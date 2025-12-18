Aéronautique & Défense 🛡️ : Rafale de contrats militaires majeurs et feu vert américain à des ventes d’armes massives à Taïwan.

Chimie 🧪 : Sherwin-Williams profite d’anticipations de baisse de taux, pendant que la pression sur les marges inquiète certains acteurs.

Médias & Divertissement 🎬 : DJT s’envole grâce à une fusion surprise, tandis que les analystes ajustent leurs paris face aux enjeux de l’IA et du box-office.

Médias & Divertissement 🎬 DJT bondit après l’annonce de la fusion entre Truth Social et la société d’énergie de fusion propre TAE Technologies, valorisée à plus de 6 Md$ en actions.

Morgan Stanley relève SPHR et WMG à Overweight, abaisse CNK à Equal Weight.

SPOT, DIS, NFLX et LYV sont jugées relativement protégées de la disruption liée à l’IA et bien positionnées sur la demande d’expériences premium.

Opinion positive sur une éventuelle acquisition de WBD par Netflix, mais avec plus d’incertitude : objectif de cours ramené à 120 $.

CNK pénalisé par des perspectives de box-office revues à la baisse. Chimie 🧪 Citigroup relève Sherwin-Williams (SHW) à Buy avec un objectif de 390 $, misant sur un cycle favorable post-baisses de taux et une amélioration du marché immobilier à moyen terme.

Objectif de cours d’Albemarle (ALB) relevé à 150 $ contre 100 $, avec ajout à la liste de surveillance des catalyseurs haussiers à 90 jours.

Dow (DOW) placé sous surveillance baissière à 90 jours, en raison de risques sur les guidances du T1 liés à des marges polyéthylène sous pression et une demande molle. Aéronautique & Défense 🛡️ KBR décroche une place sur un contrat de soutien et de maintien en condition opérationnelle de la marine américaine, plafond de 10 Md$.

Parsons (PSN) sélectionné pour le contrat MATOC de l’US Air Force, doté d’un plafond de 15 Md$.

Spire Global (SPIR) retenu sur le programme SHIELD de la Missile Defense Agency, un IDIQ pouvant atteindre 151 Md$, axé sur le renseignement RF satellitaire.

Les États-Unis approuvent 11,1 Md$ de ventes d’armes à Taïwan, incluant lanceurs HIMARS, obusiers, missiles et drones antichars. FAQ Q : Pourquoi DJT progresse-t-il fortement aujourd’hui ?

R : L’annonce d’une fusion stratégique avec TAE Technologies, valorisée à plus de 6 Md$, a surpris positivement le marché. Q : Pourquoi certaines valeurs cinéma sont-elles sous pression ?

R : Les perspectives de box-office plus faibles et l’ajustement des recommandations d’analystes pèsent sur le secteur. Q : Le secteur Défense reste-t-il porteur ?

R : Oui, la multiplication des contrats gouvernementaux et les tensions géopolitiques soutiennent la visibilité à long terme du secteur.

