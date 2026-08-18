Calendrier macroéconomique : le marché immobilier américain sous les projecteurs des investisseurs (18.08.2026)

Le début de la séance de ce mardi est marqué par la hausse des cours du pétrole, un dollar toujours en baisse et l’attente de nouvelles données en provenance des États-Unis. Le calendrier d’aujourd’hui n’est pas très chargé, mais il comporte plusieurs publications importantes aux États-Unis concernant le marché immobilier et les prix du commerce international. Après la dernière série de données décevantes, les rapports d’aujourd’hui sur le marché immobilier montreront si la situation s’est également détériorée sur ce marché, compte tenu de l’inflation élevée et des inquiétudes liées aux hausses de taux. Principales publications de la séance asiatique 🌏 L'indice Westpac de confiance des consommateurs en Australie s'est établi à 6,0 %, ce qui représente un fort rebond par rapport à la période précédente.

Les représentants de la Banque centrale australienne ont maintenu un discours restrictif, apportant un soutien à court terme à la devise locale avant l'ouverture des marchés européens.

Les marchés asiatiques ont subi une pression à la hausse de l'offre, en réaction différée aux données décevantes publiées lundi concernant la dynamique de croissance du PIB japonais. Calendrier macroéconomique 📊 08h00 Royaume-Uni - Taux de chômage. Consensus : 4,8 %. Chiffre précédent : 4,9 %.

11h00 Allemagne - Indice ZEW pour août. Consensus : 30 ; Chiffre précédent : 26,3

14 h 30 États-Unis – Permis de construire. Consensus : 1,37 million. Chiffre précédent : 1,37 million.

14 h 30 États-Unis – Mises en chantier. Consensus : 1,35 million. Chiffre précédent : 1,42 million.

14 h 30 États-Unis – Indice des prix à l'importation. Consensus : 0,1 %. Chiffre précédent : 0,3 %.

15h00 États-Unis - Indice des ventes de logements en attente. Consensus : 0,1 %. Dernière publication : -5,4 %. Résultats financiers clés des entreprises de Wall Street et d'Europe 💼 : The Home Depot (avant l'ouverture)

Amer Sports (avant l'ouverture)

Keysight Technologies (après la clôture)

Toll Brothers (après la clôture) Marchés à surveiller aujourd’hui 📈 : Dollar australien (AUDUSD). L’amélioration de la confiance des consommateurs en Australie soutient la devise, mais un éventuel renforcement du dollar américain dans l’après-midi pourrait exercer une forte pression à la vente sur cette paire. Il convient de prêter attention aux signaux mondiaux mitigés : hausse des cours du cuivre et faiblesse de la Chine.

Indice du dollar américain (DXY). Les prochaines données du secteur immobilier seront analysées en détail quant à leur impact potentiel sur les futures décisions de la Réserve fédérale, ce qui devrait générer des poussées de volatilité ponctuelles. Le symposium économique de Jackson Hole approche également.

Secteur de la construction et de l’immobilier. La publication en série des résultats trimestriels de géants du secteur, tels que The Home Depot ou Toll Brothers, combinée à des données macroéconomiques concrètes sur les permis de construire, pourrait entraîner des fluctuations très marquées des actions de ces sociétés après la clôture à New York.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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