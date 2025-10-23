Résumé quotidien : Wall Street et l'or rebondissent. Le pétrole progresse de 3,5 %.

Points clés Les actions américaines ont de nouveau progressé aujourd'hui, l'indice US100 (Nasdaq 100) gagnant près de 1 % , soutenu par la vigueur des valeurs des semi-conducteurs et des grandes technologies .

Les données macroéconomiques américaines ont surpris à la hausse : les ventes de logements existants ont été conformes aux prévisions, tandis que l'indice Kansas City Fed a largement dépassé les attentes.

L'or a regagné près de 1 %, rebondissant après ses récentes pertes malgré un indice du dollar américain (USDIDX) plus fort, qui a augmenté de plus de 0,15 %.

Les analystes de J.P. Morgan s'attendent à ce que la Réserve fédérale mette fin à son programme de resserrement quantitatif (QT) la semaine prochaine, tandis que les marchés anticipent de plus en plus une baisse des taux de 25 points de base.

La saison des résultats a été solide jusqu'à présent, la plupart des entreprises dépassant les estimations de bénéfices et de revenus.

Les actions d'IBM sont en baisse après la publication des résultats, tandis que Honeywell progresse grâce à ses performances optimistes.

Les prix du pétrole brut augmentent dans un contexte de nouvelles sanctions américaines contre la Russie, les raffineurs chinois ayant suspendu leurs importations maritimes de pétrole brut russe.

Vladimir Poutine a commenté les sanctions américaines, exprimant sa volonté de poursuivre le dialogue et de rechercher une voie diplomatique vers la paix en Ukraine avec le président Trump. Il a ajouté que les sanctions ne changeraient pas la situation militaire sur le front.

La confiance des consommateurs de la zone euro a légèrement progressé par rapport à la lecture précédente.

Au Canada, les ventes au détail du mois d'août ont été conformes aux prévisions, bien que les ventes de base (hors automobiles) aient été inférieures aux attentes.

Les actions européennes ont progressé jeudi. Le DAX allemand et le CAC40 français ont chacun gagné plus de 0,2 % , tandis que le FTSE 100 britannique a grimpé de plus de 0,6 % . Les actions du London Stock Exchange Group ont bondi de plus de 6 % après la publication de solides résultats au troisième trimestre et l'annonce d'un nouveau programme de rachat d'actions.

Les actions d'Unilever ont également augmenté après que la société ait annoncé une hausse de près de 4 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, tandis que la société allemande de défense MTU Aero a progressé grâce à ses bénéfices. Les actions américaines sont en hausse aujourd'hui, dans un contexte de regain d'optimisme envers les grandes entreprises technologiques, les actions des semi-conducteurs et les sociétés énergétiques, qui bénéficient de la récente hausse des prix du pétrole.

En conséquence, le Nasdaq 100 est en hausse de plus de 0,9 % , tandis que le Dow Jones Industrial Average (DJIA) progresse de plus de 0,3 % .

Les actions de STMicroelectronics sont les seules actions importantes du secteur des semi-conducteurs à reculer, chutant de plus de 14 % après la publication des résultats. IBM est également sous pression après avoir déçu les investisseurs par son rythme de croissance. En revanche, les actions de Honeywell et Dow Inc. progressent grâce à des résultats supérieurs aux attentes.

L'indice composite de la Fed du Kansas s'est établi à 6 points, dépassant les attentes de 2 points et le niveau précédent de 4 points. L'indice de référence manufacturier a fortement augmenté, passant de 4 à 15 points, ce qui indique une amélioration de l'activité industrielle.

Les raffineries publiques chinoises — PetroChina, Sinopec, CNOOC et Zhenhua — ont cessé de conclure de nouveaux contrats d'approvisionnement en pétrole maritime avec la Russie. Selon les premières informations relayées par les médias, l'Inde réduirait également ses importations de matières premières énergétiques russes.

Selon les données de l'EIA, les stocks de gaz naturel ont augmenté de 87 milliards de pieds cubes (bcf), contre 84 bcf attendus et 80 bcf précédemment. Le rapport indique une hausse de la production et une baisse potentielle de la demande, malgré le début de la saison de chauffage aux États-Unis.

Vladimir Poutine a déclaré qu'il avait toujours l'intention de rencontrer Donald Trump , soulignant que ce dernier n'avait pas annulé, mais simplement reporté la réunion prévue avec le président russe. M. Poutine a averti que les attaques ukrainiennes au cœur du territoire russe conduiraient à une escalade du conflit et déclencheraient une réponse forte et proportionnée de la part de Moscou.

Les actions de la banque argentine Banco Macro ont augmenté de plus de 5 %, poursuivant leur progression après que le département du Trésor américain a réaffirmé son soutien à l'Argentine.

L'optimisme des marchés s'intensifie également à l'approche de l'élection présidentielle du 26 octobre. Une éventuelle victoire de Javier Milei pourrait renforcer le sentiment positif à l'égard des actions argentines, qui avaient récemment reculé à la suite des défaites aux élections locales. Les secteurs de l'énergie et des semi-conducteurs sont aujourd'hui les plus performants sur le marché américain, tandis que STMicroelectronics et Blackstone figurent parmi les actions à grande capitalisation les plus faibles. Source: xStation5

