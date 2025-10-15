Points clés Éducation : Les actions d'American Public Education (APEI) ont baissé en raison de l'incertitude sur l'impact de la fermeture du gouvernement américain sur ses résultats d'exploitation du quatrième trimestre et de l'exercice 2025.

Secteur de l'Éducation Les actions d'American Public Education (APEI) ont baissé après avoir annoncé qu'elle n'était pas en mesure de déterminer l'impact complet que la fermeture du gouvernement américain pourrait avoir sur ses résultats d'exploitation du quatrième trimestre et de l'exercice 2025. Goldman Sachs a relevé Thomson Reuters (TRI) à Acheter de Neutre, estimant que l'entreprise est bien positionnée pour bénéficier de l'IA. Goldman Sachs s'attend à ce que le récent lancement de Westlaw Advantage et CoCounsel Legal stimule les cycles de mise à niveau des produits, accélérant ainsi les augmentations de prix. Par ailleurs, Goldman Sachs a dégradé KinderCare Learning Companies (KLC) à Neutre en raison de la baisse des taux d'occupation des centres de garde d'enfants et du ralentissement de la croissance des revenus. Secteur des Industriels Les actions de Hillenbrand (HI) ont bondi après avoir convenu d'être acquis par Lone Star Funds dans une transaction entièrement en cash évaluée à 3,8 milliards de dollars, les actionnaires recevant 32 dollars par action (confirmant un rapport précédent de Bloomberg). JP Morgan a dégradé Fortive (FTV) à Neutre de Surpondérer avec un objectif de cours réduit à 53 dollars contre 58 dollars précédemment, dans le cadre d'une prévision des résultats du troisième trimestre pour le secteur de l'équipement électrique/multi-industries, en raison d'une croissance "médiocre" et d'un retour sur capital investi inférieur à la moyenne. La firme a également dégradé Roper Technologies (ROP) à Sous-pondérer de Neutre avec un objectif de cours réduit à 541 dollars contre 577 dollars précédemment, estimant que le risque de perturbation dans les activités logicielles principales de Roper justifie une valorisation inférieure à la moyenne historique. Secteur de l'IA/Centres de Données OpenAI travaille sur de nouvelles lignes de revenus, des partenariats de dette et une collecte de fonds supplémentaire dans le cadre d'un plan quinquennal pour honorer ses engagements de dépenses de plus de 1 000 milliards de dollars pour créer une intelligence artificielle de premier plan mondial. Des investisseurs dirigés par BlackRock Inc.'s Global Infrastructure Partners ont convenu d'acheter Aligned Data Centers dans une transaction valorisant l'entreprise à 40 milliards de dollars, dette incluse. MGX, une société d'investissement en IA établie par le fonds souverain Mubadala Investment Co., investira aux côtés de GIP, selon un communiqué confirmant un rapport précédent de Bloomberg News. Les acheteurs rachètent l'entreprise à Macquarie Asset Management, qui a fait son premier investissement dans Aligned en avril 2018. GIP et ses partenaires, qui incluent également Microsoft Corp. et Nvidia Corp., ciblent un bénéficiaire majeur des dépenses en IA dans la plus grande transaction de centres de données jamais réalisée.

