: Les actions de RUM ont bondi après l'annonce de son intention d'acheter la société d'IA Northern Data. Les actionnaires de Northern Data recevront 2,319 nouvelles actions de classe A de Rumble pour chaque action de Northern Data déposée. Résultats d'AMC Entertainment (AMC) : AMC a rapporté des revenus du deuxième trimestre de 1,40 milliard de dollars contre des estimations de 1,35 milliard de dollars, tout en réduisant ses pertes à (-4,7 millions de dollars) contre une perte de (-32,8 millions de dollars l'année précédente). La fréquentation a augmenté de 25,6% pour atteindre 62 millions au deuxième trimestre. Secteur de la crypto Mouvements des prix du Bitcoin et de l'Ethereum : Les prix du Bitcoin ont fortement augmenté, atteignant des sommets autour de 122 000 dollars avant de réduire leurs gains. Pendant ce temps, un rallye du week-end a vu l'Ethereum atteindre plus de 4 300 dollars, son niveau le plus élevé depuis décembre 2021.

: CLSK a nommé Matt Schultz au poste de PDG et a réaffirmé ses plans stratégiques précédemment annoncés. Performance du secteur crypto : Le secteur crypto a été en hausse toute la matinée, avec des mineurs tels que HIVE, HUT, CIFR, IREN, MARA et RIOT en hausse, ainsi que d'autres acteurs crypto comme COIN et CRCL. Secteur des métaux et des mines Résultats de Barrick Gold (GOLD) : Les actions de Barrick (B) ont chuté alors que la production et les volumes de ventes d'or du deuxième trimestre ont manqué les estimations du consensus, car les opérations de la mine Loulo-Gounkoto ont été suspendues et la mine Carlin a connu un arrêt à la torréfactrice Gold Quarry.

: FCX a été relevé à Surpondérer de Poids Égal chez Morgan Stanley avec un objectif de cours inchangé de 48 dollars, estimant que les actions ne reflètent pas les avantages qui découleront pour Freeport des droits de douane sur le cuivre. Résultats de Franco-Nevada (FNV) : Les actions de FNV ont chuté alors qu'un manquement des revenus a éclipsé des bénéfices records (1,24 dollar/369,4 millions de dollars contre 1,13 dollar/378 millions de dollars). Secteur industriel Révisions des recommandations pour Cummins (CMI) : CMI a été relevé de Peer Perform à Outperform chez Wolfe Research avec un objectif de cours de 480 dollars. Wolfe estime que bien que les résultats des moteurs restent sous pression avec un marché des camions de classe 8 toujours faible, CMI délivre des marges et des bénéfices structurellement plus élevés, ce qui devrait soutenir une valorisation plus élevée.

: GNRC a été relevé de Sous-perform à Conserver chez Jefferies avec un objectif de cours relevé à 200 dollars contre 150 dollars précédemment. Jefferies est positif sur le recentrage stratégique loin des investissements sous-performants dans les technologies propres, ce qui devrait améliorer les marges. Résultats d'AAON (AAON) : Les actions d'AAON ont chuté après avoir manqué les attentes de revenus pour le deuxième trimestre.

