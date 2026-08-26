Calendrier économique 🗽 Wall Street retient son souffle : les données PCE américaines et les résultats de Nvidia sous les projecteurs

L'agenda d'aujourd'hui est relativement chargé, les publications clés étant concentrées dans l'après-midi, peu avant l'ouverture de Wall Street. L'attention se portera principalement sur l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed pour le mois de juillet, ainsi que sur les nouvelles données relatives aux revenus et à la consommation des ménages américains. Ces publications pourraient entraîner une forte hausse de la volatilité sur la paire EUR/USD et, une fois de plus, sur le marché obligataire.
Dans le même temps, Nvidia « clôturera » symboliquement la saison des résultats aux États-Unis en publiant ses résultats pour le deuxième trimestre fiscal 2027, correspondant au deuxième trimestre civil 2026, après la clôture des marchés américains aujourd’hui. Cette publication constituera l’un des tests les plus importants pour la reprise générale du secteur de l’IA. Le marché table sur un chiffre d’affaires d’environ 93 à 95 milliards de dollars, ce qui implique une croissance de près de 96 % en glissement annuel, tandis que le consensus sur le BPA s’établit à environ 2,05–2,10 dollars.
Les principaux points à surveiller seront le chiffre d’affaires des centres de données, le rythme de montée en puissance de Blackwell et les prévisions de la société pour le prochain trimestre. Les investisseurs suivront également de près les marges brutes, qui se sont maintenues à un niveau très élevé, proche de 78 %, au cours des derniers trimestres. Une baisse significative pourrait indiquer une pression concurrentielle croissante ou un affaiblissement du pouvoir de fixation des prix. Les attentes vis-à-vis de Nvidia sont déjà si élevées que le simple fait d’atteindre le consensus pourrait ne pas suffire à maintenir la dynamique haussière du titre.
La conférence téléphonique sur les résultats sera tout aussi importante que les chiffres clés, car les commentaires de la direction pourraient fournir des indices importants sur le rythme futur des dépenses des hyperscalers et permettre de déterminer si la demande en infrastructures d’IA, ainsi que le déploiement de celles-ci, continuent de croître suffisamment rapidement.
Calendrier économique
- 10h – Suisse : indice ZEW des attentes, valeur précédente : 10
- 13h – États-Unis : demandes de prêts hypothécaires MBA, valeur précédente : -0,4 %
- 14h30 – États-Unis : indice des prix PCE en glissement annuel, prévision : 3,6 % ; valeur précédente : 3,7 %
- 14h30 – États-Unis : indice des prix PCE en glissement mensuel, prévision : 0,1 % ; précédent : -0,1 %
- 14h30 – États-Unis : indice des prix PCE sous-jacent en glissement annuel, prévision : 3,3 % ; précédent : 3,3 %
- 14h30 – États-Unis : indice des prix PCE de base en glissement mensuel, prévision : 0,2 % ; précédent : 0,1 %
- 14h30 – États-Unis : PCE de base, estimation préliminaire, prévision : 3,4 % ; précédent : 3,4 %
- 14h30 – États-Unis : commandes de biens durables, précédent : 0,5 %
- 14h30 – États-Unis : commandes de biens durables (core), prévision : 0,6 % ; précédent : 0,7 %
- 14h30 – États-Unis : dépenses de consommation (mois sur mois), prévision : 0,1 % ; précédent : 0,3 %
- 14h30 – États-Unis : revenus des particuliers (mois sur mois), prévision : 0,2 % ; précédent : 0,2 %
- 14h30 – États-Unis : consommation personnelle réelle en glissement mensuel, prévision : 0,0 % ; précédent : 0,4 %
- 14h30 – États-Unis : PIB en glissement trimestriel, deuxième estimation, précédent : 1,5 %
- 14h30 – États-Unis : indice des prix du PIB, prévision : 6,2 % ; précédent : 6,2 %
- 14h30 – États-Unis : déflateur du PIB, estimation préliminaire ; précédent : 6,3 %
- 16h30 – États-Unis : stocks de pétrole brut de l’EIA, prévision : +1,58 million de barils ; précédent : +4,405 millions
- 16h30 – États-Unis : stocks d'essence de l'EIA, prévision : -1,1 million de barils ; précédent : +0,688 million
- 16h30 – États-Unis : stocks de distillats de l'EIA, prévision : -1,9 million de barils ; précédent : -1,530 million
- 16h30 – États-Unis : stocks de pétrole brut à Cushing, aucune prévision ; précédent : -1,314 million de barils
- 17h45 GMT – États-Unis : intervention de Thomas Barkin, membre de la Fed
- Nvidia : publication des résultats du deuxième trimestre fiscal 2027 après la clôture des marchés américains
Graphique EURUSD (intervalle D1)Source: xStation5
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