Secteur des Télécoms Accord de vente de SATS : Les actions de SATS ont bondi après l'annonce d'un accord définitif avec AT&T pour vendre les licences de spectre de 3,45 GHz et 600 MHz de l'entreprise, représentant un total de 50 MHz de spectre national, pour environ 23 milliards de dollars, sous réserve de l'approbation réglementaire. Les licences couvrent plus de quatre cents marchés aux États-Unis et renforceront les avoirs de spectre à basse et moyenne bande d'AT&T.

Révisions de recommandations par Citigroup : Citigroup a ajouté CMCSA, AT et LILAK à sa liste de vue à court terme haussière sur 90 jours.

Impact sur les actions des tours de télécommunication : Les actions des sociétés de tours de télécommunication AMT, CCI, SBAC ont toutes affiché une faiblesse suite à l'annonce du spectre. La hausse des actions de SATS reflète l'optimisme du marché concernant les solutions de communication par satellite. Cela pourrait signaler aux investisseurs que les technologies par satellite gagnent du terrain, potentiellement au détriment des sociétés traditionnelles de tours de télécommunication. Secteur des Semi-conducteurs Partenariat d'AMD : AMD a annoncé un partenariat avec IBM pour former un supercalculateur centré sur le quantique. AMD a également été relevé à Acheter de Conserver chez Truist, avec un objectif de cours relevé à 213 dollars contre 173 dollars précédemment. Truist a noté que des contacts dans le secteur (acheteurs/vendeurs de composants) leur ont indiqué que les hyperscaleurs travaillent de plus en plus avec AMD dans un cadre de partenariat, exprimant un véritable intérêt pour le déploiement d'AMD à grande échelle.

Changement de direction chez NVTS : NVTS a nommé Chris Allexandre au poste de président et PDG, après le départ de Gene Sheridan de ces fonctions.

Résultats de SMTC : SMTC a rapporté des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et a fourni des perspectives conformes aux attentes. Secteur de l'Automobile Abandon du programme de conduite autonome de niveau 3 par STLA : Stellantis (STLA) a abandonné son premier programme d'assistance avancée à la conduite de niveau 3 en raison des coûts élevés, des défis technologiques et des préoccupations concernant l'appétit des consommateurs, selon trois sources proches du dossier citées par Reuters.

Rappel de véhicules par GM : General Motors (GM) rappelle 23 656 véhicules aux États-Unis en raison d'une fuite de carburant qui, en présence d'une source d'inflammation, peut augmenter le risque d'incendie.

Révisions des recommandations pour NIO : NIO a été relevé à Surpondérer de Neutre chez JP Morgan, avec un objectif de cours relevé à 8 dollars contre 4,80 dollars précédemment. Secteur de l'Aérospatiale & Défense Résultats de HEI : HEI a rapporté un BPA du troisième trimestre de 1,26 dollar contre une estimation de 1,14 dollar par le marché, et un BAIIDA de 316 millions de dollars contre une estimation de 295 millions de dollars. Ces résultats plus forts ont été réalisés grâce à une augmentation des ventes (notamment dans l'aérospatiale, l'électronique et les produits spatiaux), ainsi que des avantages liés à l'absorption et à l'efficacité.

Déclarations du Secrétaire au Commerce Lutnick : Lors d'un entretien avec CNBC ce matin, le Secrétaire au Commerce Lutnick a déclaré que des discussions sont en cours concernant la meilleure façon de prendre des participations dans des entreprises comme Lockheed Martin (LMT), qui réalise 97% de ses ventes auprès du gouvernement américain.

Résultats d'EHang (EH) : Les actions d'EH ont chuté après que la société a réduit ses revenus prévus pour l'exercice fiscal 2025 à environ 500 millions de yuans (69,90 millions de dollars), contre une guidance précédente d'environ 900 millions de yuans. Les revenus du deuxième trimestre ont atteint 147,2 millions de yuans, manquants les estimations des analystes de 181 millions de yuans.

