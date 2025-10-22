Ces actions ont inquiété les investisseurs à l'approche d'Halloween🎃 — Les perdants du marché en 2025

Alors que certains géants tels que Rheinmetall et Nvidia continuent d'impressionner les investisseurs, d'autres sont confrontés à un véritable cauchemar boursier. Nous avons examiné quelles actions ont entraîné des déceptions financières cette année et quelles entreprises ont véritablement inquiété les investisseurs aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon en 2025.

Le S&P 500 alimenté par l'IA : qui progresse et qui recule ?

L'indice boursier américain de référence, le S&P 500, a déjà gagné près de 15 % cette année. À première vue, le marché haussier semble battre son plein. Cependant, en y regardant de plus près, on constate une situation beaucoup plus contrastée : certaines actions ont grimpé de plus de 100 %, tandis que d'autres ont perdu la moitié de leur valeur.

Les plus grands gagnants de cette année se concentrent dans les secteurs suivants :

les semi-conducteurs et les fournisseurs de mémoire ,

, les technologies de défense et les infrastructures d'intelligence artificielle.

À l'inverse, nous avons observé une forte baisse chez les détaillants et les cabinets de conseil, qui ont été les plus durement touchés par les coûts élevés, les droits de douane et l'affaiblissement de la demande des consommateurs.

Les consommateurs lassés par l'inflation

Parmi les entreprises américaines les plus touchées, on peut citer Deckers Outdoor et Lululemon, dont les actions ont chuté de plus de 50 % depuis le début de l'année.

Pourquoi ? Si une petite partie des Américains se porte mieux que jamais, le consommateur moyen est affecté par les prix élevés et la baisse des revenus réels. Il en résulte un affaiblissement de la consommation générale et un désintérêt des investisseurs pour les marques axées sur le commerce de détail.

À cela s'ajoutent les risques liés aux droits de douane qui pèsent sur les entreprises importatrices de marchandises en provenance de l'étranger. Même les marques emblématiques qui prospéraient autrefois grâce à leur accessibilité sur le marché de masse perdent aujourd'hui leur avantage concurrentiel.

L'intelligence artificielle : une bénédiction pour certains, une malédiction pour d'autres

L'IA est devenue le nouveau moteur de croissance de Wall Street, mais toutes les entreprises ne savent pas comment l'utiliser. Parmi les déceptions, on peut citer EPAM Systems et Salesforce, qui n'ont pas répondu aux attentes et font désormais pâle figure face à leurs concurrents qui bénéficient d'investissements records dans les infrastructures d'IA.

Le marché est entré dans une phase de « winner takes it all » (le gagnant rafle tout), où les leaders dominent et les retardataires s'effacent.

Le secteur des données sous la pression de l'IA

Une attention particulière doit être accordée à Gartner Research et FactSet Research Systems, car les investisseurs se demandent de plus en plus si l'IA générative pourrait nuire à leurs modèles économiques.

Les systèmes d'IA plus avancés réduisent déjà la demande pour les services d'analyse traditionnels à forte marge. Ce qui nécessitait autrefois une équipe de spécialistes peut désormais être réalisé par un algorithme, plus rapidement et à moindre coût.

En conséquence :

Les services qui étaient auparavant facturés à des tarifs élevés deviennent facilement remplaçables ,

, Les barrières à l'entrée s'amenuisent rapidement,

s'amenuisent rapidement, Et la pression concurrentielle s'intensifie de mois en mois.

L'IA apporte donc non seulement de la croissance, mais aussi l'effondrement potentiel de centaines de modèles économiques traditionnels. Une chose est sûre : Wall Street est versatile. Les perdants d'aujourd'hui pourraient surprendre le marché demain avec de nouvelles stratégies, une efficacité accrue et un retour à la rentabilité.

Les montagnes russes de l'Europe : qui gagne et qui déraille ?

Par rapport à Wall Street, l'Europe en 2025 ressemble à de véritables montagnes russes. Alors que les États-Unis connaissent une croissance régulière, le Vieux Continent est divisé entre des gagnants spectaculaires et des perdants douloureux.

Du côté des gagnants :

Rheinmetall – le géant allemand de la défense,

– le géant allemand de la défense, Rolls-Royce , symbole britannique de l'excellence en ingénierie,

, symbole britannique de l'excellence en ingénierie, et Orlen, géant polonais de l'énergie, qui surprend beaucoup en rejoignant les plus performants d'Europe.

Mais les perdants sont également nombreux. Parmi eux : SIG Group, le fabricant suisse d'emballages. Dans ce contexte, même les constructeurs automobiles allemands en difficulté semblent être des gagnants relatifs.

Le Danemark sous pression : de l'euphorie à la déception

Le plus grand choc de l'année vient de Copenhague. Il n'y a pas si longtemps, les entreprises danoises étaient les chouchous du marché européen. Aujourd'hui, elles font partie des moins performantes du continent.

Novo Nordisk – Du sommet à la turbulenceLe leader des médicaments GLP-1 a vu ses actions chuter de 40 %, les investisseurs craignant : Un revirement spectaculaire pour une entreprise autrefois saluée comme l'étoile la plus brillante d'Europe. une guerre des prix sur le marché américain de l'obésité et du diabète, et

de nouveaux droits de douane qui menacent sa compétitivité. Pandora – Les bijoux perdent de leur éclat Le célèbre fabricant de bijoux est confronté à une hausse des coûts de production due à l'augmentation des prix des métaux précieux. Ses actions ont chuté de plus de 35 %. Orsted – Le vent a tourné Le champion danois des énergies renouvelables a subi une baisse similaire. Contraint de se retirer de coûteux projets éoliens offshore sur la côte est des États-Unis, Orsted est confronté à un vent contraire mondial : le retour des combustibles fossiles. L'administration Trump donnant la priorité au charbon et au nucléaire, le moral du secteur éolien s'est détérioré. L'Europe pourrait être la prochaine touchée. Coloplast – Une précision chirurgicale, mais des bénéfices en baisseLes actions du fabricant de dispositifs médicaux ont chuté de plus de 25 %. Sur les 36 actions les moins performantes d'Europe, quatre sont danoises, ce qui constitue un revers presque historique pour une économie aussi modeste.

Grands acteurs, grands problèmes

La Scandinavie n'est pas la seule à connaître des difficultés. Dans toute l'Europe, d'autres grands noms déçoivent les investisseurs :

WPP – le géant britannique de la publicité, en baisse de 55 % cette année en raison d'une demande faible et de coûts en hausse.

– le géant britannique de la publicité, en baisse de cette année en raison d'une demande faible et de coûts en hausse. Puma, qui perd du terrain face à Adidas et s'apprête à connaître une nouvelle année difficile.

Les tensions commerciales et les droits de douane ne font qu'aggraver les difficultés, et la patience des investisseurs s'amenuise.

L'Europe à la croisée des chemins

2025 prouve une chose : les marchés européens n'apprécient pas la stagnation. Les entreprises du secteur de la défense et de l'énergie prospèrent dans un contexte d'incertitude géopolitique, tandis que les entreprises du luxe, de la mode et du marketing sont confrontées à la hausse des coûts, aux droits de douane et à la baisse des marges.

Même les entreprises les plus stables peuvent se retrouver du jour au lendemain sur une pente glissante. Sur les montagnes russes européennes, comme sur les marchés eux-mêmes, seules les entreprises équilibrées survivent.

JD.com perd la bataille contre Alibaba

Malgré le risque persistant de guerre commerciale avec les États-Unis, l'indice Hang Seng chinois a connu une progression spectaculaire, avec une hausse de plus de 31 % au 22 octobre, l'une des meilleures performances en Asie.

Les facteurs déterminants :

Des bilans solides pour les entreprises,

Une vague d'innovations technologiques,

Et un marché des capitaux nationaux en pleine maturation, de plus en plus axé sur la valeur actionnariale.

Cependant, tout le monde n'en a pas profité. Pour JD.com et Meituan, l'année 2025 a été désastreuse : leurs actions ont respectivement chuté de 36 % et 4 %. Pourquoi ? Parce qu'Alibaba est de retour, et en force.

Alibaba reprend le contrôle

Après quelques années de calme, Alibaba a retrouvé son avantage offensif, investissant massivement dans l'IA et de nouveaux services pour reconquérir les utilisateurs perdus au profit de JD.com et Meituan.

Au cours des derniers mois, Alibaba a :

Introduit des fonctionnalités d'IA dans son application Amap (la version chinoise de Google Maps),

dans son application (la version chinoise de Google Maps), Ajouté de nouveaux systèmes de recommandation de restaurants et d'hôtels ,

, Lancé des programmes de remises et de subventions pour les utilisateurs.

Le résultat ? Plus de 40 millions d'utilisateurs se sont inscrits en une seule journée, portant un coup direct à la domination de Meituan dans les services locaux. Le verdict du marché était clair : Alibaba reprend le leadership, tandis que ses concurrents perdent de leur élan.

Une guerre des prix qui érode les marges

Alors qu'Alibaba accélère, JD.com et Meituan sont enlisés dans une guerre des prix coûteuse, offrant des coupons, des livraisons gratuites et des promotions à n'en plus finir pour fidéliser leurs utilisateurs.

Les revenus augmentent peut-être, mais les marges diminuent.

Meituan dépense davantage pour conserver sa base de services de livraison et de services locaux.

JD.com est pénalisé par ses dépenses logistiques et marketing.

Leurs rapports trimestriels sont éloquents :

hausse des ventes,

baisse des bénéfices,

affaiblissement de l'efficacité opérationnelle.

Par ailleurs, le marché ne croit plus que JD.com puisse rattraper Alibaba dans le domaine de l'IA, ce qui semblait autrefois plausible.

Pourquoi Alibaba l'emporte

La clé réside dans l'échelle et la diversification. Alibaba dispose d'un bilan solide, d'importantes réserves de trésorerie et de multiples sources de revenus : Tmall, Taobao, AliCloud, Lazada, Amap, etc. Cela lui permet de subventionner de nouvelles entreprises même si elles génèrent des pertes à court terme, celles-ci étant compensées par les bénéfices d'autres segments. JD.com et Meituan, en revanche, sont plus unidimensionnels et manquent de cette flexibilité. De plus, Alibaba apparaît comme l'un des leaders chinois de l'IA.

Les marchés récompensent l'offensive, pas la défense

Dans l'économie chinoise en pleine évolution, la dynamique et le discours sont importants. Les investisseurs soutiennent les entreprises qui donnent le ton, et non celles qui se contentent de réagir.

Après avoir restructuré et reconstruit son image, Alibaba est à nouveau considéré comme un leader visionnaire. JD.com et Meituan, quant à eux, semblent de plus en plus défensifs, se concentrant sur leur survie plutôt que sur l'innovation. Les marchés financiers récompensent toujours le courage et le capital. À l'ère de l'IA, seuls ceux qui combinent les deux restent à flot.

Les ombres du rallye chinois

Derrière les performances impressionnantes du marché se cachent des problèmes plus profonds dans le secteur du commerce électronique chinois :

Faiblesse des dépenses de consommation après la pandémie,

Prudence des ménages,

Et réglementation gouvernementale plus stricte des entreprises technologiques.

Dans ce contexte, les investisseurs recherchent un avantage stratégique clair. Alibaba a renversé la tendance en sa faveur, ce qui n'est pas le cas de JD.com et Meituan. Le marché chinois entre dans une phase de croissance plus lente et plus sélective, où seules les entreprises innovantes et financièrement solides attireront l'attention des investisseurs.

Le regain d'énergie et l'agressivité stratégique d'Alibaba lui permettent de rester au centre de l'attention. Cependant, si la reprise se poursuit, il est difficile d'imaginer que JD.com et Meituan restent éternellement sur la touche. Leur histoire n'est pas encore terminée et, en Chine, même les entreprises en difficulté peuvent revenir en force.

Japon : les constructeurs automobiles et les géants de l'assaisonnement sous pression

L'indice japonais Nikkei 225 a connu une année solide, avec une hausse de plus de 25 % entre le 1er janvier et le 22 octobre.

Cette reprise a été alimentée par la faiblesse du yen, qui a stimulé les exportateurs, et par l'optimisme suscité par les politiques de relance budgétaire défendues par la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi.

Cependant, même dans un environnement aussi favorable, toutes les entreprises n'ont pas réussi à surfer sur la vague. Plusieurs d'entre elles ont notamment pris du retard.

Les difficultés de l'industrie automobile

La faiblesse est particulièrement visible chez Hino Motors, une filiale de Toyota spécialisée dans la fabrication de camions. Confrontée à une concurrence acharnée de la part de la Chine et à des vents contraires cycliques, Hino prévoit de fusionner avec Mitsubishi Motors, lié à l'allemand Daimler Truck, afin de survivre à la tempête.

D'ici 2026, Hino livrera des véhicules sous une nouvelle marque, Archion, mais pour l'instant, les investisseurs restent peu impressionnés.

La faiblesse du yen n'a pas suffi à compenser les risques tarifaires qui pèsent sur l'industrie automobile japonaise :

Nissan et Mitsubishi ont tous deux enregistré une baisse de plus de 20 % ,

et ont tous deux enregistré une baisse de plus de , tandis que Toyota a gagné 3 % cette année et 20 % en glissement annuel.

Le message est clair : même les géants mondiaux ne peuvent échapper au poids du protectionnisme et à la hausse des coûts.

Kikkoman : quand la sauce soja perd de son attrait pour les investisseurs

En dehors du secteur automobile, Kikkoman, le premier producteur mondial de sauce soja et d'assaisonnements asiatiques, est également sous pression. Ses actions ont baissé de 25 % cette année, alors que les inquiétudes concernant la croissance s'intensifient.

Quelles sont les raisons de ce déclin ?

Ralentissement de l'expansion : craintes que le boom en Amérique du Nord et en Europe ait atteint son apogée.

: craintes que le boom en Amérique du Nord et en Europe ait atteint son apogée. Pression sur les coûts : une nouvelle usine aux États-Unis a augmenté les coûts fixes, pesant sur la rentabilité.

: une nouvelle usine aux États-Unis a augmenté les coûts fixes, pesant sur la rentabilité. Une demande de gros plus faible : les chaînes de restaurants asiatiques sont très sensibles au ralentissement économique.

Kikkoman reste une marque mondiale forte, mais le marché anticipe désormais une croissance des bénéfices plus lente et une efficacité du capital plus faible dans les années à venir.

Les investisseurs font preuve d'une prudence croissante

La croissance des bénéfices de Kikkoman pourrait ralentir pour s'établir à environ 1 % par an d'ici 2027, contre 3 % précédemment.

Son rendement des capitaux propres devrait passer de 12 % à environ 11 %, et la note négative attribuée par JP Morgan en mai a encore assombri le climat.

Pour une entreprise qui tire 40 % de ses bénéfices de ses activités de gros, tout ralentissement mondial pourrait être douloureux. Le secteur de la restauration est confronté à une hausse des coûts, tandis que les consommateurs restent « lassés par l'inflation ».

Avec un ratio cours/bénéfice de 20, la valorisation de Kikkoman semble encore loin d'être bon marché, ce qui explique la prudence croissante des investisseurs. Ainsi, malgré les performances impressionnantes du Nikkei, le marché japonais devient plus sélectif. Les exportateurs continuent de bénéficier de la faiblesse du yen, mais les constructeurs automobiles et les producteurs alimentaires entrent dans une phase de croissance plus lente et de marges plus serrées.