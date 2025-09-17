⏬L'US 100 a perdu 1% durant le FOMC

La Fed identifie des risques sur le marché du travail, mais estime qu'il n'est pas nécessaire de précipiter les réductions. Immédiatement après cette décision, nous avons observé un affaiblissement significatif du dollar en réponse à la mesure prise par la Fed, qui était conforme aux attentes, mais il subsistait une incertitude quant aux projections que la Fed allait présenter. Il convient de noter qu'il s'agit de la première baisse cette année. L'année dernière, la Fed a réduit ses taux à trois reprises, pour un total de 100 points de base. Néanmoins, la faiblesse du dollar et les gains initiaux à Wall Street n'ont pas duré longtemps.

La projection médiane des taux pour cette année indique deux baisses potentielles. Pas moins de 9 membres prévoient des baisses de 50 points de base cette année. Miran (le plus probable) prévoit des baisses beaucoup plus importantes, inférieures à 3 % cette année. Il convient également de noter que la Fed a relevé ses prévisions de croissance pour cette année et les années à venir, tout en abaissant ses prévisions de chômage pour l'avenir. Cela indique qu'elle ne voit pas de risques de récession. Dans le même temps, les prévisions d'inflation restent inchangées par rapport à juin, lorsque l'impact des droits de douane était incertain. Cela signifie que la Fed ne considère pas les droits de douane comme un risque évident. Pour l'année prochaine, les prévisions d'inflation ont été légèrement relevées.

Cependant, ce sont les propos de M. Powell lors de la conférence de presse qui ont été déterminants. Il a admis que le marché du travail s'était affaibli, mais a déclaré que les décisions de reporter les baisses étaient appropriées. La déclaration cruciale qui a entraîné la baisse du NASDAQ 100 et de l'EURUSD était que la Fed n'avait pas besoin de se précipiter pour baisser les taux.

Le NASDAQ 100 teste les 24 000 points. S'il clôture autour de ces niveaux, nous pourrions assister à la formation d'une étoile du soir. Source : xStation5 Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Rejoignez XTB Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile L'EURUSD affiche une baisse intrajournalière. Source: xStation5

