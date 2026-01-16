Novo Nordisk bondit de plus de 6% , porté par des données positives sur Wegovy.

Les matières premières industrielles chutent fortement , tandis que le pétrole se stabilise autour de 59 dollars.

Le yen se renforce nettement , les marchés anticipant une possible intervention de la Banque du Japon.

La saison des résultats bancaires US confirme l’avantage des banques d’investissement sur les banques commerciales.

Wall Street termine la semaine en légère hausse , menée par le Russell 2000.

📈 Wall Street : un optimisme mesuré en fin de semaine

Les small caps en tête des gains

Les marchés américains clôturent la semaine sur une note modérément positive, même si l’ampleur des gains reste limitée lors de la séance de vendredi. Le Russell 2000 s’impose comme le leader, avec des contrats en hausse d’environ 0.5%, tandis que les autres grands indices oscillent autour de +0.1%.

Cette configuration reflète un appétit pour le risque sélectif, les investisseurs privilégiant les segments les plus sensibles au cycle économique, tout en restant prudents face aux incertitudes macroéconomiques et politiques.

Résultats bancaires : un bilan globalement positif

La saison des résultats du secteur financier touche progressivement à sa fin et peut être qualifiée de réussie. La quasi-totalité des grandes institutions a publié des résultats supérieurs aux attentes du marché. Toutefois, un écart net apparaît entre les fonds et banques d’investissement, largement en tête, et les banques commerciales et de détail, plus sous pression.

Lors de la séance de vendredi, PNC Financial Services et State Street ont tiré le secteur vers le haut, tandis que Regions Financial Corp a déçu les investisseurs. La semaine prochaine, l’attention se portera sur les résultats de BankCorp, attendus comme un nouveau test pour le segment bancaire traditionnel.

🏛️ Politique américaine et macroéconomie : signaux contrastés

La Fed au cœur des spéculations

Sur le front politique, Donald Trump a déclaré souhaiter que Kevin Hassett conserve son poste actuel à la tête du National Economic Council (NEC). Cette prise de position réduit sensiblement la probabilité de le voir accéder à la présidence de la Réserve fédérale. Dans ce contexte, Kevin Warsh apparaît désormais comme le favori pour prendre la tête de la Fed.

Par ailleurs, le président américain a annoncé de nouveaux droits de douane visant les pays qui « ne coopéreraient pas » dans le cadre du projet américain d’acquisition du Groenland, ravivant les inquiétudes autour des tensions commerciales.

Des données industrielles américaines surprenantes

Les marchés ont également été surpris par des statistiques industrielles américaines plus solides que prévu. La production industrielle et manufacturière a progressé sur un mois, tout comme le taux d’utilisation des capacités. En revanche, la dynamique de croissance ralentit en glissement annuel, suggérant que l’économie reste robuste à court terme mais fait face à un essoufflement progressif.

🌍 Europe et commerce international : prudence dominante

Des marchés européens en retrait

Le sentiment des investisseurs européens reste modérément pessimiste en fin de semaine. La majorité des indices ont clôturé en baisse, avec un recul marqué du CAC 40 (-0.65%). Le SMI suisse a cédé 0.5% et le DAX allemand 0.3%.

Les contrats à terme ont toutefois montré un léger rebond après la clôture, suggérant une stabilisation. L’Espagne s’est distinguée positivement, avec des contrats sur le SPA35 en hausse de 0.7%.

Inflation maîtrisée et accord Canada–Chine

Sur le plan macroéconomique, l’Allemagne et l’Italie ont publié des chiffres d’inflation conformes aux attentes, à 1.8% et 1.2% en glissement annuel respectivement, confirmant la tendance à la normalisation des prix en zone euro.

Sur le front commercial, le Canada a signé un accord avec la Chine, prévoyant notamment des réductions significatives de droits de douane sur les véhicules électriques et le canola, une nouvelle susceptible de soutenir certains secteurs exportateurs.

💊 Entreprises : Novo Nordisk crée la surprise

Un signal fort sur le marché de la perte de poids

Novo Nordisk a enregistré une forte hausse de plus de 6% en Bourse, après l’annonce de données très positives sur son traitement Wegovy. Selon les données de prescriptions aux États-Unis, la version orale du médicament aurait généré plus de 3 000 ordonnances, un signal encourageant dans la bataille très concurrentielle du marché de la perte de poids.

Cette annonce renforce les anticipations de croissance à moyen terme pour le laboratoire danois, déjà leader sur ce segment stratégique.

💱 Devises : le yen se renforce nettement

Anticipation d’une intervention japonaise

Sur le marché des changes, le yen japonais affiche une appréciation marquée, atteignant des niveaux où les investisseurs commencent à intégrer le risque d’une intervention de la Banque du Japon. Ce mouvement reflète une nervosité croissante face à la faiblesse prolongée de la devise.

À l’inverse, l’euro et le dollar canadien enregistrent de légers replis, tandis que la couronne suédoise reste sous pression.

🛢️ Matières premières et crypto : forte correction

Métaux industriels et précieux sous pression

Les métaux industriels subissent une correction notable, pénalisés par des stocks élevés et des doutes persistants liés aux droits de douane. Le nickel chute de près de 4%, tandis que l’étain et le cuivre reculent respectivement de 3% et 2.5%.

Les métaux précieux ne sont pas épargnés : le platine plonge de plus de 4%, l’argent perd 3%, le palladium recule de 2%, et l’or limite ses pertes à moins de 1%.

Pétrole et cryptomonnaies en retrait

Les prix de l’énergie se stabilisent, avec un baril de WTI autour de 59 dollars, les marchés anticipant une désescalade progressive dans le Golfe Persique.

Du côté des cryptomonnaies, le sentiment reste négatif : le Bitcoin recule d’environ 0.5%, autour de 94 000 dollars, tandis que l’Ethereum perd 0.8%, mais se maintient au-dessus de 3 250 dollars.

❓ FAQ

Pourquoi Wall Street reste-t-elle résiliente malgré les incertitudes ?

Grâce à des résultats d’entreprises solides et à une économie américaine encore robuste à court terme.

Le renforcement du yen est-il durable ?

Il dépendra largement des décisions et de la communication de la Banque du Japon.

Pourquoi les métaux industriels chutent-ils fortement ?

En raison de stocks élevés, d’un ralentissement de la demande et d’incertitudes commerciales.

Le pétrole peut-il repartir à la hausse ?

Oui, mais cela dépendra surtout de l’évolution géopolitique au Moyen-Orient.

Les cryptomonnaies restent-elles fragiles ?

Le sentiment reste négatif à court terme, avec une volatilité toujours élevée.