Énergie SOC (Sable Offshore) -17% : Les actions se sont effondrées après qu’un juge californien a statué contre la demande de la société de lever l’ordre de cessation des réparations émis par l’État sur un système de pipeline terrestre lié au projet Santa Ynez. Cette décision provisoire constitue un revers majeur pour Sable. Assurance PGR (Progressive) -9% : Pire performance du S&P après des résultats inférieurs aux attentes. Les primes nettes souscrites ont bondi de 10 % pour atteindre 21,38 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 30 septembre, mais le ratio combiné s’est établi à 89,5 %, contre 89 % un an plus tôt. Santé ABT (Abbott Laboratories) -2% : A rapporté un BPA ajusté du T3 de 1,30 dollar, en ligne avec les attentes, tandis que les ventes de 11,37 milliards de dollars ont légèrement manqué le consensus. La société a resserré ses prévisions de BPA ajusté pour l’exercice 2025 tout en réaffirmant ses perspectives de croissance organique des ventes de 7,5 % à 8,0 %. Technologie FFIV (F5 Networks) -2% : Après avoir annoncé qu’un pirate avait compromis ses systèmes, y compris sa plateforme de gestion des connaissances en ingénierie et son environnement de développement de produits pour sa suite BIG-IP d’applications de livraison. Éducation APEI (American Public Education) -2% : Après avoir indiqué ne pas pouvoir déterminer l’impact total qu’une fermeture du gouvernement américain pourrait avoir sur ses résultats opérationnels du T4 et de l’exercice 2025. Finance ASPI (ASPIRA Women’s Health) -5% : Après avoir fixé une émission secondaire de 17,2 millions d’actions à 12,25 dollars, soit une décote de 13 % par rapport au cours de clôture précédent, levant 210,3 millions de dollars de produit brut. Médias MTZ (The Trade Desk) -1% : A été déclassée à Neutre chez Guggenheim avant la publication des résultats. La firme a retiré son objectif de cours précédent de 215 dollars, estimant que la performance récente solide, combinée aux attentes pour le rapport de résultats du T3, suggère que les actions sont correctement valorisées à leur niveau actuel.

