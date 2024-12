Chart of the Day - Gold (23.12.2024)

L'or se maintient près de 2 630 $ alors que les traders évaluent les perspectives de la politique de la Fed et les tensions géopolitiques, tandis que les prévisions institutionnelles indiquent un potentiel de hausse significatif en 2025. Le métal précieux maintient ses gains impressionnants en 2024 malgré la volatilité récente, soutenu par les achats des banques centrales et la demande de couverture de l'inflation. Statistiques clés du marché : Investissez dès maintenant ou testez notre démo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE Téléchargez notre application mobile Téléchargez notre application mobile Prix actuel : 2 632

Plus haut historique en 2024 : 2 748,23 $ (octobre)

Variation hebdomadaire : -1.0%

Performance depuis le début de l'année : +27%

Variation post-décision de la Fed : +1.1%

Achats mensuels des banques centrales : Record en octobre Impact de la politique de la Fed Les récentes données sur l'indice PCE montrant une inflation modérée ont renforcé les attentes de réductions de taux en 2025, bien que la position prudente de la Fed sur le rythme de l'assouplissement ait introduit une certaine volatilité à court terme. L'or n'ayant pas de rendement, il est particulièrement sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, les prix étant soutenus par l'assouplissement monétaire anticipé. Demande des banques centrales Les achats des banques centrales mondiales restent un facteur clé, le FMI signalant que le mois d'octobre a été le plus important de l'année en termes d'accumulation mensuelle. UBS a révisé à la hausse ses prévisions d'achat pour 2024 à 982 tonnes métriques, ce qui est nettement supérieur à la moyenne post-2011 de 500 tonnes métriques, reflétant la poursuite des stratégies de diversification institutionnelle. Perspectives institutionnelles Goldman Sachs a placé l'or parmi ses principales transactions de matières premières pour 2025, prévoyant que les prix atteindront 3 000 dollars l'once d'ici la fin de l'année. UBS maintient une position tout aussi haussière avec un objectif de 2 900 dollars, recommandant une allocation de 5% dans le portefeuille. Les deux institutions citent comme principaux catalyseurs les achats des banques centrales, les prévisions de baisse des taux et les incertitudes géopolitiques. Facteurs politiques et géopolitiques Le marché surveille de près les changements potentiels de politique sous la présidence de Trump, en particulier en ce qui concerne les politiques fiscales et commerciales. Les tensions actuelles en Europe et au Moyen-Orient continuent de soutenir la demande de valeurs refuges, tandis que les inquiétudes concernant la viabilité budgétaire des États-Unis pourraient entraîner des flux institutionnels supplémentaires vers l'or en tant que couverture. Perspectives pour 2025 Si l'évolution des prix à court terme peut rester sensible aux signaux de la politique de la Fed et à la force du dollar, la demande structurelle des banques centrales et les incertitudes géopolitiques croissantes laissent entrevoir un potentiel de hausse durable. L'interaction entre la politique monétaire, les flux institutionnels et la demande de valeurs refuges permet à l'or de poursuivre son élan jusqu'en 2025. Or (Intervalle D1) L'or s'approche du niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 %, qui a précédemment servi de support solide et coïncide actuellement avec la moyenne mobile de 30 jours. Pour que les haussiers reprennent le contrôle, la cible clé sera le niveau de retracement de Fibonacci de 50 %, qui coïncide avec la SMA de 50 jours. Le RSI montre des signes de divergence haussière, ce qui suggère un potentiel de hausse. En outre, le MACD se rétrécit, indiquant un croisement haussier possible qui pourrait confirmer un changement de sentiment. Source : xStation

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."