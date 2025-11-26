Points clés Soins Gérés : Le gouvernement américain a négocié des prix plus bas pour 15 médicaments à fort volume de ventes dans le programme fédéral Medicare, incluant Ozempic, réduisant les coûts de 38% à 85% à partir de 2027.

Secteur de la Santé Le gouvernement américain a négocié des prix plus bas pour 15 médicaments à fort volume de ventes dans le cadre du programme fédéral Medicare, incluant des médicaments comme Ozempic. Ces nouvelles tarifications, qui entreront en vigueur en 2027, réduisent les prix de liste de 38% à 85% pour des médicaments destinés à des maladies telles que l'asthme, le cancer et le diabète. Ces réductions devraient permettre au programme Medicare d'économiser environ 12 milliards de dollars. De plus, les membres de Medicare bénéficient désormais d'un plafond annuel de 2 000 dollars pour les coûts de médicaments à leur charge. Entreprises concernées : UnitedHealth (UNH), Oscar Health (OSCR), Humana (HUM), Centene (CNC), Molina Healthcare (MOH). Secteur des Paris en Ligne Les actions des sociétés britanniques de paris, telles que Flutter Entertainment (FLUT) et Entain (GMVHY), pourraient être actives après que le Bureau de la Responsabilité Budgétaire (OBR) du Royaume-Uni a annoncé que la ministre des Finances, Rachel Reeves, prévoit d'augmenter les droits de jeu dans son budget. Cette annonce suscite des craintes de coûts élevés qui pourraient restreindre la croissance de l'industrie. L'OBR a également indiqué qu'à partir d'avril 2027, un nouveau taux de droit de pari général de 25% sera introduit pour les paris à distance, à l'exception de certains services. Secteur des Casinos Goldman Sachs a noté que, avec une baisse de fréquentation de 4,4% en glissement annuel en octobre, Las Vegas enregistre son dixième trimestre consécutif de baisse de fréquentation en glissement annuel. Cependant, cette baisse marque une amélioration par rapport aux tendances récentes de baisses à deux chiffres (HSD%-LDD%) observées au cours de l'année écoulée. Entreprises concernées : Wynn Resorts (WYNN), Las Vegas Sands (LVS), MGM Resorts (MGM), Caesars Entertainment (CZR).

