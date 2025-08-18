Secteur du Solaire & Renouvelables Guidance fiscale mise à jour : Wall Street est positive sur le secteur après que les actions solaires aient bondi vendredi (ARRY, ENPH, FSLR, RUN, SEDG, etc.) suite à la publication d'une guidance mise à jour sur les crédits d'impôt par le gouvernement américain pour les projets éoliens et solaires, jugée parmi les meilleurs scénarios possibles pour le secteur par rapport aux craintes initiales. Citigroup a noté plusieurs points positifs : La guidance sur le "safe harbor" est meilleure que prévu car elle n'est pas rétroactive et entre en vigueur pour les propriétés non en construction avant le 9/2/25 (un point majeur positif pour toutes les entreprises solaires, en particulier pour le résidentiel où les crédits sont essentiels au modèle économique). Aucun changement au "safe harbor" de 5% pour les installations résidentielles et commerciales et industrielles (C&I) (c'est-à-dire 10%). L'élimination de la règle des 5% pour les installations à l'échelle utilitaire est bénéfique pour les fabricants de composants comme FSLR, car l'obtention de ces composants peut satisfaire le test de travail physique. La règle des quatre ans reste intacte. Les retards dus à des "perturbations excusables" peuvent prolonger les délais dans le cadre de l'exigence de continuité.

: Wall Street est positive sur le secteur après que les actions solaires aient bondi vendredi (ARRY, ENPH, FSLR, RUN, SEDG, etc.) suite à la publication d'une guidance mise à jour sur les crédits d'impôt par le gouvernement américain pour les projets éoliens et solaires, jugée parmi les meilleurs scénarios possibles pour le secteur par rapport aux craintes initiales. Citigroup a noté plusieurs points positifs : Révisions des recommandations : RUN a été relevé à Outperform chez RBC Capital avec un objectif de cours de 16 dollars, estimant qu'une réévaluation du multiple est justifiée compte tenu d'une plus grande certitude sur l'opportunité à long terme suite à la clarification de la guidance du Trésor. NXT a été relevé à Acheter de Neutre chez Guggenheim suite à cette annonce.

: Secteur de l'Énergie Révisions des recommandations par Morgan Stanley : Morgan Stanley a effectué plusieurs changements dans le secteur, dégradant Occidental Petroleum (OXY) et Ovintiv (OVV) à Poids égal de Surpondérer. OXY a été dégradé en raison d'un levier encore bien supérieur à celui de ses pairs. OVV se négocie désormais en ligne avec le rendement des flux de trésorerie disponibles par action (FCF) et les rendements pour les actionnaires par rapport à ses pairs dans le secteur de l'exploration et de la production pétrolière (E&P), tout en portant une dette nette/EBITDAX supérieure à la moyenne. Morgan Stanley a également dégradé Northern Oil and Gas (NOG) à Sous-pondérer après que la direction ait réduit les attentes de croissance parallèlement aux résultats du deuxième trimestre. Enfin, Morgan Stanley a initié la couverture de Viper Energy (VNOM) avec une recommandation Surpondérer et un objectif de cours de 46 dollars.

: Révisions des recommandations par Roth Capital : Dans le secteur des producteurs de gaz E&P, les actions d'EQT, AR et RRC ont été dégradées chez Roth Capital, qui prévoit un excès d'offre défiant les prix du gaz naturel.

: Secteur du Retail Semaine chargée pour les résultats du retail : Une grande semaine s'annonce pour les résultats du retail alors que les résultats du deuxième trimestre se terminent avec des publications attendues de Home Depot (HD), American Signature (AS), LZB le mardi, Target (TGT), TJX, Lowe's (LOW) le mercredi, Walmart (WMT), Ross Stores (ROST) le jeudi.

: Une grande semaine s'annonce pour les résultats du retail alors que les résultats du deuxième trimestre se terminent avec des publications attendues de Home Depot (HD), American Signature (AS), LZB le mardi, Target (TGT), TJX, Lowe's (LOW) le mercredi, Walmart (WMT), Ross Stores (ROST) le jeudi. Révisions des recommandations par Evercore ISI : LOW a été ajouté à la liste "tactical underperform" d'Evercore ISI avant que l'entreprise ne publie ses résultats du deuxième trimestre le mercredi. TGT a été ajouté à la liste "Tactical Outperform" d'Evercore ISI avant la publication de ses résultats prévue le 20 août. La firme a également ajouté BJ's Wholesale Club (BJ) à sa liste "Tactical Outperform" avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre fiscal prévue le vendredi 22 août.

: Changement de nom et de symbole pour Byon : BYON change de nom pour Bed Bath & Beyond, Inc. et récupère le symbole boursier "BBBY" à partir du 28 août 2025. La société prévoit également de convertir d'autres emplacements Kirkland's en magasins Bed Bath & Beyond et Buybuy Baby de petite et moyenne taille.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."