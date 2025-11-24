L'indice NASDAQ 100 progresse de 2,1 %.

Points clés Les valeurs technologiques sont en tête des gains en ce début de semaine.

Alphabet fait à nouveau progresser les indices grâce au lancement de Gemini 3 et à son nouveau contrat avec l'OTAN.

L'appétit croissant pour le risque ne nuit pas aux secteurs défensifs tels que la santé et les produits pharmaceutiques.

Les actions américaines poursuivent leur rebond de vendredi, tentant d'effacer la récente vague de ventes que même les très solides résultats de Nvidia n'ont pas réussi à enrayer. Le secteur technologique mène la hausse (NASDAQ 100 : +2 %, Dow Jones : +0,3 %) alors que l'appétit pour le risque est stimulé par le regain d'espoir d'une baisse des taux de la Fed en décembre.

Les anticipations de baisse des taux ont dépassé les 70 % vendredi après les commentaires de John Williams, de la Fed de New York, qui a déclaré que la politique monétaire restait quelque peu restrictive. Un autre signal accommodant est venu aujourd'hui de Christopher Waller, considéré comme un candidat à la présidence de la Fed, qui a évoqué les préoccupations liées au marché du travail et s'est déclaré favorable à une baisse en décembre.

Le retour d'un discours accommodant donne un nouvel élan à Wall Street, soutenu par des nouvelles optimistes provenant de grands noms de la technologie, notamment la sortie de Gemini 3, le dernier modèle d'IA d'Alphabet. La société a également annoncé la signature d'un contrat de plusieurs millions de dollars avec l'OTAN pour la fourniture de services cloud. Les grandes entreprises technologiques sont le moteur de cette reprise, notamment les « Magnificent 7 » (Alphabet : +5,4 %, Amazon : +2,5 %, Tesla : +6,5 %, Meta : +3,4 %). La quasi-totalité du secteur des semi-conducteurs est également dans le vert (Broadcom : +9 %, AMD : +4 %, Micron : +6,7 %). Il est intéressant de noter que l'euphorie technologique actuelle n'affecte pas les secteurs plus défensifs tels que les produits pharmaceutiques et les soins de santé (Pfizer : +1,1 %, Merck : +3,5 %). Source : xStation5 Le contrat NASDAQ 100 continue de progresser malgré une ouverture déjà haussière. L'indice a dépassé le retracement de Fibonacci de 23,6 % et se dirige vers un test de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours (en jaune), qui correspond approximativement au niveau de Fibonacci de 38,2 % et à la limite géométrique supérieure. Effacer la correction de jeudi ouvrirait la voie à une reprise plus large à Wall Street, soutenue par un RSI neutre. Un rejet au niveau de la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours signalerait toutefois une prudence croissante des investisseurs avant la décision de la Fed. Source : xStation5

