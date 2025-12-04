Points clés NFLX : En tête pour l'acquisition de WBD.

Secteur des Médias Netflix (NFLX) : Selon CNBC, Netflix serait en tête pour l'acquisition de Warner Bros. Discovery (WBD) avec une offre composée à 85% de cash et le reste en actions. Bloomberg a rapporté que Paramount Sky (PSKY) a plus que doublé ses frais de rupture à 5 milliards de dollars dans son offre pour WBD, signalant sa confiance dans sa capacité à surmonter les obstacles réglementaires. Cependant, le New York Post a rapporté que l'offre de Netflix pour acquérir le studio et le service de streaming de WBD pourrait rencontrer l'opposition de la division antitrust du Département de la Justice (DoJ). Secteur des Paiements J.P. Morgan a exprimé une préférence pour les actions des entreprises de paiement et de fintech qui possèdent un pouvoir de fixation des prix, des marges incrémentielles solides et une dynamique de croissance pour 2026. Toast (TOST) : Relevé à Surpondérer de Neutre en raison de l'attente d'une forte croissance.

PayPal (PYPL) et Fiserv (FISV) : Dégradés à Neutre de Surpondérer en raison de préoccupations persistantes concernant la valorisation. J.P. Morgan estime que le commerce piloté par l'IA pourrait améliorer le sentiment pour les entreprises de paiement. Les meilleures expositions sont à travers les réseaux comme Mastercard (MA) et Visa (V), qui sont les choix préférés pour 2026, tandis que PayPal a le plus à prouver. La firme estime que le crédit est probablement là pour rester, et si la performance se maintient, des actions comme XYZ, CHYM et KLAR pourraient voir des gains significatifs de parts de marché. Secteur des Constructeurs de Maisons J.P. Morgan a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur des constructeurs de maisons : Century Communities (CCS) : Dégradé à Sous-pondérer de Neutre avec un objectif de cours réduit à 56 dollars contre 62 dollars.

Lennar (LEN) : Dégradé à Sous-pondérer de Neutre avec un objectif de cours réduit à 115 dollars contre 118 dollars. J.P. Morgan maintient une position plus prudente sur le secteur pour 2026 après une année 2025 difficile, anticipant un contexte défavorable de demande/offre qui pourrait exercer une pression supplémentaire et un risque de baisse pour les fondamentaux des constructeurs. Toll Brothers (TOL) : Relevé à Surpondérer de Neutre avec un objectif de cours relevé à 161 dollars contre 138 dollars. J.P. Morgan considère que la valorisation de Toll est attractive, étant donné les marges brutes et opérationnelles de l'entreprise, qui sont solidement au-dessus de la moyenne. Secteur des REITs Keybanc a effectué plusieurs changements de recommandations dans le secteur des REITs : Boston Properties (BXP) , CubeSmart (CURB) et EastGroup Properties (EGP) : Relevés à Surpondérer de Poids Sectoriel.

Brandywine Realty (BDN), Kilroy Realty (KRC), Lexington Realty (LXP) et Regency Centers (REG) : Dégradés à Poids Sectoriel. Keybanc estime que les REITs semblent chers par rapport aux obligations du Trésor à 10 ans et aux obligations de qualité investment grade, mais sont beaucoup plus favorables par rapport au S&P 500. Les multiples d'AFFO (Adjusted Funds From Operations) pourraient s'étendre et/ou rester stables en 2026. La croissance pourrait s'améliorer et les taux de capitalisation pourraient se comprimer si les baisses de taux se matérialisent et que les rendements requis diminuent. La croissance défensive pourrait bénéficier de l'incertitude entourant la trajectoire future des taux d'intérêt, des emplois et du crédit.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."