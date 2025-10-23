Points clés VTYX : Son médicament oral VTX3232 a réduit les marqueurs clés de l'inflammation liés aux maladies cardiaques chez les patients souffrant d'obésité et de risques cardiovasculaires.

AA (Alcoa) : +14% ; a rapporté une perte par action plus faible au troisième trimestre, tandis que les revenus de 3 milliards de dollars ont légèrement manqué les estimations, indiquant que les résultats ont été affectés par des prix plus bas de l'alumine et une activité commerciale réduite.

AVY (Avery Dennison) : +3% ; a été surclassée de Neutre à Acheter chez UBS et JP Morgan, car ils pensent que la croissance des ventes de RFID et le BPA ajusté pourraient s'améliorer en 2026, soutenus par un nouveau déploiement de RFID chez Walmart dans les sections boulangerie, viande et charcuterie du magasin, ce qui, selon UBS, pourrait ajouter plus de 10% de croissance aux ventes de RFID d'AVY au cours des deux prochaines années.

DOW (Dow Inc.) : +11% ; a enregistré une perte opérationnelle par action plus faible au troisième trimestre (-0,19 dollar) malgré un chiffre d'affaires de 9,97 milliards de dollars manquant les estimations de 10,23 milliards de dollars ; la société a réalisé une croissance séquentielle de l'EBIT grâce à des réductions de coûts et des améliorations opérationnelles.

HON (Honeywell) : +5% ; a relevé ses prévisions de bénéfices annuels à 10,60-10,70 dollars contre 10,45-10,65 dollars et a rapporté des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les attentes de Wall Street, stimulés par l'unité aérospatiale de la société avant une scission prévue, bien qu'elle ait réduit ses perspectives de revenus pour 2025 à 40,7-40,9 milliards de dollars contre 40,8-41,3 milliards de dollars. Technologie et Logiciels

GSAT (Globalstar) : +7% ; les actions ont bondi après un rapport dans The Information indiquant que le président de Globalstar, James Monroe, a discuté avec des associés de la possibilité de vendre sa société de satellites pour plus de 10 milliards de dollars, selon des personnes ayant entendu ces remarques (la capitalisation boursière actuelle est de 5,3 milliards de dollars).

RGTI (Rigetti Computing) : +8% ; ainsi que des gains pour IONQ, QBTS, QUBT après que le Wall Street Journal a rapporté que certaines entreprises discutent de la possibilité que le gouvernement devienne actionnaire dans le cadre d'accords pour obtenir des financements destinés aux entreprises technologiques prometteuses, selon des personnes familières avec le dossier. Finance et Services

LC (LendingClub) : +16% ; a rapporté un BPA d'exploitation du troisième trimestre de 0,37 dollar, bien au-dessus des attentes, avec une performance supérieure en matière de PPNR core grâce à des frais d'origination solides et une amélioration significative des NCOs ; les perspectives étaient également positives. Divertissement et Loisirs

LVS (Las Vegas Sands) : +10% ; a rapporté un BPA ajusté du troisième trimestre de 0,78 dollar, dépassant les estimations de 0,60 dollar grâce à de meilleurs revenus de 3,33 milliards de dollars contre 3,03 milliards de dollars attendus, avec une hausse de 7,6% des revenus à Macau et une augmentation de 56,3% des revenus à Singapour, dépassant tous deux les prévisions ; a relevé le dividende annuel à 1,20 dollar et étend le rachat d'actions à 2 milliards de dollars. Santé et Biotechnologie

VKTX (Viking Therapeutics) : +12% ; après les résultats de la nuit dernière et Cantor a réitéré sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 105 dollars, indiquant que Viking a "cristallisé cinq catalyseurs de données critiques dans les 24 prochains mois" et la société a confirmé que sa trésorerie disponible de plus de 700 millions de dollars était suffisante pour les couvrir tous.

VTYX (Ventyx Biosciences) : +89% ; a déclaré que son médicament oral VTX3232 a réduit les marqueurs clés de l'inflammation liés aux maladies cardiaques chez les patients souffrant d'obésité et de risques cardiovasculaires ; a déclaré que son médicament a réduit la hsCRP d'environ 80% dans la première semaine ; les niveaux d'IL-6, une protéine liée au risque cardiaque, ont également chuté en dessous du seuil de risque cardiovasculaire. Autres

WST (West Pharmaceutical Services) : +11% ; a relevé ses perspectives de BPA ajusté pour l'année à 7,06-7,11 dollars contre 6,65-6,85 dollars et a également relevé ses prévisions de ventes annuelles à 3,06-3,07 milliards de dollars contre 3,04-3,06 milliards de dollars, ce qui suit des dépassements significatifs des lignes supérieure et inférieure pour le troisième trimestre.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."