives, pourraient être envisagées si l’inflation s’avère plus persistante et généralisée.

potentiellement consécutives, pourraient être envisagées si l’inflation s’avère plus persistante et généralisée. Le maintien des taux inchangés reste la position actuelle, les décideurs politiques évaluant les risques dans les deux sens. À suivre Le gouverneur Macklem a souligné que la Banque surveillera de près si les pressions inflationnistes commencent à s'étendre au-delà du secteur de l'énergie. Il a également fait remarquer que les données mensuelles sur le marché du travail restent très volatiles, ce qui signifie que les rapports individuels sur l'emploi ne devraient pas, à eux seuls, dicter les décisions de politique monétaire. La Banque du Canada s'appuiera plutôt sur les tendances générales de l'inflation et de l'activité économique pour évaluer les futures décisions en matière de taux.

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