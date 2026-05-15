Chute des marchés obligataires❗️Le TNOTE passe sous son plus bas niveau depuis un an 📉

Les contrats à terme sur les bons du Trésor à 10 ans (TNOTE) ont chuté de 0,6 %, atteignant leur plus bas niveau depuis avril 2025, alors que les investisseurs réévaluent les perspectives monétaires. Les marchés anticipent désormais très fortement une politique hawkish de la Fed, sous l'effet de l'accélération de l'inflation et de l'impasse diplomatique qui a suivi le sommet Trump-Xi. Le contrat TNOTE est passé sous les trois moyennes mobiles exponentielles (EMA100, EMA30, EMA10), renforçant ainsi la dynamique baissière alors que le RSI trade toujours au-dessus du seuil clé des 30. Source : xStation5 Les rendements atteignent des sommets inégalés depuis plusieurs années Le rendement des bons du Trésor à 30 ans a bondi à 5,117 %, son plus haut niveau depuis mai 2025, les marchés ayant réévalué de manière agressive le risque d'inflation. Cette flambée constitue un « baptême du feu » pour le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui doit désormais mener la politique monétaire alors que les taux à long terme prennent de plus en plus le contrôle des conditions financières. Les rendements obligataires américains, qui atteignent des niveaux records, surpassent les tendances observées dans d'autres pays, ce qui ravive la vigueur du dollar après le sommet Trump-Xi. Source : XTB Research. Des données inflationnistes alarmantes Une série de rapports « mitigés » — notamment un IPC de 3,8 %, un IPP de 6 % en rythme annuel et la plus forte hausse des prix à l'importation depuis 2022 — confirme que les tensions au Moyen-Orient se répercutent sur les coûts de gros et à la consommation. Ces données rendent de plus en plus difficile pour la Fed de justifier les appels du président Trump en faveur de baisses de taux. L'IPC est déjà bien éloigné de la prévision annuelle d'inflation (PCE) de la Fed (2,7 %). Source : XTB Research Échec de la dynamique diplomatique Les prix de l'énergie ont de nouveau grimpé (le WTI a dépassé les 104 $) après que le sommet Trump-Xi s'est achevé sans avancée concrète concernant le conflit avec l'Iran. Les investisseurs « anticipent les conséquences » d’un blocus prolongé, considérant l’absence de progrès diplomatiques comme un catalyseur direct du maintien de coûts élevés de l’énergie et des transports. Le pétrole.WTI se maintient au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 10 jours (EMA10, en jaune). Source : xStation5 Pression budgétaire mondiale La vague de ventes ne se limite pas aux États-Unis ; les rendements des Bunds allemands, des Gilts britanniques et des obligations japonaises ont également bondi. Sur le plan intérieur, la situation budgétaire américaine s'aggrave, les paiements d'intérêts sur la dette nationale constituant désormais la deuxième dépense publique la plus importante après la sécurité sociale, ce qui inquiète encore davantage les détenteurs d'obligations. Les inquiétudes mondiales sur les marchés obligataires, bien que généralisées, favorisent le dollar, considéré comme la valeur refuge privilégiée des investisseurs, ce qui entraîne une forte baisse des autres devises du G10, qui avaient pourtant retrouvé du terrain face au dollar américain en avril grâce à l'optimisme suscité par la guerre en Iran. Source : XTB Research

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