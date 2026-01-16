Points clés OpenAI va tester des publicités sur la version gratuite de ChatGPT

Les tests débuteront aux États-Unis dans les prochaines semaines

L’abonnement ChatGPT Go arrive aux États-Unis à 8$ par mois

Des publicités seront également testées sur ChatGPT Go

Microsoft soutient financièrement OpenAI

OpenAI, l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle et soutenue par Microsoft, a annoncé une évolution majeure de son modèle économique. Le groupe prévoit d’introduire de la publicité sur la version gratuite de ChatGPT aux États-Unis, tout en élargissant son offre d’abonnements payants avec le lancement de ChatGPT Go. 💻 Des publicités bientôt sur ChatGPT gratuit Un test prévu dans les prochaines semaines OpenAI a indiqué vendredi qu’elle commencerait à tester l’affichage de publicités sur la version gratuite de ChatGPT dans les prochaines semaines aux États-Unis. Il s’agit d’une première pour l’outil conversationnel, jusqu’ici exempt de toute publicité directe. Cette initiative marque un tournant stratégique pour OpenAI, qui cherche à diversifier ses sources de revenus face à la croissance rapide de l’utilisation de ChatGPT à travers le monde. Un nouveau levier de monétisation La publicité permettrait à OpenAI de financer le maintien d’un accès gratuit à ChatGPT, tout en soutenant les coûts élevés liés à l’infrastructure et au développement de modèles d’intelligence artificielle avancés. Aucun détail précis n’a été communiqué sur la forme que prendront ces publicités, ni sur leur intégration dans l’interface utilisateur. 💰 Lancement de ChatGPT Go aux États-Unis Un abonnement à prix réduit En parallèle, OpenAI a annoncé le lancement de ChatGPT Go, son abonnement le moins cher, sur le marché américain. Cette formule sera proposée à 8$ par mois. ChatGPT Go avait déjà été lancé en Inde en août 2025, servant de marché test pour cette offre à tarif réduit destinée à élargir la base d’utilisateurs payants. Des publicités aussi sur l’offre Go OpenAI a précisé que des publicités seront également testées sur ChatGPT Go, malgré son statut d’abonnement payant. Cette approche hybride combine revenus d’abonnement et recettes publicitaires. Cela distingue ChatGPT Go des formules plus premium, généralement associées à une expérience sans publicité. 🏢 Le rôle de Microsoft dans la stratégie d’OpenAI Un soutien financier et technologique clé OpenAI est soutenue par Microsoft, qui a investi plusieurs milliards de dollars dans l’entreprise. Ce partenariat permet notamment l’intégration des technologies d’OpenAI dans les produits Microsoft et l’hébergement des modèles via le cloud Azure. La mise en place de la publicité s’inscrit dans une logique de pérennisation du modèle économique, en complément de ce soutien stratégique. Une étape structurante pour l’avenir Avec l’introduction de publicités et l’élargissement de sa gamme d’abonnements, OpenAI franchit une étape importante dans la structuration de son offre commerciale, tout en cherchant à préserver l’accessibilité de ChatGPT au plus grand nombre. ❓ FAQ Pourquoi OpenAI introduit-elle de la publicité sur ChatGPT ?

Pour diversifier ses revenus et financer les coûts importants liés au développement et à l’exploitation de ses modèles d’intelligence artificielle. Quand les publicités seront-elles visibles sur ChatGPT ?

Les tests doivent débuter dans les prochaines semaines aux États-Unis sur la version gratuite. Qu’est-ce que ChatGPT Go ?

ChatGPT Go est l’abonnement le moins cher d’OpenAI, proposé à 8$ par mois, déjà lancé en Inde et désormais disponible aux États-Unis. ChatGPT Go sera-t-il sans publicité ?

Non, OpenAI prévoit également de tester des publicités sur cette formule. Microsoft est-il impliqué dans ces décisions ?

Microsoft soutient OpenAI financièrement et technologiquement, mais OpenAI reste décisionnaire de sa stratégie produit.

