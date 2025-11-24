Points clés Mineurs de Bitcoin : JP Morgan a révisé ses objectifs de cours pour les mineurs de Bitcoin et les opérateurs de centres de données, relevant Cipher Mining (CIFR) et CleanSpark (CLSK) à Surpondérer.

Secteur des Mineurs de Bitcoin JP Morgan a révisé ses objectifs de cours pour les mineurs de Bitcoin et les opérateurs de centres de données afin de refléter les accords HPC (High-Performance Computing) récemment signés et les annonces d'acquisition de terrains, la dilution provenant d'obligations convertibles et de RSU (Restricted Stock Units), son dernier cadre de valorisation pour la colocation et le cloud, ainsi que la détérioration des conditions économiques du minage de Bitcoin. Cipher Mining (CIFR) : Relevé à Surpondérer de Neutre avec un objectif de cours de 18 dollars contre 12 dollars précédemment.

CleanSpark (CLSK) : Relevé à Surpondérer de Neutre avec un objectif de cours de 14 dollars.

Iris Energy (IREN) : Objectif de cours relevé à 39 dollars contre 28 dollars, basé sur une hypothèse de valorisation plus riche du Cloud Intégré.

Marathon Digital (MARA) : Objectif de cours réduit à 13 dollars contre 20 dollars en raison d'un prix du Bitcoin plus bas et d'un nombre d'actions plus élevé.

Riot Platforms (RIOT) : Objectif de cours réduit à 17 dollars contre 19 dollars pour les mêmes raisons que MARA. Secteur des Soins Gérés et Hôpitaux Les actions des entreprises de soins gérés (Centene (CNC), Elevance Health (ELV), Humana (HUM), Molina Healthcare (MOH), Oscar Health (OSCR), UnitedHealth (UNH)) et des hôpitaux (Community Health Systems (CYH), Tenet Healthcare (THC), HCA Healthcare (HCA), Universal Health Services (UHS)) ont connu une forte hausse après que Politico a rapporté que le président Trump prépare un nouveau cadre pour l'Affordable Care Act (ACA). Ce cadre inclut une prolongation de deux ans des subventions Obamacare qui expirent le mois prochain. Le plan prévoit également des plafonds de revenus pour l'éligibilité à environ 700% du seuil de pauvreté fédéral et introduit des paiements minimaux de primes. Il appelle aussi le Congrès à financer les réductions de partage des coûts et offre une option pour que les inscrits puissent utiliser une partie de leur crédit d'impôt sur un compte d'épargne s'ils passent à un plan avec une prime plus basse. Secteur des Déchets Goldman Sachs voit un point d'entrée attractif pour acheter une croissance durable soutenue par un avantage concurrentiel ("competitive moat") et a initié la couverture des actions suivantes : Waste Management (WM) : Initié avec une recommandation d'Acheter et un objectif de cours de 256 dollars.

Republic Services (RSG) : Initié avec une recommandation d'Acheter et un objectif de cours de 255 dollars.

Waste Connections (WCN) : Initié avec une recommandation d'Acheter et un objectif de cours de 202 dollars.

GFL Environmental (GFL) et Clean Harbors (CLH) : Initiés avec une recommandation de Neutre. Goldman Sachs a déclaré que les actions des services environnementaux sont passées de valeurs défensives à faible croissance à des entreprises de haute qualité avec une croissance composée. Ils s'attendent à ce qu'un écart durable entre les prix et les coûts soutienne une croissance du BPA à un chiffre élevé tout au long du cycle, avec un potentiel de hausse supplémentaire provenant du gaz d'enfouissement, des investissements dans le recyclage et des initiatives spécifiques aux entreprises, comme la réalisation de synergies chez WM, les fusions et acquisitions chez WCN et les investissements dans les polymères chez RSG.

