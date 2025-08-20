Secteur du Retail d'Habillement Privatisation de Guess? Inc. (GES) : Les actions de GES ont bondi après que les cofondateurs Maurice et Paul Marciano et le PDG Carlos Alberini se sont associés à Authentic Brands Group pour prendre le contrôle du détaillant et le rendre privé. Les actionnaires recevront 16,75 dollars par action en cash dans le cadre d'une opération valorisée à 1,4 milliard de dollars.

Révisions des recommandations par Citigroup : Gap Inc. (GAP) : Dégradé à Neutre, car Citigroup estime que le ratio risque/rendement est plus équilibré dans le contexte macroéconomique actuel et des tarifs douaniers, tout en anticipant un dépassement du BPA du deuxième trimestre grâce à des ventes légèrement plus fortes et à une marge brute. Urban Outfitters (URBN) : Dégradé à Neutre, car le ratio risque/rendement est plus équilibré après que l'action a augmenté de 86% depuis novembre. Citigroup s'attend néanmoins à un dépassement du BPA du deuxième trimestre grâce à des comparables plus forts et une marge brute par rapport au consensus. Abercrombie & Fitch (ANF) : Dégradé à Neutre, car l'action est environ 10% éloignée de son objectif de cours. Citigroup adopte une vue plus prudente sur le secteur de l'habillement spécialisé.

Secteur des Services Publics Pression sur les actions nucléaires : Les actions des sociétés d'énergie nucléaire OKLO, SMR, NNE, TLN, VST et CEG ont toutes été sous pression tôt dans la journée, alors que les actions technologiques/IA prenaient une pause en raison de préoccupations liées à la valorisation.

Initiations de couverture par Melius Research : Melius Research a initié la couverture des plus grands producteurs indépendants d'électricité CEG, NEE, NRG, TLN et VST avec des recommandations d'Achat. Melius Research s'attend à ajouter des verticales supplémentaires et pertinentes à mesure que la franchise se développe. Une approche thématique de l'analyse et de l'investissement est justifiée, surtout en période de transformation économique dramatique. L'IA est une ruée vers l'or et l'énergie et la puissance, en particulier l'électricité, en sont les pelles. Cela inclut également les équipements, les outils et les processus industriels nécessaires pour extraire, transporter et créer de l'énergie et de la puissance. Secteur des Services Financiers/Soutien aux Entreprises Révisions des recommandations par JP Morgan : Upstart Holdings (UPST) : Relevé à Surpondérer (de Neutre), car JP Morgan est positif sur les prêteurs fintech plus expérimentés, compte tenu d'un contexte macroéconomique favorable, et croit qu'Upstart offre le meilleur ratio risque/rendement parmi les émetteurs de prêts personnels (par rapport à SOFI et LC). CompoSecure (CMPO) : Dégradé à Sous-pondérer, car les actions ont augmenté d'environ 25% après les résultats du deuxième trimestre, et la croissance a été irrégulière depuis plusieurs trimestres. Riskified (RSKD) : Dégradé à Sous-pondérer, car la croissance des revenus et des volumes (LSD-MSD) a été inférieure à celle de l'e-commerce au sens large (HSD) et des pairs de dépenses discrétionnaires comme SHOP et AFRM, en raison d'une perte importante de clients au quatrième trimestre 2024 et de poches de faiblesse dans les dépenses de luxe et les billets et voyages.

