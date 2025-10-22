Points clés BYND : Les actions ont bondi, prolongant leur rallye de quatre jours à près de 1300%, dans un écho de la folie des actions meme avec plusieurs autres noms à fort intérêt de vente à découvert voyant des mouvements inhabituels à la hausse sans nouvelles.

(Avadel Pharmaceuticals) : +3% ; accepte d'être acquise par ALKS pour une considération totale de transaction allant jusqu'à 20,00 dollars par action en cash, ce qui valorise Avadel à environ 2,1 milliards de dollars (transaction évaluée à 18,50 dollars par action en cash avec un CVR pour un supplémentaire de 1,50 dollar par action en cash). ISRG (Intuitive Surgical) : +17% ; a publié des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les estimations des analystes (2,40 dollars contre une estimation de 1,98 dollar) et a déclaré s'attendre à une croissance de son système chirurgical robotique da Vinci de 17% à 17,5% cette année, plus élevée que sa prévision précédente de croissance entre 15,5% et 17%. Finance et Services COF (Capital One Financial) : +3% ; les actions montent sur les résultats alors que le BPA ajusté du troisième trimestre est de 5,95 dollars contre un consensus de 4,36 dollars et les revenus ont augmenté de 23% d'une année sur l'autre à 15,4 milliards de dollars contre une estimation de 15,08 milliards de dollars ; autorise un rachat d'actions jusqu'à 16 milliards de dollars ; rapporte que la provision pour pertes de crédit du troisième trimestre a diminué de 8,7 milliards de dollars à 2,7 milliards de dollars ; les dépenses non intéresses du troisième trimestre ont augmenté de 18% à 8,3 milliards de dollars. Technologie et Logiciels DKNG (DraftKings) : +2% ; après avoir annoncé l'acquisition de Railbird Technologies Inc. et de sa filiale entièrement détenue, Railbird Exchange LLC, une bourse agréée au niveau fédéral désignée par la Commodity Futures Trading Commission pour élargir sa stratégie d'entrée sur les marchés de prédiction. Jeux et Parieurs BYND (Beyond Meat) : +70% ; les actions ont bondi, prolongant leur rallye de quatre jours à près de 1300%, dans un écho de la folie des actions meme avec plusieurs autres noms à fort intérêt de vente à découvert voyant des mouvements inhabituels à la hausse sans nouvelles. Automobile WGO (Winnebago Industries) : +23% ; les actions ont bondi après que les résultats du quatrième trimestre ont dépassé les attentes avec un BPA de 0,71 dollar contre un consensus de 0,52 dollar sur des revenus de 777,3 millions de dollars, dépassant également le consensus de 726,3 millions de dollars, et le point médian de la guidance du BPA ajusté pour l'année complète bien au-dessus du consensus, avec une estimation de 2,00 à 2,70 dollars contre une estimation de 2,24 dollars. Autres SMMT (Summit Therapeutics) : +5% ; a levé 500 millions de dollars dans un placement privé, plus de la moitié étant achetée par des initiés de la société, y compris le co-PDG Robert Duggan.

