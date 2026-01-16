-
Le nombre total de rigs aux États-Unis recule légèrement, confirmant une tendance baissière sur un an.
Les forages pétroliers US résistent, tandis que les rigs gaziers continuent de diminuer.
Le Canada affiche un fort rebond hebdomadaire, malgré un niveau annuel quasi stable.
Ces données soulignent une discipline accrue des producteurs, malgré un contexte géopolitique tendu.
Le Rig Count reste un indicateur clé pour anticiper l’offre future de pétrole et de gaz.
🛢️ États-Unis : une activité de forage toujours sous pression
Un recul hebdomadaire modéré mais révélateur
Le dernier Baker Hughes Rig Count montre une légère baisse de l’activité de forage aux États-Unis, avec un total de 543 rigs, en recul de 1 unité sur une semaine. Derrière cette stabilité apparente se cache une dynamique contrastée : les rigs pétroliers progressent de 1, à 410 unités, tandis que les rigs gaziers reculent de 2, à 122 unités. Les rigs dits “miscellaneous” restent inchangés à 11.
Cette évolution illustre un arbitrage clair des producteurs américains, qui privilégient encore le pétrole au détriment du gaz naturel, dans un environnement où les prix du gaz restent sous pression.
Une baisse marquée sur un an
Sur une base annuelle, la tendance est plus nette. Le nombre total de rigs aux États-Unis est en baisse de 37 unités par rapport aux 580 rigs recensés l’an dernier. La contraction est particulièrement visible du côté du pétrole, avec 68 rigs pétroliers en moins, tandis que les rigs gaziers progressent de 24 unités sur un an.
Cette divergence traduit un ajustement structurel du secteur, marqué par une discipline du capital plus stricte, des coûts de financement plus élevés et une volonté de préserver les flux de trésorerie plutôt que de maximiser la production à tout prix.
🌊 Forage offshore : stabilité prudente
Une activité inchangée mais en légère hausse annuelle
Le nombre de rigs offshore aux États-Unis demeure inchangé à 16 unités. Sur un an, cela représente toutefois une hausse de 2 rigs, signalant un regain d’intérêt modéré pour les projets offshore, généralement plus coûteux mais aussi plus durables en termes de production.
Cette stabilité suggère que les grandes compagnies restent prudentes, préférant des investissements ciblés plutôt qu’une expansion rapide dans un contexte d’incertitudes sur la demande mondiale et les politiques énergétiques.
Un signal de long terme plutôt que cyclique
L’offshore ne réagit pas aux variations de prix à court terme de la même manière que le shale. Le maintien du nombre de rigs indique une vision de long terme, où les décisions d’investissement reposent davantage sur des anticipations structurelles que sur la volatilité immédiate des marchés.
🇨🇦 Canada : un rebond hebdomadaire spectaculaire
Une hausse nette du nombre de rigs
À l’inverse des États-Unis, le Canada enregistre une forte progression hebdomadaire, avec un Rig Count en hausse de 29 unités, à 226 rigs. Dans le détail, les rigs pétroliers augmentent de 22, à 150, tandis que les rigs gaziers progressent de 7, à 76 unités. Les rigs miscellaneous restent inexistants.
Cette hausse marquée reflète en partie la saisonnalité du secteur canadien, mais aussi une amélioration relative des perspectives pour les producteurs locaux.
Une situation stable sur un an
Malgré ce rebond, le Rig Count canadien demeure légèrement inférieur à son niveau de l’an dernier, avec 3 rigs de moins qu’à la même période. Les rigs pétroliers reculent de 6 unités sur un an, tandis que les rigs gaziers progressent de 3 unités, soulignant un rééquilibrage progressif entre pétrole et gaz.
📉 Quel impact pour les marchés de l’énergie ?
Un signal de discipline de l’offre
Le Rig Count reste l’un des indicateurs avancés les plus suivis pour anticiper l’évolution de la production future. La tendance actuelle suggère que l’offre nord-américaine devrait croître de manière contenue, malgré des prix du pétrole soutenus par les tensions géopolitiques.
Cette discipline pourrait contribuer à limiter les excès d’offre, en particulier si la demande mondiale ralentit ou si les primes de risque géopolitiques venaient à s’atténuer.
Pétrole et gaz : deux dynamiques distinctes
Le contraste entre pétrole et gaz est frappant. Alors que les producteurs pétroliers maintiennent une activité relativement stable, le gaz reste pénalisé par des prix faibles et des stocks élevés. Cette divergence pourrait se traduire par une volatilité accrue sur les marchés gaziers, tandis que le pétrole bénéficierait d’un soutien structurel plus solide.
Source : Baker Hugues
❓ FAQ
Pourquoi le Baker Hughes Rig Count est-il important ?
Il permet d’anticiper l’évolution future de la production de pétrole et de gaz aux États-Unis et au Canada.
La baisse du Rig Count US est-elle inquiétante ?
Elle reflète surtout une discipline du capital accrue, pas nécessairement un effondrement de l’offre.
Pourquoi le Canada affiche-t-il une hausse aussi forte ?
En grande partie pour des raisons saisonnières, mais aussi grâce à un regain d’activité pétrolière.
Quel impact sur les prix du pétrole ?
Une offre maîtrisée peut soutenir les prix, surtout en période de tensions géopolitiques.
Le gaz naturel est-il en difficulté ?
Oui, la baisse des rigs gaziers aux États-Unis traduit un marché encore excédentaire.
