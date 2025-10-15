Points clés OMER : NVO a conclu un accord d'achat d'actifs et de licence pour le médicament candidat zaltenibart en développement clinique pour des troubles sanguins et rénaux rares.

Technologie et Logiciels ASML (ASML Holding) : +2% ; a livré des résultats mitigés pour le troisième trimestre 2025 avec un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes du marché, bien que le bénéfice avant intérêts et impôts d'environ 2,5 milliards d'euros ait dépassé les attentes de 2%. Les réservations se sont distinguées : 5,4 milliards d'euros au total, stables d'un trimestre à l'autre et conformes au consensus, mais avec 3,6 milliards d'euros de commandes EUV qui ont largement dépassé les 2,2 milliards d'euros attendus. Finance et Services BAC (Bank of America) : +4% ; les actions montent sur les résultats ; BPA du troisième trimestre de 1,06 dollar contre une estimation de 0,95 dollar ; revenu net d'intérêts du troisième trimestre de 15,23 milliards de dollars contre une estimation de 15,03 milliards de dollars ; revenu de trading du troisième trimestre hors DVA de 5,35 milliards de dollars contre une estimation de 5,01 milliards de dollars ; provision pour pertes de crédit de 1,3 milliard de dollars, en baisse par rapport à 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre et 1,6 milliard de dollars au deuxième trimestre 2025 ; ratio de rentabilité des capitaux propres ordinaires moyens des actionnaires de 11,5%.

MS (Morgan Stanley) : +6% ; a rapporté un BPA du troisième trimestre de 2,80 dollars contre une estimation de 2,10 dollars, tandis que les revenus nets du troisième trimestre étaient de 18,22 milliards de dollars contre une estimation de 16,64 milliards de dollars, les revenus de trading de FICC du troisième trimestre étaient de 2,17 milliards de dollars contre une estimation de 2,07 milliards de dollars et les revenus de trading d'actions du troisième trimestre étaient de 4,12 milliards de dollars contre une estimation de 3,41 milliards de dollars ; les revenus nets de gestion de patrimoine du troisième trimestre étaient de 8,23 milliards de dollars contre une estimation de 7,78 milliards de dollars. Énergie et Ressources RUN (Sunrun) : +5% ; a été surclassée de Sous-performance à Performance de Marché chez BMO Capital et l'objectif de cours a été relevé à 19 dollars contre 10 dollars, disant qu'ils voient maintenant la société solaire dans une meilleure position de trésorerie pour pouvoir augmenter les rendements pour les actionnaires via des rachats d'actions ou des dividendes en 2026.

TE (Titan Energy) : +25% ; alors que NXT et TE signent un accord pluriannuel pour la fourniture de cadres de panneaux solaires avancés conçus et fabriqués aux États-Unis dans un accord évalué à plus de 75 millions de dollars. Santé et Biotechnologie OMER (Omeros Corporation) : +139% ; alors que NVO est entré dans un accord d'achat d'actifs et de licence pour le médicament candidat zaltenibart en développement clinique pour des troubles sanguins et rénaux rares ; NVO se verra accorder des droits exclusifs mondiaux pour développer et commercialiser le zaltenibart alors qu'Omeros est éligible pour recevoir 340 millions de dollars en paiements initiaux et jusqu'à 2,1 milliards de dollars en paiements de jalons. Acquisitions et Fusions HI (Hillman Group) : +17% ; les actions ont bondi après avoir convenu d'être acquise par Lone Star Funds dans une transaction entièrement en cash évaluée à 3,8 milliards de dollars, avec les actionnaires recevant 32 dollars par action (confirmant un rapport de Bloomberg de la nuit dernière).

(Hillman Group) : +17% ; les actions ont bondi après avoir convenu d'être acquise par Lone Star Funds dans une transaction entièrement en cash évaluée à 3,8 milliards de dollars, avec les actionnaires recevant 32 dollars par action (confirmant un rapport de Bloomberg de la nuit dernière). PZZA (Papa John's) : +8% ; après des rapports selon lesquels APO aurait soumis une nouvelle offre au cours de la semaine dernière pour privatiser la chaîne de pizzerias à 64 dollars par action, selon des personnes familières avec le dossier. Street Insider a été le premier à rapporter l'offre lundi. Autres BG (Bunge Limited) : +11% ; après des prévisions et des nouvelles de la nuit dernière, Trump a déclaré que son administration envisageait de mettre fin à certaines affaires avec la Chine liées à l'huile de cuisson et à "d'autres éléments du commerce".

