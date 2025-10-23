Les actions de STMicroelectronics ont connu une baisse de 14 % en raison de perspectives d'avenir mitigées.

Points clés Les actions de STMicroelectronics ont enregistré une baisse de près de 14 % aujourd'hui après la publication des résultats du troisième trimestre.

Wall Street a procédé à la vente des actions de la société en raison de perspectives commerciales mitigées, malgré un « trimestre satisfaisant ».

Les actions de STMicroelectronics (STM.US) ont chuté de près de 14 % après que le fabricant de semi-conducteurs ait publié des prévisions de revenus inférieures aux attentes pour le quatrième trimestre 2025. Malgré un rebond solide au troisième trimestre, les perspectives indiquent des défis persistants sur les marchés clés, en particulier dans les secteurs automobile et industriel. Résultats du troisième trimestre Le chiffre d'affaires net du troisième trimestre a atteint 3,19 milliards de dollars , en baisse de 2 % par rapport à l'année précédente , mais en hausse de 15,2 % par rapport au trimestre précédent , dépassant les attentes du marché.

du troisième trimestre a atteint , en baisse de , mais en hausse de , dépassant les attentes du marché. Le BPA non conforme aux PCGR a diminué de 21,6 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 0,29 dollar , mais a bondi de 383 % par rapport au trimestre précédent , indiquant une forte reprise séquentielle.

a diminué de pour s'établir à , mais a , indiquant une forte reprise séquentielle. La société a annoncé un net redressement opérationnel, passant d'une perte d'exploitation de 133 millions de dollars au deuxième trimestre à un bénéfice d'exploitation de 180 millions de dollars au troisième trimestre. Performance par segment Analogique, MEMS et capteurs (AM&S) – le chiffre d'affaires a augmenté de 7 % en glissement annuel pour atteindre 1,43 milliard de dollars , principalement grâce au segment Imagerie.

– le chiffre d'affaires a augmenté de pour atteindre , principalement grâce au segment Imagerie. Microcontrôleurs, circuits intégrés numériques et RF (MDRF) – en hausse de 5,3 % en glissement annuel à 1,32 milliard de dollars , reflétant une demande stable.

– en hausse de à , reflétant une demande stable. Puissance et composants discrets (P&D) – en baisse de 34,3 % en glissement annuel à 429 millions de dollars , pénalisé par la faiblesse des secteurs industriel et de l'énergie.

– en baisse de à , pénalisé par la faiblesse des secteurs industriel et de l'énergie. Le ratio commandes/facturation indique une demande soutenue mais modérée sur les marchés automobile et industriel. Perspectives et orientation stratégique STMicro prévoit un chiffre d'affaires de 11,75 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2025 , légèrement inférieur au consensus des analystes qui s'élève à 11,79 milliards de dollars .

, légèrement inférieur au consensus des analystes qui s'élève à . Pour le quatrième trimestre , la société prévoit un chiffre d'affaires de 3,28 milliards de dollars , contre 3,38 milliards de dollars attendus par le marché.

, la société prévoit , contre attendus par le marché. Le PDG Jean-Marc Chery a réaffirmé les priorités stratégiques de la société, qui comprennent : Accélérer l'innovation dans les principales gammes de produits, Restructurer les opérations de fabrication et optimiser les coûts afin de réaliser les économies visées, Renforcer la génération de flux de trésorerie disponibles.

a réaffirmé les priorités stratégiques de la société, qui comprennent : L'accent mis par STMicro sur la discipline en matière de coûts et la réduction des dépenses d'investissement reflète une gestion prudente dans un contexte de marché difficile, mais pourrait également limiter le potentiel de croissance en 2025. Les investisseurs restent préoccupés par le fait que la reprise de la demande dans les segments automobile et industriel pourrait prendre plus de temps que prévu, ce qui explique la forte baisse du cours de l'action jeudi. Source: xStation5

