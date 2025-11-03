Points clés Réseaux : Cisco (CSCO) bondit après son relèvement à l’achat par UBS, soutenue par la demande en infrastructures d’IA et un nouveau cycle de modernisation Campus.

🔌 Réseaux et équipements Vodafone (VOD) a été dégradée de "Neutre" à "Vendre" par UBS , qui souligne que le titre se négocie à une valorisation élevée par rapport au rendement du flux de trésorerie disponible, malgré les risques liés à la montée de la concurrence dans la fibre optique en Allemagne.

Cisco (CSCO) a été relevée de "Neutre" à "Acheter" par UBS (objectif relevé à 88 $ contre 74 $). La banque estime que l’entreprise entre dans un cycle de croissance pluriannuel, porté par la demande en infrastructures d’intelligence artificielle, un renouvellement à grande échelle des infrastructures Campus, et une forte dynamique dans la sécurité. 🏦 Assurances Aon (AON) a été relevée de "Neutre" à "Acheter" par Citigroup , citant une meilleure balance risque/rendement . La banque évoque des vents porteurs sur les marchés de capitaux , la croissance liée aux projets de centres de données , ainsi que des efforts d’intégration et de restructuration désormais achevés .

Brown & Brown (BRO) a été abaissée de "Acheter" à "Neutre" par Bank of America , avec un objectif de cours réduit à 97 $ contre 135 $ , notant une baisse de 36 % du titre entre avril et octobre , malgré la hausse générale du S&P 500 .

Marsh & McLennan (MMC) a également été abaissée de "Neutre" à "Sous-performance" (objectif de 181 $ contre 243 $), en raison d’une prévision plus faible de croissance organique et de pressions à court terme sur les tarifs de l’immobilier commercial. Bank of America a en outre révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices (EPS). 💾 Semi-conducteurs Micron (MU) et SanDisk (SNDK) ont progressé en début de séance après des informations de Digitimes Asia selon lesquelles Samsung aurait retardé la fixation de ses prix DDR5 au milieu du mois de novembre , en raison d’une hausse soudaine des prix sur le marché au comptant . Ce retard dans les contrats de tarification , combiné à la rareté de l’offre , pourrait soutenir les revenus et marges bénéficiaires des acteurs du stockage comme Micron, SanDisk, Western Digital et Seagate .

Nvidia (NVDA) va collaborer avec la Corée du Sud pour déployer plus de 250 000 GPU dans le cloud souverain et les usines d’IA du pays, afin de renforcer son infrastructure en intelligence artificielle , selon The Economic Times .

ON Semiconductor (ON) a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec des prévisions conformes au consensus pour le T4, confirmant une bonne tenue du chiffre d’affaires et des marges.

