Ouverture US: Début stable pour une semaine de la Fed 🏦 Trump soulève des inquiétudes antitrust concernant Netflix–Warner (08.12.2025)

Wall Street entame la semaine de décision de la Fed dans une relative stabilité, portée par l’incertitude concernant les futures orientations de la politique monétaire aux États-Unis. Les contrats à terme sur le Russell 2000 (US2000) affichent la plus forte progression (+0,6 %), effaçant la baisse de vendredi. Parmi les indices à grande capitalisation, le Nasdaq, fortement exposé au secteur technologique, continue de surperformer (US100 : +0,1 %), tandis que le S&P 500 (US500) et le Dow Jones (US30) évoluent actuellement à l’équilibre. Alors que la baisse des taux en décembre est presque entièrement intégrée dans les prix, le sentiment de marché se concentre désormais sur la manière dont la Fed communiquera cette décision et sur les actions susceptibles de suivre en janvier. La réunion de cette semaine devrait être marquée par un nouveau désaccord interne, certains membres « faucons » du FOMC s’opposant au président Powell quant à l’impact désinflationniste des gains de productivité liés à l’IA. Les discussions autour d’une baisse prudente, voire « hawkish », se multiplient, laissant entendre que la Fed pourrait adopter une approche vigilante en 2026, même sous un nouveau président nominé par Trump. Les valeurs technologiques tirent à nouveau les marchés vers le haut, les secteurs des logiciels et des semi-conducteurs enregistrant les meilleures performances en ce début de semaine. Le risque lié à la tech pèse cependant sur les valeurs défensives (santé, services aux collectivités, biens de consommation), qui subissent les sorties de capitaux les plus importantes. Les autres secteurs connaissent des pertes plus modérées, tandis que le sentiment général reste relativement stable. La volatilité sur les secteurs du S&P500. Source: Bloomberg Finance LP Les actions US aujourd'hui. Source: xStation5 US2000 (D1) Les contrats à terme sur le Russell 2000 s’approchent d’une résistance clé proche du record historique d’octobre, autour de 2 555. Le support immédiat se situe au niveau du retracement de Fibonacci de 78,6 %, qui coïncide avec le seuil psychologique des 2 500 points. Le contrat a systématiquement respecté sa moyenne mobile exponentielle à 10 jours (en jaune) comme référence pour les vagues haussières et baissières. Le maintien au-dessus de cette moyenne mobile pourrait ouvrir la voie à de nouveaux sommets, d’autant que la baisse des taux continue de soutenir les petites capitalisations. À l’inverse, une cassure sous l’EMA10 ramènerait probablement le marché vers la phase de consolidation observée en octobre. Source: xStation5 Actualités des entreprises : Agios Pharmaceuticals progresse de 0,5 % malgré des pertes en préouverture après que la FDA a retardé sa décision concernant la demande supplémentaire d’autorisation de mise sur le marché du mitapivat dans l’alpha- et la bêta-thalassémie. La demande reste en cours d’examen actif. Aucune nouvelle donnée n’a été demandée, et les discussions portent sur l’étiquetage et le programme REMS. La FDA n’a pas communiqué de nouveau calendrier de décision ; Agios poursuit ses efforts pour finaliser le processus.

progresse de 0,5 % malgré des pertes en préouverture après que la FDA a retardé sa décision concernant la demande supplémentaire d’autorisation de mise sur le marché du mitapivat dans l’alpha- et la bêta-thalassémie. La demande reste en cours d’examen actif. Aucune nouvelle donnée n’a été demandée, et les discussions portent sur l’étiquetage et le programme REMS. La FDA n’a pas communiqué de nouveau calendrier de décision ; Agios poursuit ses efforts pour finaliser le processus. Les actions de Carvana ont gagné plus de 8 % après que S&P Global a annoncé que l’entreprise rejoindrait le S&P 500 le 22 décembre. Cette décision reflète la forte reprise de la capitalisation boursière de Carvana et devrait entraîner des flux passifs alors que les fonds indiciels ajustent leurs portefeuilles avant l’inclusion.

ont gagné plus de 8 % après que S&P Global a annoncé que l’entreprise rejoindrait le S&P 500 le 22 décembre. Cette décision reflète la forte reprise de la capitalisation boursière de Carvana et devrait entraîner des flux passifs alors que les fonds indiciels ajustent leurs portefeuilles avant l’inclusion. IBM a accepté de racheter Confluent pour 11 milliards de dollars, soit 31 dollars par action — une prime d’environ 29 % — renforçant ainsi sa stratégie centrée sur l’IA et les services cloud. L’action Confluent a bondi de près de 30 % en préouverture, gagnant actuellement 28 %. IBM estime que la plateforme de streaming de données renforcera ses capacités en IA générative, simplifiera les produits redondants et contribuera aux bénéfices dans l’année suivant la finalisation prévue pour mi-2026.

a accepté de racheter Confluent pour 11 milliards de dollars, soit 31 dollars par action — une prime d’environ 29 % — renforçant ainsi sa stratégie centrée sur l’IA et les services cloud. L’action Confluent a bondi de près de 30 % en préouverture, gagnant actuellement 28 %. IBM estime que la plateforme de streaming de données renforcera ses capacités en IA générative, simplifiera les produits redondants et contribuera aux bénéfices dans l’année suivant la finalisation prévue pour mi-2026. Les actions de CoreWeave reculent de 5 % après l’annonce d’une émission d’obligations convertibles de 2 milliards de dollars. L’entreprise prévoit d’utiliser une partie des fonds pour des transactions de type capped call afin de limiter la dilution ou de compenser d’éventuels paiements de conversion excédentaires, le reste étant destiné aux besoins généraux de l’entreprise.

reculent de 5 % après l’annonce d’une émission d’obligations convertibles de 2 milliards de dollars. L’entreprise prévoit d’utiliser une partie des fonds pour des transactions de type capped call afin de limiter la dilution ou de compenser d’éventuels paiements de conversion excédentaires, le reste étant destiné aux besoins généraux de l’entreprise. Le président américain Donald Trump a soulevé des préoccupations antitrust concernant l’acquisition de Warner Bros et HBO par Netflix pour 72 milliards de dollars, invoquant la forte part de marché du groupe. La transaction, qui doit être finalisée après la scission de Warner Bros au second semestre 2026, consoliderait des franchises majeures comme Harry Potter et Game of Thrones sur Netflix. Les experts du secteur anticipent un examen réglementaire, d’éventuelles concessions et une implication accrue de la Maison-Blanche dans le processus d’approbation. Netflix recule de 3 % aujourd’hui, tandis que WBD progresse de 6,6 %.

par pour 72 milliards de dollars, invoquant la forte part de marché du groupe. La transaction, qui doit être finalisée après la scission de Warner Bros au second semestre 2026, consoliderait des franchises majeures comme Harry Potter et Game of Thrones sur Netflix. Les experts du secteur anticipent un examen réglementaire, d’éventuelles concessions et une implication accrue de la Maison-Blanche dans le processus d’approbation. Netflix recule de 3 % aujourd’hui, tandis que WBD progresse de 6,6 %. Par ailleurs, Paramount Skydance a lancé une offre hostile de 30 dollars par action pour Warner Bros. Discovery après avoir perdu face à Netflix dans l’accord de 72 milliards de dollars portant sur les actifs de studios et de streaming. Soutenu par la famille Ellison, RedBird Capital et 54 milliards de dollars de dette, Paramount affirme que son offre plus modeste et indépendante ferait l’objet d’un examen réglementaire plus rapide, en raison des préoccupations antitrust liées à l’acquisition beaucoup plus importante proposée par Netflix.

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 71% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."