Cat bonds : La classe d'actifs qui fait fureur à Wall Street

65,6 milliards de dollars : le marché des cat bonds a atteint fin juin 2026 sa taille record, après un premier semestre d'émissions proche de 18 milliards. Ces obligations catastrophe rémunèrent l'acceptation d'un risque naturel, ouragan de Floride ou séisme japonais, et leur performance ne dépend ni des taux directeurs ni des résultats d'entreprises. Réservé pendant vingt ans aux fonds de pension et aux assureurs, le compartiment se négocie depuis le 3 décembre 2025 via un ETF coté à Francfort.

Cat bonds : le mécanisme d'un transfert de risque

Du contrat de réassurance au titre négociable

Un assureur exposé aux ouragans veut plafonner sa facture en cas de sinistre majeur. Il crée un véhicule dédié qui émet une obligation catastrophe auprès d'investisseurs. Le capital collecté est immobilisé dans un compte de garantie, placé en bons du Trésor américain à court terme.

Le coupon combine deux briques. D'abord le rendement du collatéral, indexé sur les taux courts. Ensuite une prime de risque versée par l'assureur, qui rémunère l'acceptation du péril. Cette seconde composante explique des coupons souvent supérieurs à ceux du haut rendement obligataire, sans exposition au risque de crédit d'une entreprise.

La maturité tourne autour de trois ans. Le taux étant variable, la sensibilité aux mouvements de taux longs reste proche de zéro. Une hausse de 100 points de base sur le Bund ou le Treasury ne fait pas baisser mécaniquement la valeur du titre, à la différence d'un ETF obligataire classique.

Le déclencheur, seul événement qui compte

Chaque contrat définit une condition précise de perte. Le déclencheur indemnitaire s'appuie sur les sinistres réellement payés par le sponsor : 81% du capital à risque émis au premier semestre 2026 relevait de ce format. Le déclencheur paramétrique retient une mesure physique, vitesse du vent ou magnitude d'un séisme. Le déclencheur indiciel se règle sur les pertes de l'ensemble du secteur.

Tant que le seuil n'est pas franchi, l'investisseur touche ses coupons et récupère son principal à l'échéance. Si l'événement dépasse le seuil, l'assureur puise dans le compte de garantie. La perte peut alors atteindre 100% du nominal sur la ligne concernée.

Cette structure produit un profil binaire au niveau du titre, mais lissé au niveau d'un portefeuille. La perte attendue, calculée par les modèles catastrophe, se situe généralement entre 1% et 3% par an sur les tranches les plus recherchées. Sur vingt-quatre ans, seuls trois événements majeurs, ouragans et séismes, ont provoqué des pertes importantes sur l'ensemble du marché.

Performance et volatilité des obligations catastrophe

7,2% annualisés depuis 2002, avec de fortes amplitudes

L'indice Swiss Re Global Cat Bond, référence du marché depuis 2002, affiche un rendement annualisé de 7,2% sur l'ensemble de son historique. La moyenne masque des écarts considérables d'une année sur l'autre. 2023 a rendu 19,69%, record absolu, devant l'ancien plus haut de 15,43% établi en 2007.

La séquence 2023-2025 est atypique. Après 19,69% en 2023, l'indice a rendu 17,29% en 2024 puis 11,40% en 2025, soit trois exercices consécutifs au-dessus de 10%, une première. Trois facteurs se sont additionnés : des primes de réassurance au plus haut après l'ouragan Ian, des taux courts à 5% qui gonflaient le rendement du collatéral, et l'absence d'événement déclencheur de grande ampleur.

Le régime s'est normalisé en 2026. Les indices Plenum des fonds cat bonds au format UCITS affichent 4,09% du 1er janvier au 31 juillet, dont 1,15% sur le seul mois de juillet. Sur douze mois glissants, la performance est repassée sous 10%, à 9,94%. Le cabinet Lane Financial table sur environ 6% de rendement total pour 2026, sur une hypothèse de 2,59% de pertes.

Une perte maximale sous 9% en vingt-quatre ans

La volatilité d'une classe d'actifs se juge à ses pires moments, pas à sa moyenne. Depuis 2001, la perte maximale enregistrée par le marché des cat bonds reste inférieure à 9%. Les indices actions ont connu sur la même période des reculs de l'ordre de 50%.

L'ouragan Ian fournit le test grandeur nature le plus récent. En septembre 2022, la plus forte baisse mensuelle de l'histoire des fonds cat bond UCITS s'est établie à 4,9% en moyenne, jusqu'à 5,06% pour les stratégies les plus risquées. Sur l'année complète 2022, ces mêmes fonds ont limité le repli à 2,3%, alors qu'ils gagnaient 1,45% à la veille de l'ouragan.

La vitesse de récupération distingue le compartiment. Après un événement, le retour au point haut prend historiquement six à dix mois, contre plusieurs années pour un marché actions après un krach. Le mécanisme est arithmétique : les primes remontent immédiatement après un sinistre majeur, ce qui améliore le rendement des émissions suivantes.

Corrélation et rôle des cat bonds dans un portefeuille

Une corrélation inférieure à 0,2 avec actions et obligations

Le prix d'un cat bond dépend de la trajectoire d'un cyclone et du calendrier des émissions, pas des bénéfices trimestriels ni des décisions de la Fed. La corrélation mesurée avec les actions comme avec les obligations reste inférieure à 0,2 sur les grandes crises depuis 2001. Une corrélation de 1 signifierait un mouvement identique, une corrélation de 0 une indépendance totale.

Cette propriété prend de la valeur quand les diversificateurs traditionnels cessent de fonctionner. En 2022, la baisse simultanée des actions et des obligations souveraines a neutralisé l'effet amortisseur du portefeuille 60/40. Les fonds cat bond ont perdu 2,3% cette année-là, à cause d'un ouragan, pas de l'inflation.

L'argument vaut pour diversifier un portefeuille déjà exposé au cycle économique, avec une réserve de taille. La décorrélation ne signifie pas l'absence de risque, elle signifie un risque différent. Un investisseur qui détient par ailleurs de l'immobilier en zone côtière ou des actions d'assureurs cumule au contraire des expositions au même péril.

Les limites : saisonnalité, primes, accès

Le risque se concentre dans le temps. La saison cyclonique atlantique court du 1er juin au 30 novembre, avec un maximum statistique début septembre. La NOAA a publié le 22 mai 2026 une prévision de 8 à 14 tempêtes nommées, 3 à 6 ouragans et 1 à 3 ouragans majeurs, avec 55% de probabilité d'une activité inférieure à la normale. Une prévision saisonnière ne dit rien du point d'atterrissage d'un seul système.

La compression des primes constitue le second frein. L'assouplissement des tarifs de réassurance réduit les écarts de rendement offerts sur les nouvelles émissions, à niveau de risque égal. Le repli sous 10% des performances glissantes en 2026 traduit ce mouvement, sans qu'aucune catastrophe majeure ne soit intervenue. En face, la demande des assureurs progresse : Swiss Re Institute chiffre à 42 milliards de dollars les pertes assurées du premier semestre 2026 et anticipe une hausse de 5 à 7% par an.

L'accès reste le dernier obstacle. Les fonds spécialisés imposent souvent des tickets d'entrée institutionnels et une liquidité hebdomadaire ou mensuelle. Le premier ETF européen dédié, coté sur Xetra sous le code C47B (ISIN IE000UWJUW87) depuis le 3 décembre 2025, pesait 20,55 millions de dollars d'encours au 21 août 2026, pour des frais annuels de 1,28%. Le produit est libellé en dollar, ce qui ajoute un risque de change pour un porteur en euros, relève de l'article 6 du règlement SFDR et n'est pas éligible au PEA.

❓ FAQ

Comment fonctionne un cat bond concrètement ?

Un cat bond, ou obligation catastrophe, transfère à des investisseurs le risque financier d'un événement naturel défini par contrat. Le capital est immobilisé en collatéral, l'investisseur perçoit un coupon variable, et perd tout ou partie du nominal si l'événement franchit le seuil prévu.

Quel rendement historique offrent les cat bonds ?

L'indice Swiss Re Global Cat Bond affiche 7,2% annualisés depuis 2002. Les millésimes récents ont dépassé cette moyenne, à 19,69% en 2023, 17,29% en 2024 et 11,40% en 2025, avant une normalisation autour de 4,09% sur les sept premiers mois de 2026 pour les fonds UCITS.

Quelle est la volatilité réelle des obligations catastrophe ?

La perte maximale du marché depuis 2001 reste sous les 9%. Le pire mois enregistré par les fonds UCITS remonte à septembre 2022, avec 4,9% de baisse après l'ouragan Ian, effacée en quelques mois grâce à la remontée des primes.

Pourquoi parle-t-on de faible corrélation pour les cat bonds ?

Parce que le facteur déclencheur est météorologique ou sismique. La corrélation mesurée avec les actions et les obligations est restée inférieure à 0,2 lors des grandes crises depuis 2001, y compris en 2008 et en 2022.

Quels risques faut-il regarder avant de s'exposer aux cat bonds ?

La perte en capital peut être totale sur un titre déclenché, la concentration du risque sur l'ouragan américain reste forte, et la baisse des primes d'émission réduit le rendement attendu. S'ajoutent le risque de change pour un investisseur en euros et des frais de gestion supérieurs à ceux d'un tracker obligataire indiciel.

Le pic statistique de la saison cyclonique atlantique tombe le 10 septembre.