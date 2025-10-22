Points clés Machines Lourdes & Camions : Volkswagen (VWAGY) suspend la production de la VW Golf en raison de problèmes d'approvisionnement en puces, tandis que Wabtec (WAB) dépasse les attentes avec un BPA ajusté de 2,32 dollars et un chiffre d'affaires de 2,89 milliards de dollars.

: Volkswagen (VWAGY) suspend la production de la VW Golf en raison de problèmes d'approvisionnement en puces, tandis que Wabtec (WAB) dépasse les attentes avec un BPA ajusté de 2,32 dollars et un chiffre d'affaires de 2,89 milliards de dollars. Paiements : WEX relevé à Acheter par Bank of America grâce à un retour à la croissance des revenus, tandis que Global Payments (GPN) est dégradé à Poids Sectoriel par Keybanc en raison des défis liés à l'intégration de Worldpay.

: WEX relevé à Acheter par Bank of America grâce à un retour à la croissance des revenus, tandis que Global Payments (GPN) est dégradé à Poids Sectoriel par Keybanc en raison des défis liés à l'intégration de Worldpay. Hébergement & Voyage en Ligne : Hilton (HLT) dépasse les attentes avec un BPA de 2,11 dollars et un chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars, mais prévoit une croissance du RevPAR de 1% pour l'année, contre une prévision précédente de 2%.

Secteur des Machines Lourdes & Camions Volkswagen (VWAGY) va suspendre la production de la VW Golf à partir du prochain mercredi en raison de problèmes d'approvisionnement en puces, selon un rapport de Bild. Volkswagen avait déclaré mardi qu'il suspendait temporairement certaines productions mais a nié tout lien avec un blocage chez le fabricant de puces Nexperia mettant la pression sur les chaînes d'approvisionnement. Wabtec (WAB) a rapporté un BPA ajusté du troisième trimestre de 2,32 dollars contre une estimation de 2,28 dollars, et un chiffre d'affaires de 2,89 milliards de dollars contre une estimation de 2,88 milliards de dollars. La guidance du BPA ajusté pour l'exercice 2025 est resserrée à 8,85-9,05 dollars contre 8,55-9,15 dollars précédemment (estimation de 8,97 dollars). Paccar (PCAR) a été relevé à Performance de Pair de Sous-performance chez Wolfe. Secteur des Paiements WEX a été relevé à Acheter chez Bank of America alors que l'entreprise retrouve une croissance des revenus et que les initiatives commerciales commencent à stimuler la croissance des revenus. Bank of America estime que la croissance des revenus du troisième trimestre devrait être positive pour la première fois depuis le troisième trimestre 2024, stimulée par les prix du carburant et des comparaisons plus faciles. Global Payments (GPN) a été dégradé à Poids Sectoriel de Surpondérer chez Keybanc, car ils estiment que l'intégration de Worldpay et les calendriers de croissance post-acquisition pourraient limiter les gains de l'action à court terme. Flywire (FLYW) a été relevé à Surperformance chez Wolfe avec un objectif de cours de 16 dollars, citant la forte exécution de l'entreprise et les investissements accélérés en 2026, ainsi que son perspective conservative pour la mise à niveau. Secteur de l'Hébergement & Voyage en Ligne Hilton (HLT) a rapporté des résultats du troisième trimestre supérieurs au consensus (2,11 dollars/3,12 milliards de dollars contre une estimation de 2,06 dollars/3,01 milliards de dollars) et a rapporté une baisse de 1,1% du RevPAR comparable à l'échelle du système sur une base neutre en devise par rapport à l'année dernière. La prévision de BPA est optimiste, mais la croissance du RevPAR pour l'année complète est prévue à 1%, contre une prévision précédente d'une hausse de 2%. Hyatt (H) a été relevé à Surpondérer de Poids Égal chez Morgan Stanley avec un objectif de cours relevé à 168 dollars contre 147 dollars. Morgan Stanley apprécie la vente par l'entreprise des biens immobiliers de Playa et son engagement à vendre des actifs hôteliers détenus et loués, tout en offrant une exposition plus élevée aux segments de demande haut de gamme plus sains. Dans le secteur des voyages en ligne et de l'hébergement, Wedbush a prévisualisé le secteur en indiquant que les estimations pour Booking (BKNG) et Expedia (EXPE) sont réalisables pour le troisième trimestre, mais ils sont les plus prudents concernant Airbnb (ABNB) car les données d'hébergement alternatif qu'ils suivent ont été les plus faibles. Secteur du Pétrole & Gaz Plusieurs résultats de bénéfices ont été publiés : EQT : Dépasse les attentes de BPA du troisième trimestre, avec des revenus meilleurs que prévu et des volumes de ventes à l'extrémité supérieure de la fourchette de guidance. L'EBITDA ajusté est supérieur à celui du trimestre.

Weatherford (WFRD) : Légèrement en dessous des attentes de BPA du troisième trimestre, mais dépasse les revenus et le revenu opérationnel est en ligne. L'entreprise reste sur la bonne voie pour atteindre la guidance annuelle.

Matador Resources (MTDR) : Dépasse les attentes de BPA du troisième trimestre, avec un EBITDA ajusté légèrement supérieur et une production meilleure que prévu. La guidance de production pour l'exercice 2025 est augmentée et les dépenses en capital pour l'exercice 2026 devraient être de 8-12% inférieures à celles de 2025.

Northern Oil and Gas (NOG) : Relève la perspective de production annuelle pour l'exercice 2025 à 132 500-134 000 Boepd contre 130 000-133 000 Boepd. Relève également la perspective de production de pétrole pour l'exercice 2025 à 75 000-76 500 Boepd contre 74 000-76 000 Boepd. La guidance des dépenses en capital total pour l'exercice 2025 est resserrée.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."