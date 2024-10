CHN progresse de 1,4 % 📈

đŸ›ïžLa Chine envisage un important plan de relance Ă©conomique face aux prĂ©occupations de croissance L’indice CHN.cash a effacĂ© ses pertes et a progressĂ© de plus de 2 % aprĂšs des informations selon lesquelles PĂ©kin envisagerait un important plan de relance budgĂ©taire de 1 400 milliards de dollars (10 000 milliards de yuans). Une expansion supplĂ©mentaire pourrait ĂȘtre envisagĂ©e en cas de victoire de Trump Ă la prĂ©sidence des États-Unis. Points clĂ©s : PĂ©kin envisage un plan de relance budgĂ©taire massif de 1 400 milliards de dollars (10 000 milliards de yuans) pour faire face aux dĂ©fis Ă©conomiques.

Ce plan comprend 6 000 milliards de yuans pour le rĂšglement des dettes locales et 4 000 milliards de yuans pour l'achat de terrains et de biens immobiliers.

Une possible extension du stimulus est envisagĂ©e en cas de victoire de Trump aux Ă©lections prĂ©sidentielles amĂ©ricaines, avec une approbation prĂ©vue lors de la rĂ©union lĂ©gislative de novembre. La Chine se prĂ©pare Ă une intervention Ă©conomique d’une ampleur inĂ©dite depuis la pandĂ©mie, marquant un changement dans l'approche de PĂ©kin face au ralentissement Ă©conomique. Ce plan global, rapportĂ© par Reuters, reprĂ©sente plus de 8 % du PIB chinois et vise Ă rĂ©pondre aux multiples dĂ©fis auxquels fait face la deuxiĂšme Ă©conomie mondiale. Ce stimulus devrait ĂȘtre dĂ©ployĂ© sur plusieurs annĂ©es, avec une attention particuliĂšre Ă la rĂ©solution des dettes des gouvernements locaux et Ă la stabilisation du secteur immobilier en difficultĂ©. Le calendrier et l'ampleur de cette initiative reflĂštent les prĂ©occupations croissantes des dĂ©cideurs chinois quant Ă l'Ă©volution de l'Ă©conomie. Le vice-ministre des Finances, Liao Min, a soulignĂ© l'engagement du gouvernement Ă renforcer les ajustements contre-cycliques, tandis que les Ă©conomistes s'attendent Ă ce que ces mesures contribuent Ă atteindre l'objectif de croissance annuel de la Chine, estimĂ© Ă environ 5 %. Les rĂ©centes donnĂ©es indiquent une baisse de 3,5 % des bĂ©nĂ©fices industriels au cours des trois premiers trimestres de 2023 illustrent l'urgence de ces interventions. Cette initiative stratĂ©gique intervient dans un contexte de tensions Ă©conomiques internationales plus larges, notamment avec les États-Unis, et dĂ©montre la dĂ©termination de la Chine Ă maintenir la stabilitĂ© Ă©conomique grĂące Ă une intervention budgĂ©taire significative. L’approbation finale de ce plan est attendue lors de la prochaine rĂ©union du ComitĂ© permanent de l'AssemblĂ©e nationale populaire dĂ©but novembre. Pour CHN.cash, la rĂ©sistance est fixĂ©e Ă 7677, tandis que le support se maintient prĂšs des rĂ©cents creux Ă 7097. Le RSI se rapproche de la zone de survente, montrant une divergence haussiĂšre, tandis que le MACD se resserre, signalant un potentiel croisement haussier Ă venir. Source : xStation   Investissez dĂšs maintenant ou testez notre dĂ©mo gratuite Ouvrir un compte DÉMO GRATUITE TĂ©lĂ©chargez notre application mobile TĂ©lĂ©chargez notre application mobile

